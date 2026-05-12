भारत के इस गांव में छिपा है 'टाइम ट्रैवल' का राज! कदम बढ़ाते ही बदल जाती है घड़ी, एक ही जगह पर दो समय जीते हैं लोग

Gue Village Spiti Valley Time Travel Zone: हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक आपने 'टाइम ट्रेवल' के बारे में जरूर सुना होगा. इसमें अक्सर दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति कैसे एक टाइम जोन से दूसरे किसी टाइम जोन तक चला जाता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह मुमकिन कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को 'टाइम ट्रेवल' सच लगता है, तो कुछ को लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है. तो मैं आपको बता दूं कि एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाना मुमकिन है. लेकिन हां, फिल्मों जैसा नहीं.

अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में भी एक ऐसी जगह है, जहां एक कदम आगे बढ़ाते ही आप दूसरे समय जोन में चले जाएंगे. इसका मतलब इस जगह पर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं. यहां खड़े-खड़े समय बदल जाता है. यह जगह हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौजूद एक छोटे से गुए गांव (Gue Village) में है. यहां आने वाले लोग दावा करते हैं कि सिर्फ कुछ कदम चलते ही मोबाइल का समय बदल जाता है. यही कारण है कि लोग इस जगह को 'टाइम ट्रेवल वाला गांव' कहने लगे हैं. दरअसल, यह गांव भारत-चीन सीमा के बेहद करीब है. जिसकी वजह से जब आप चीन की तरफ जाते हैं, तो आपके फोन में वहां का समय दिखने लगता है. यह अनुभव पर्यटकों को काफी रोमांचित करता है.

चीन सीमा के बेहद करीब बसा है गांव

गुए गांव हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्पीति घाटी में स्थित है. यह गांव भारत-चीन सीमा के काफी करीब माना जाता है. चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां और शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बनाते हैं. यहां पहुंचने वाले लोग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि इस अनोखे 'दो समय' वाले अनुभव को भी महसूस करना चाहते हैं. पर्यटकों का कहना है कि गांव के कुछ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क बदलने लगता है. कई बार फोन भारतीय नेटवर्क की जगह चीन के सिग्नल पकड़ लेता है. जैसे ही ऐसा होता है, मोबाइल में दिखने वाला समय भी बदल जाता है. भारत और चीन के समय में करीब ढाई घंटे का अंतर है. इसलिए अचानक फोन का समय आगे बढ़ जाता है. कुछ लोग बताते हैं कि एक जगह खड़े होकर फोन में भारतीय समय दिखाई देता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही वही फोन चीन का समय दिखाने लगता है. यही वजह है कि लोग इसे 'टाइम ट्रेवल' जैसा अनुभव बताते हैं.

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iPhone यूजर्स के साथ ज्यादा होता है ऐसा

स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार, iPhone में यह बदलाव ज्यादा देखने को मिलता है. कहा जाता है कि कुछ फोन आसपास के सैटेलाइट और नेटवर्क सिग्नल तेजी से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से समय अपने आप बदल जाता है. हालांकि यह कोई जादू या रहस्य नहीं, बल्कि तकनीकी कारणों से होता है. लेकिन पहली बार इसे देखने वाले लोग हैरान जरूर रह जाते हैं.

गांव की सबसे बड़ी पहचान है रहस्यमयी ममी

गुए गांव सिर्फ 'टाइम ट्रेवल' वाले अनुभव के लिए ही नहीं, बल्कि एक बेहद पुरानी ममी के लिए भी मशहूर है. यहां एक बौद्ध भिक्षु की करीब 550 साल पुरानी प्राकृतिक ममी रखी हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह ममी कई साल पहले उस समय मिली थी, जब इलाके में निर्माण का काम चल रहा था. सबसे हैरानी की बात यह है कि ममी को किसी केमिकल से सुरक्षित नहीं रखा गया, फिर भी उसका शरीर आज तक काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है. इस ममी को देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.

बेहद शांत और अलग दुनिया जैसा माहौल

गुए गांव में बहुत कम घर हैं और यहां का जीवन शहरों से बिल्कुल अलग है. मोबाइल नेटवर्क भी कई बार गायब हो जाता है. इंटरनेट की सुविधा भी सीमित रहती है. लेकिन यही चीज इस गांव को खास बनाती है. यहां आने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों. शोर-शराबे से दूर यह गांव लोगों को सुकून का एहसास देता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जगह

इन दिनों सोशल मीडिया पर गुए गांव की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कई ट्रैवल ब्लॉगर यहां के अनुभव साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह भारत की सबसे अनोखी जगहों में से एक है.' एक और यूजर ने कहा कि यहां देर से पहुंचने पर भी बोल सकते हैं कि टाइम बदल गया था. कुछ लोग इसे विज्ञान का कमाल बता रहे हैं, जबकि कई इसे प्रकृति और तकनीक का अनोखा मेल कह रहे हैं.

पर्यटकों की बढ़ रही दिलचस्पी

सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ने के बाद अब ज्यादा लोग इस गांव के बारे में जानने लगे हैं. एडवेंचर और अनोखी जगहों पर घूमने के शौकीन लोग गुए गांव को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर रहे हैं. हालांकि यहां पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते पहाड़ी और लंबे हैं. फिर भी जो लोग यहां पहुंचते हैं, उनके लिए यह अनुभव जिंदगी भर याद रहने वाला बन जाता है.

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