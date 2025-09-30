Advertisement
थाईलैंड और मालदीव छोड़ इस देश में घूमने जा रहे इंडियंस, सस्ता है या कुछ और... वजह कर देगी हैरान!

Most Visited Country by Indians: भारतीयों के लिए थाईलैंड और मालदीव घूमने के लिए काफी प्रमुख माने जाते हैं. यहां घूमने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय ट्रिप प्लान करते हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियंस घूमने के लिए थाईलैंड और मालदीव नहीं, बल्कि दुबई को पहले नंबर पर रखते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:10 AM IST
Indians most visited country UAE: अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियंस घूमने के लिए आज भी सिर्फ मालदीव के बीच या थाईलैंड की नाइटलाइफ़ को पसंद करते हैं तो आपको एक रिपोर्ट जरूर देख लेनी चाहिए. लेटेस्ट ट्रैवल ट्रेंड्स बताते हैं कि आजकल इंडियन टूरिस्ट्स की पहली पसंद एक अलग ही देश बन चुका है और वो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) है. वहीं यहां भारतीयों को खासकर उसकी शान-ओ-शौकत वाली नगरी दुबई बहुत अट्रैक्ट करती है. ग्लोबल ट्रैवल मार्केट प्लेस स्काईस्कैनर की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में सबसे ज्यादा भारतीय दुबई घूमने गए और यह सिलसिला 2024 में भी जारी रहा. अभी भी भारतीय काफी संख्या में दुबई का रुख कर रहे हैं.

भारतीयों को दुबई क्यों इतना पसंद है?
दुबई अपनी महंगी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, इसके बाद भी भारतीय यहां छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं. इसके पीछे कई कारण हैं. जहां सबसे पहले कई बड़े और एडवांस देशों के मुकाबले यहां घूमने का कुल खर्चा कम आता है. सिर्फ रुकने और घूमने की बात करें तो कई भारतीय 10,000 से 15,000 रुपये के शुरुआती बजट में भी यहां अच्छी ट्रिप प्लान कर लेते हैं. यहां 5,000 से 8,000 की रेंज में अच्छे होटल्स आसानी से मिल जाते हैं और खाने-पीने का खर्च भी आप अपनी जेब के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जिससे ट्रिप पूरी तरह पॉकेट-फ्रेंडली बन जाती है.

दूसरा बड़ा कारण दुबई के वर्ल्ड-क्लास अट्रैक्शन हैं. यह शहर दुनिया के कुछ सबसे शानदार टूरिस्ट्स प्लेसेज का घर है, जो हर तरह के ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं. इनमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का हब दुबई मॉल, और रेगिस्तान में एडवेंचर डेजर्ट सफारी शामिल हैं. दुबई फ्रेम और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी इसे खास बनाते हैं. यहां की शानदार नाइटलाइफ और सुंदर बीच भी यहां घूमने वाले टूरिस्ट्स को खूब भाते हैं. इसके अलावा आप पास ही में स्थित आबूधाबी भी जा सकते हैं.

तीसरे कारण की बात करें तो भारत से दुबई की सीधी फ्लाइट्स की सुविधा और कम ट्रैवल टाइम भी इसे अच्छा बनाते हैं. इससे कम समय में शानदार छुट्टियां बिताना आसान हो जाता है. भारतीय फैमिली के साथ भी इस देश में खूब इंजॉय कर सकते हैं.

भारतीय रुपये की वैल्यू
यह जानते हुए भी कि दुबई की करेंसी दिरहम (Dirham) भारतीय रुपये की तुलना में मजबूत है, भारतीयों यहां खूब घूमने आते हैं. दरअसल भारत का 1 रुपया UAE में जाकर सिर्फ 0.042 दिरहम के बराबर होता है. यानी यहां की ट्रिप पर रुपये की वैल्यू कम रहती है. इसके बाद भी दुबई का आकर्षक माहौल, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और घूमने के ढेरों ऑप्शन इसे भारतीयों के लिए एक अफोर्डेबल लक्जरी डेस्टिनेशन बना रहे हैं, जिसने ट्रेडिशनल हॉलिडे स्पॉट्स को पीछे छोड़ दिया है. ऐसे में आप भी अगली बार जब आप इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान बनाएं, तो दुबई को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

