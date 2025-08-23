UNESCO की विश्व धरोहर में शामिल हैं दुनिया की ये रहस्यमयी गुफाएं! एक तो है 643 किलोमीटर तक लंबी

UNESCO World Heritage Sites: दुनियाभर में आपको कई गुफाएं मिल जाएंगी जो अपने आप में अलग अलग कई रहस्यों को समेटे हुई हैं. अमेरिका से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक कई ऐसी गुफाएं है जो युनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, इसमें से कई गुफाएं ऐसी हैं जिसमें कई प्रकृतिक कक्ष पाए जाते हैं और तो और कई अनोखे जीव जंतु पाए जाते हैं. कई गुफाओं में हजारों साल पुराने धर्म स्थल मौजूद हैं तो कई में पहाड़ी कला भी. आज हम आपको उन गुफाओं के बारे में बताएंगे जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए.

मैमथ गुफा

यह गुफी दुनिया की सबसे लंबी गुफा है और आपको जानकर हैरानी होगी की इसकी लंबाई 643 किलोमीटर से भी ज्यादा है. इस गुफा में बड़े कमरों को बनाया गया है और जिप्सम के फूल व मोती जैसी अनोखे चित्र बने हुए हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस गुफा में इंसानों के रहने के सबूत भी मिल चुके हैं.

फोंग न्हा-के बांग राष्ट्रीय उद्यान

फोंग न्हा-के बांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि वियतनाम के क्वांग बिन्ह में है यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं मे से एक हैंग सोन डूंग का घर है. इस जगह पर कई बड़ी गुफाएं हैं जहां पर बड़े कमरे हैं और जमीन के अंदर बहने वाली नदियां भी हैं. इन गुफाओं में एक अलग ही दुनिया है और इसके कई ऐसे हिस्से हैं जहां कोई आज तक नहीं गया.

मोगाओ की गुफाएं

चीन के गांसु प्रांत में डुनहुआंग शहर में मोगाओ की गुफाएं हैं और यह 735 गुफाओं का एक ग्रुप है. यहां पर मौजूद 366 गुफाओं में 366 इस्वी पूर्व की बौद्ध कला, मूर्तियां और पेंटिंग देंखने को मिल जाएगी. इन गुफाओं की कला में भारतीय, मध्य एशियाई और चीनी कला का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है. यह गुफा युनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है.

