UNESCO की विश्व धरोहर में शामिल हैं दुनिया की ये रहस्यमयी गुफाएं! एक तो है 643 किलोमीटर तक लंबी
Advertisement
trendingNow12893297
Hindi Newsट्रैवल

UNESCO की विश्व धरोहर में शामिल हैं दुनिया की ये रहस्यमयी गुफाएं! एक तो है 643 किलोमीटर तक लंबी

Travel News: दुनियाभर में कई ऐसी शानदार गुफाएं हैं जिन्हें UNESCO के विश्व धरोहर में शामिल किया है और ये गुफाएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं. ये अपनी  प्राकृतिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विशेषताओं की वजह से पूरे दुनिया में जानी जाती है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UNESCO की विश्व धरोहर में शामिल हैं दुनिया की ये रहस्यमयी गुफाएं! एक तो है 643 किलोमीटर तक लंबी

UNESCO World Heritage Sites: दुनियाभर में आपको कई गुफाएं मिल जाएंगी जो अपने आप में अलग अलग कई रहस्यों को समेटे हुई हैं. अमेरिका से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक कई ऐसी गुफाएं है जो युनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, इसमें से कई गुफाएं ऐसी हैं जिसमें कई प्रकृतिक कक्ष पाए जाते हैं और तो और कई अनोखे जीव जंतु पाए जाते हैं. कई गुफाओं में हजारों साल पुराने धर्म स्थल मौजूद हैं तो कई में पहाड़ी कला भी. आज हम आपको उन गुफाओं के बारे में बताएंगे जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: बिना वीजा, बिना पासपोर्ट...कुछ कदम चलकर बदल सकते हैं देश! दुनिया के इन बॉर्डर को पार करना है बेहद आसान

 

Add Zee News as a Preferred Source

मैमथ गुफा 
यह गुफी दुनिया की सबसे लंबी गुफा है और आपको जानकर हैरानी होगी की इसकी लंबाई 643 किलोमीटर से भी ज्यादा है. इस गुफा में बड़े कमरों को बनाया गया है और जिप्सम के फूल व मोती जैसी अनोखे चित्र बने हुए हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस गुफा में इंसानों के रहने के सबूत भी मिल चुके हैं. 

फोंग न्हा-के बांग राष्ट्रीय उद्यान
फोंग न्हा-के बांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि वियतनाम के क्वांग बिन्ह में है यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं मे से एक हैंग सोन डूंग का घर है. इस जगह पर कई बड़ी गुफाएं हैं जहां पर बड़े कमरे हैं और जमीन के अंदर बहने वाली नदियां भी हैं. इन गुफाओं में एक अलग ही दुनिया है और इसके कई ऐसे हिस्से हैं जहां कोई आज तक नहीं गया. 

मोगाओ की गुफाएं
चीन के गांसु प्रांत में डुनहुआंग शहर में मोगाओ की गुफाएं हैं और यह 735 गुफाओं का एक ग्रुप है. यहां पर मौजूद 366 गुफाओं में 366 इस्वी पूर्व की बौद्ध कला, मूर्तियां और पेंटिंग देंखने को मिल जाएगी. इन गुफाओं की कला में भारतीय, मध्य एशियाई और चीनी कला का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है. यह गुफा युनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

UNESCO World Heritage Sites caves

Trending news

कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
;