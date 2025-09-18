दुनिया का वो अनोखा आइलैंड जहां हर परिवार के पास है अपना प्राइवेट चर्च, खूबसूरती में तो इसका कोई तोड़ नहीं!
दुनिया का वो अनोखा आइलैंड जहां हर परिवार के पास है अपना प्राइवेट चर्च, खूबसूरती में तो इसका कोई तोड़ नहीं!

Tinos Island: ग्रीस का एक ऐसा आइलैंड है, जो अपनी खूबसूरती के तो लोगों को खूब अट्रैक्ट करता ही है और साथ में ही यहां की एक खासियत लोगों को चौंका देती है. दरअसल यहां हर परिवार के पास अपना एक प्राइवेट चर्च है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:50 AM IST
Private chapels in Greece: क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह हो सकती है, जहां हर घर का अपना निजी चर्च हो? घूमने के लिए आप देश-दुनिया की कई जगहों पर जाते होंगे, लेकिन आप एक आईलैंड के बारे में जानकर काफी आश्चर्य में पड़ सकते हैं. वैसे तो लोगों को आईलैंड की खूबसूरती ही काफी अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहां सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के अलावा आपको और भी कुछ खास जानने को मिलेगा. दरअसल ग्रीस के साइक्लेड्स द्वीप समूह में एक ऐसा ही अनूठा और शांत आइलैंड है, जिसका नाम टीनॉस है. यह जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गहरे धार्मिक विश्वासों के लिए भी फेमस है. इस आइलैंड का हर कोना आपको शांति और सुकून का एहसास कराता है. 

गांव और खूबसूरती
टीनॉस की गलियां और रास्ते पत्थरों से बने हैं, जो आपको एक पुराने जमाने की याद दिलाते हैं. यहां दूर-दूर तक नीले समंदर का नजारा टूरिस्ट्स के मन को मोह लेता है. इस आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहां आपको कई गांव मिलेंगे और हर गांव में आपको ग्रीक परंपरा की झलक दिखाई देगी. यहां का आर्किटेक्चर, यहां का रहन-सहन और यहां के लोगों का स्वागत करने का तरीका आपको ऐसा महसूस कराएगा, जैसे आप अपने घर में ही हों. 

हर परिवार का निजी चर्च
टीनॉस को 'चर्चों का द्वीप' भी कहा जाता है और यह बात बिल्कुल सच है. यहां के हर परिवार का अपना एक छोटा निजी चर्च है, जो अक्सर उनके घर के पास ही बना होता है. इन चर्चों को परिवार के लोग अपने पूर्वजों की याद में या किसी खास मौके पर बनवाते हैं. यहां तक कि कुछ चर्च कब्रिस्तान में भी बने हुए हैं. इन छोटे चर्चों को लोग बहुत ही प्यार और आस्था से सजाते हैं. इन पर तरह-तरह के आर्टवर्क और ट्रेडिशनल डिजाइन बने होते हैं. ये चर्च सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं, बल्कि इस आइलैंड की पहचान का हिस्सा हैं. यहां के लोगों के लिए ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि उनकी आस्था का प्रतीक हैं. 

घूमने के लिए बेहतरीन जगहें
टीनॉस में घूमने के लिए बहुत कुछ है. यहां की सबसे फेमस जगह चर्च ऑफ पैनागिया एवैंगेलिस्ट्रिया है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं. इस चर्च को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है. अगर आप नेचर लवर्स हैं तो यहां की पहाड़ियां, समंदर के किनारे और शांत गांव आपको जरूर पसंद आएंगे. टीनॉस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है जो भीड़भाड़ से दूर, शांति और सुकून की तलाश में हैं. यहां का शांत माहौल और नेचुरल ब्यूटी आपको खूब अट्रैक्ट करेगी. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Tinos IslandPrivate chapels in Greecetravel

