कोई भी गाना चुनो और हमारे... जब विशाल-शेखर के कॉन्सर्ट में दिखा अनोखा बोर्ड, Gen Z ने यूं मचाया धमाल
Gen Z Event: बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर जोड़ी विशाल-शेखर अपने पुराने गानों को लेकर युवाओं के बीच उतरे, लेकिन जेन जी ने उन्हें दोनों हाथों से वेलकम किया और पार्टी मूड में नजर आए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:49 AM IST
Unique Board In Concert: वीकेंड पर म्यूजिक-मस्ती और धमाल का तड़का जहां होता है, वहां जेन जी की भीड़ दिखनी लाजमी है. भले ही बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर जोड़ी विशाल-शेखर अपने पुराने गानों को लेकर युवाओं के बीच उतरे, लेकिन जेन जी ने उन्हें दोनों हाथों से वेलकम किया और पार्टी मूड में नजर आए. विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी ने भारतीय संगीत जगत में 25 साल पूरे होने का जश्न जबरदस्त अंदाज में मनाया. इस कॉन्सर्ट में एक अनोखी चीज नजर आई जिसमें एक फैन ने अपने हाथों में बोर्ड ले रखा था और हवा में लहराकर विशाल-शेखर से रिक्वेस्ट किया. 

फिर क्या था, इस रिक्वेस्ट को विशाल-शेखर कैसे मना कर पाते. उन्होंने वही किया जो फैन्स की डिमांड थी. उस फैन के बोर्ड पर लिखा था- प्लीज हमारे साथ गाइए. इनमें से कोई गाना चुनो- बिन तेरे, मनवा लागे, जी ले जरा, बेशर्म रंग, बहारा, शीला की जवानी, जेह नसीब, कुर्बा हुआ. विशाल-शेखर ने लगभग सारे गाने स्टेज से गाए और जेन जी ने जमकर धमाल मचाया. ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट प्रेजेंट विशाल-शेखर लाइव टूर के दौरान दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में हुआ. स्टेज पर दोनों सितारों ने अपनी यादगार धुनों से स्टेडियम को झूम उठा दिया.

कौन-कौन से सुपरहिट गाने गाए गए?

शो पर ओम शांति ओम के ‘दिवानगी दिवानगी’ से हुई और इसके बाद ‘राइट हियर राइट नाउ’, ‘दस बहाने’, ‘द डिस्को सॉन्ग’, ‘तू मेरी’, ‘देसी गर्ल’, ‘ऊ ला ला’, ‘राधा’, ‘बचना ऐ हसीनों’ जैसी हिट धुनों की बारिश हुई. शो में सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब सलीम मर्चेंट ने मंच पर आकर विशाल ददलानी के साथ ‘कुर्बान हुआ’ गाया. पूरे हॉल में खुशी के गुब्बारे फूटे और दर्शकों ने उत्सव का मजा दुगना कर दिया. इस इवेंट में जाएदन, सलीम-सुलेमान, सयानी गुप्ता, तन्मय भट्ट, सोफी चौधरी, रोशन अब्बास, मेहरीन पिरजादा और आकासा सिंह जैसे कई नामचीन सितारे भी मौजूद थे.

दर्शकों का अनुभव कैसा रहा?

स्टेडियम का नजारा भावुक और ऊर्जावान था. दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर गा रहे थे, कपल्स रोमांटिक गानों पर झूम रहे थे और कई पीढ़ियां साथ में गीत गा रही थीं. हर तरफ म्यूजिक की ताकत और एकजुटता नजर आ रही थी. अंत में जब ‘छम्मक छल्लो’ की धुन गूंजी, तो पूरा स्टेडियम एक ही स्वर में गाने लगा. वीजा इंडिया के मैनेजर ऋषि छाबड़ा और ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट के फाउंडर शोवेन शाह ने इसे भारत की अब तक की सबसे यादगार म्यूजिक सफर बताया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;