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Hindi Newsट्रैवलभारत की इन जगहों पर सड़कों के ऊपर तैरता है आसमान! बादलों के बीच से गुजरती हैं गाड़ियां, नजारा देखकर जन्नत भी भूल जाएंगे आप

भारत की इन जगहों पर सड़कों के ऊपर तैरता है आसमान! बादलों के बीच से गुजरती हैं गाड़ियां, नजारा देखकर जन्नत भी भूल जाएंगे आप

Unique Cities in India Clouds Float on Roads: क्या आप भारत के कुछ ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में जानते हैं, जहां सिर्फ ठंडी हवाएं ही नहीं चलतीं, बल्कि सफेद और घने बादल पहाड़ों से उतरकर सीधे सड़कों पर तैरने लगते हैं? वहां घूमते समय ऐसा अहसास होता है, जैसे आप जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों के किसी तैरते हुए महल में टहल रहे हों. ये डेस्टिनेशंस नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:53 AM IST
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Unique Cities in India Clouds Float on Roads: भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झीलें और हरे-भरे मैदान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. लेकिन देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां नेचर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. यहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं दिखते, बल्कि सड़कों, घरों और घाटियों के बीच तैरते हुए नजर आते हैं. खासतौर पर मानसून के दौरान इन जगहों का नजारा इतना अद्भुत हो जाता है कि लोगों को ऐसा महसूस होता है, जैसे वे बादलों के बीच चल रहे हों. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इन जगहों पर सिर्फ इस अनोखे अनुभव के लिए पहुंचते हैं. अगर आप भी बारिश और पहाड़ों के शौकीन हैं, तो भारत की ये जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

मावसिनराम: जहां बादल बन जाते हैं मेहमान

मेघालय का मावसिनराम दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले इलाकों में गिना जाता है. यहां बारिश और बादलों का रिश्ता इतना गहरा है कि कई बार बादल सीधे गांव की गलियों और घरों के आसपास तैरते नजर आते हैं. चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों की सफेद चादर इस जगह को किसी फिल्मी दुनिया जैसा बना देती है. मानसून के दौरान यहां का नजारा सबसे ज्यादा खास हो जाता है.

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शिलांग: सचमुच का 'बादलों का घर'

मेघालय की राजधानी शिलांग को 'स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट' भी कहा जाता है. सबसे खास बात यह है कि शिलांग का नाम ही बादलों से जुड़ा हुआ माना जाता है. ऊंचे पठारों पर बसे इस शहर में अक्सर बादल सड़कों और देवदार के जंगलों के बीच उतर आते हैं. कई बार तो दृश्यता इतनी कम हो जाती है कि सामने की सड़क भी मुश्किल से दिखाई देती है. यही दृश्य पर्यटकों को सबसे ज्यादा रोमांचित करता है.

मसूरी: जब मॉल रोड पर उतर आते हैं बादल

उत्तराखंड की मसूरी को 'क्वीन ऑफ द हिल्स' कहा जाता है. मानसून के मौसम में यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. दून घाटी से उठकर आने वाले बादल सीधे शहर की सड़कों और मॉल रोड तक पहुंच जाते हैं. कई बार लोग बादलों के बीच खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आते हैं. मसूरी का क्लाउड एंड क्षेत्र इस अनुभव के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है.

दार्जिलिंग: कंचनजंगा और बादलों का खूबसूरत संगम

पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों और हिमालयी नजारों के लिए जाना जाता है. यहां मौसम पल-पल बदलता रहता है. कभी तेज धूप होती है, तो कुछ ही मिनटों में घने बादल पूरे इलाके को ढक लेते हैं. कंचनजंगा की चोटियों के बीच तैरते बादल और चाय के बागानों पर फैली धुंध इस जगह को बेहद खास बना देती है. मानसून में यहां का नजारा देखने लायक होता है.

मुन्नार: चाय के बागानों के ऊपर तैरते बादल

केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी चाय की खेती और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है. बारिश के मौसम में यहां बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है, जैसे वे चाय के बागानों को छू रहे हों. सड़क पर सफर करते समय कई बार गाड़ियां बादलों के बीच से गुजरती हैं. यही वजह है कि मुन्नार को दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत मानसूनी पर्यटन स्थलों में गिना जाता है.

कोडाइकनाल: धुंध और बादलों की जादुई दुनिया

तमिलनाडु का कोडाइकनाल 'प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस' के नाम से जाना जाता है. यहां का कोकर्स वॉक पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इस रास्ते पर चलते हुए अक्सर बादल आपके आसपास तैरते हुए नजर आते हैं. झीलों, जंगलों और पहाड़ियों के बीच फैली सफेद धुंध पूरे माहौल को बेहद रोमांटिक और खूबसूरत बना देती है.

नंदी हिल्स: पैरों के नीचे दिखते हैं बादल

कर्नाटक के नंदी हिल्स का अनुभव बाकी जगहों से थोड़ा अलग है. यहां सुबह-सुबह 'क्लाउड इनवर्जन' नाम की प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है. इस दौरान पहाड़ी के ऊपर खड़े लोगों को बादल अपने नीचे दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है, जैसे पूरी घाटी सफेद समुद्र में बदल गई हो. यह दृश्य देखने के लिए लोग सुबह सूर्योदय से पहले यहां पहुंच जाते हैं.

मानसून में क्यों बढ़ जाती है इन जगहों की खूबसूरती?

बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है. पहाड़ों से टकराकर यह नमी बादलों और घने कोहरे का रूप ले लेती है. इसी वजह से बादल धरती के बेहद करीब आ जाते हैं और सड़कों, जंगलों तथा घाटियों के बीच तैरते दिखाई देते हैं. यही प्राकृतिक घटना इन जगहों को मानसून में और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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