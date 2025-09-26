10-20 के नोटों पर छिपे हैं ऐसे सीक्रेट, Gen Z को भी नहीं पता होगा; UPSC में भी पूछ लेते हैं सवाल

UNESCO World Heritage Sites on Indian currency notes: आप रोज जो नोट इस्तेमाल करते हैं, उनमें 10, 20, 50, 100, 200 या 500 रुपये के नोट देखते होंगे. लेकिन क्या आपने कभी उनके पीछे बनी शानदार तस्वीरों को ध्यान से देखा है? वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वे इंडिया की सबसे पुरानी और कीमती धरोहरें, जिन्हें यूनेस्को (UNESCO) ने 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा दिया है. यानी देश की करेंसी, देश के अमीर इतिहास और कमाल की कलाकारी का चलती-फिरती मिसाल है. हर नोट पर छपी ये जगहें बताती हैं कि हमारा देश कितना ग्रैंड और पुराना है. तो अगली बार जब आप चाय वाले को 10 रुपये का नोट दें तो एक सेकंड रुककर इन जगहों के बारे में सोचिए.

10 रुपये का नोट- कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा (Konark Sun Temple)

जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर बना है. 13वीं सदी में बना ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है. यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और इसमें 24 पहिए हैं. इसकी नक्काशी और डिजाइन कमाल का है. इसे 1984 में यूनेस्को साइट का दर्जा मिला.

20 रुपये का नोट- एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र (Ellora Caves)

वहीं 20 रुपये के नोट पर आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेंगी. महाराष्ट्र के औरंगाबाद (अब छत्रपति संभाजी नगर) के पास चट्टानों को काटकर बनाई गई 34 गुफाओं का ग्रुप है. ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का एक साथ होना दिखाती हैं. यानी ये धार्मिक एकता का प्रतीक हैं. यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एक-पत्थर का मंदिर 'कैलाश मंदिर' भी है. इसे 1983 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया.

50 रुपये का नोट- हम्पी का पत्थर का रथ, कर्नाटक (Hampi's Stone Chariot)

भारत के 50 रूपये के नोट पर आपको हम्पी का पत्थर का रथ देखने को मिलेगा. ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही हम्पी के खंडहरों में विट्ठल मंदिर परिसर का हिस्सा, पत्थर का 'गरुड़ रथ' है. यह रथ भारतीय शिल्पकला का शानदार नमूना है. यह दिखने में रथ जैसा है, लेकिन असल में एक छोटा मंदिर है. हम्पी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला.

100 रुपये का नोट- रानी की वाव, गुजरात (Rani Ki Vav)

गुजरात के पाटन में स्थित एक पुराना सीढ़ीदार कुआं है, जो आपको 100 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है. सबसे खास बात है कि इसे 11वीं शताब्दी में एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था. यह उल्टे मंदिर जैसा दिखता है, जिसमें 7 मंजिलें और सैंकड़ों मूर्तियां हैं. 2014 में इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया.

200 रुपये का नोट- सांची स्तूप, मध्य प्रदेश (Sanchi Stupa)

आपको 200 रुपये के नोट पर भारत के सबसे पुराने और अहम बौद्ध स्मारकों में से एक सांची स्तूप देखने को मिलेगा. इसे सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था. इसके चारों ओर के गेटवे (तोरण) पर भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां उकेरी गई हैं. ये शांति और बौद्ध विरासत का प्रतीक है. इसे 1989 में यूनेस्को का दर्जा मिला.

500 रुपये का नोट- लाल किला, दिल्ली (Red Fort)

दिल्ली में यमुना किनारे बना लाल किला आपको 500 रुपये के नोट पर देखने को मिलेगा. यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि आजादी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं. इसे 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया.

तो अगली बार नोट को सिर्फ पैसे की तरह नहीं, बल्कि मिनी-हिस्ट्री बुक की तरह देखिए. ये आपको देश की शानदार विरासत के बारे में बताते हैं.