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Hindi Newsट्रैवलदुनिया घूमने की जरूरत नहीं, घर बैठे चखें विदेशी शेफ के हाथ जैसा स्वाद! ट्रैवल-इंस्पायर्ड कुकिंग टिप्स

दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, घर बैठे चखें विदेशी शेफ के हाथ जैसा स्वाद! ट्रैवल-इंस्पायर्ड कुकिंग टिप्स

दुनियाभर के स्वादों का सफर अब आपकी रसोई में! कैलिफ़ोर्निया के मशहूर शेफ सिद्धेश परब से सीखें कैसे मौसमी फलों और सब्जियों को 'इंटरनेशनल टच' देकर अपने खाने को एक यादगार वेकेशन जैसा बनाया जाए। पढ़ें 10 जादुई कुकिंग हैक्स

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:23 PM IST
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दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, घर बैठे चखें विदेशी शेफ के हाथ जैसा स्वाद! ट्रैवल-इंस्पायर्ड कुकिंग टिप्स

जब हम किसी नई जगह की यात्रा पर निकलते हैं, तो वहां की गलियां, नजारे और संस्कृति हमारा दिल जीत लेती हैं, लेकिन जो याद सबसे गहरी रह जाती है, वह है वहां का लोकल स्वाद. एक यात्री के लिए असली रोमांच वही है जब वह किसी देश के ताजे, रसीले और मौसमी 'क्राउन ज्वेल्स' यानी वहां की खास उपज का स्वाद चखता है. लेकिन क्या हो अगर आपको वह 'ग्लोबल टेस्ट' और ताजगी पाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत न पड़े?

कैलिफोर्निया के मशहूर 'जश्न' रेस्टोरेंट के शेफ सिद्धेश परब का मानना है कि कुकिंग भी एक सफर की तरह है. वे हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपनी रसोई में मौजूद साधारण मौसमी फलों और सब्जियों के साथ थोड़ा 'एक्सपेरिमेंट' करके एक ऐसा जायका तैयार कर सकते हैं, जो आपको सीधे किसी विदेशी वेकेशन की याद दिला दे. चाहे वह गर्मियों के रसीले आम हों या सर्दियों के ताजे साइट्रस फल, शेफ सिद्धेश के अनोखे तरीके आपकी कुकिंग को एक बोरिंग रूटीन से बदलकर एक शानदार फूड टूर में बदल देंगे.

नया टेस्ट कैसे रेडी करें?

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अक्सर हम फलों को सिर्फ मिठाई या जूस में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें नमकीन डिश में भी शामिल किया जा सकता है. जैसे आम को सलाद, ग्रिल्ड डिश या सॉस में डालकर एक नया फ्लेवर तैयार किया जा सकता है. इससे खाने में नया ट्विस्ट आता है. जब मीठा और तीखा या खट्टा एक साथ मिलते हैं, तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है. जैसे आम के साथ नमक और मिर्च या किसी फल को हल्की खटास के साथ मिलाकर खाने से एकदम नया अनुभव मिलता है.

एक ही इंग्रीडिएंट को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है. जैसे उसे प्यूरी बनाना, अचार बनाना या कुरकुरा बनाकर परोसना. इससे वही चीज नई और दिलचस्प लगने लगती है. अगर फलों या सब्जियों को हल्का ग्रिल किया जाए तो उनमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, जो स्वाद को और गहरा बना देता है. यह तरीका खाने को और खास बना सकता है.

पुरानी यादों वाला नया स्वाद

अगर आप सीजनल चीजों को पुराने पसंदीदा स्वाद के साथ मिलाते हैं, जैसे आम में नमक-मिर्च, तो यह एक साथ नया और परिचित दोनों लगता है. यही चीज लोगों को ज्यादा पसंद आती है. खाने का स्वाद ही नहीं, उसका प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है. अगर आप बीच-बीच में हल्की डिश या सोरबे जैसे आइटम शामिल करें तो पूरा खाने का अनुभव बेहतर हो जाता है. एक ही फल या सब्जी को अलग-अलग रूप में इस्तेमाल करें- सलाद, जूस, डिप या डेजर्ट में. इससे उसकी बहुमुखी उपयोगिता दिखती है और खाना भी रोचक बनता है.

क्या सादगी में भी है असली स्वाद?

कई बार सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप किसी इंग्रीडिएंट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करें. ताजा और पका हुआ फल अपने आप में ही इतना स्वादिष्ट होता है कि उसे बस सादगी से परोसना ही काफी है. सीजनल इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करना सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि मौसम का जश्न मनाना है. अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं, तो साधारण चीजें भी बेहद खास बन सकती हैं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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