दुनिया के ऐसे आइलैंड जहां इंसानों से ज्यादा जानवर करते हैं राज! एक जगह है बैन
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी आइलैंड पर गए होंगे और वहां पर आपको इंसान नजर आए होंगे लेकिन कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहां पर इंसानों का नाम और इंसान नहीं है जहां इंसानों से ज्यादा जीव मौज मस्ती करते हैं.

Aug 15, 2025
आइलैंड अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं और यहां जाने वाले लोग जरूर इस यादगार लम्हें को जीवनभर के लिए याद कर के रखते हैं. वैसे तो दुनिया भर में कहीं आई लोग घूमने जाते रहते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आइलैंड के बारे में बताएंगे जहां पर इंसानों से ज्यादा जानवर दिखाई देते हैं लेकिन इन जानवरों को सुरक्षा में रहते हुए बेहद ही आसानी से देखा जा सकता है और इन नजरों उठाया जा सकता है, यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही यादगार लम्हा हो सकता है. तो आइए जानते हैं इन आइलैंड के बारे में.

स्नेक आइलैंड
पाउलो शहर से लगभग 90 मील की दूरी पर बसे इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड कहा जाता है. ये आइलैंड सांपों का गढ़ है यहां पर सांप बहुत पाए जाते हैं. या पर 4,500 से ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं और ब्राजील की सरकार ने इस आइलैंड पर जाने के लिए बैन लगा दिया है.

रैबिट आइलैंड
अपने चिड़ियाघर में जानवरों को जरूर देखा होगा लेकिन ऐसा हो जब आपको यह बीच पर या आइलैंड पर डालते हुए दिख जाए तो जी हां यह जगह जापान में है और यहां पर आपको इस आइलैंड पर बहुत सारे रैबिट देखने को मिल जाएंगे, यहां पर अभी के समय से लगभग 750 खरगोश एक साथ रहते हैं.

पिग आइलैंड
आपने अक्सर देखा होगा कि सूअर कीचड़ में ही रहते हैं लेकिन जब आप इस आइलैंड पर जाएंगे तो पाएंगे कि यहां पर पिग बहुत बहामास के इस पिग आइलैंड का पानी भी आपको एकदम साफ मिलेगा. यहां पर आपको पिग नहाते हुए दिख जाएंगे.

कोमोडो नेशनल पार्क
इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क है जिसे कोमोडो ड्रैगन का घर भी कहा जाता है. कोमोडो ड्रैगन बहुत बड़े छिपकली की तरह दिखने वाले जीव होते हैं और इनका आकार बहुत बड़ा होता है. आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जानवर आपको यहां के अलावा के ये कोमोडो ड्रैगन कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

