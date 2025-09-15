भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव, जहां किसी भी चीज को छूना मना है! गलती करने पर लगाया जाता है भारी जुर्माना
Advertisement
trendingNow12922708
Hindi Newsट्रैवल

भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव, जहां किसी भी चीज को छूना मना है! गलती करने पर लगाया जाता है भारी जुर्माना

Mysterious village of India: दुनिया भर में कई रहस्यमयी चीजें और जगहें हैं. आज हम आपको भारत की ऐसी एक जगह के बारे में बता रहे हैं, जहां किसी भी चीज का छूने की मनाही है. अगर आपने गांव में किसी चीज को गलती से भी छू लिया तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव, जहां किसी भी चीज को छूना मना है! गलती करने पर लगाया जाता है भारी जुर्माना

No touching village of India: क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है, जहां टूरिस्ट्स को किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. बता दें कि ऐसा गांव हकीकत में है. दरअसल यह गांव भारत के ही हिमाचल प्रदेश राज्य में है. इस गाव का नाम मलाणा है, जो अपनी खूबसूरती और अपने अनोखे रिवाजों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यह गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है और इसकी अपनी ही दुनिया है. यहां अगर आपने गलती से कुछ भी छू लिया तो सजा दी जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@sealontour)

'किसी भी चीज को छूना मना है'
इस गांव में टूरिस्ट्स का स्वागत तो होता है, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ कि आप यहां किसी भी स्थानीय व्यक्ति या उसकी किसी भी चीज, जैसे घर, मंदिर, या किसी बर्तन को छू नहीं सकते. अगर कोई गलती से भी ऐसा कर दे तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है. गांव की गलियों में कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर यह साफ-साफ लिखा है कि 'किसी भी चीज को छूना मना है'. यह नियम इतना सख्त है कि अगर आप किसी दुकान से कुछ खरीदते भी हैं, तो दुकानदार आपकी हथेली पर सामान नहीं रखता, बल्कि उसे वहीं रख देता है जहां से आप उसे उठा सकते हैं. यह उनकी संस्कृति और विश्वास का हिस्सा है, जिसे वे पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- "दिमाग हिला देगा यह रहस्य! खाई के ऊपर बने हैं घर, जहां उल्टा बहता है झरना, देखें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी"

क्यों है यह नियम?
दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो sealontour नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 3 लाख 48  हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं गांव के इन नियमों के पीछे शख्स ने जाति व्यवस्था को बताया है. शख्स के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को लगता है कि ये जाति व्यवस्था की सीढ़ी पर सबसे ऊपर हैं. वहीं ट्रिपोटो वेबसाइट के अनुसार एक इस गांव के बारे में एक अफवाह भी है कि यहां के लोग खुद को दुनिया के महान राजा सिकंदर के वंशज मानते हैं. वहीं यहां एक मान्यता ये भी है कि अगर इन्होंने किसी टूरिस्ट को छू लिया, तो इनके भगवान जामलू इन्हें सजा देंगे. यहां की परंपराओं और लोगों के अनुसार भगवान ने गांव की स्वच्छता को कायम रखने के लिए ये नियम बनाए थे.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

No touching village of Indiamalana village himachal pradeshtravel

Trending news

'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
;