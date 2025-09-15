भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव, जहां किसी भी चीज को छूना मना है! गलती करने पर लगाया जाता है भारी जुर्माना

Mysterious village of India: दुनिया भर में कई रहस्यमयी चीजें और जगहें हैं. आज हम आपको भारत की ऐसी एक जगह के बारे में बता रहे हैं, जहां किसी भी चीज का छूने की मनाही है. अगर आपने गांव में किसी चीज को गलती से भी छू लिया तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
No touching village of India: क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है, जहां टूरिस्ट्स को किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. बता दें कि ऐसा गांव हकीकत में है. दरअसल यह गांव भारत के ही हिमाचल प्रदेश राज्य में है. इस गाव का नाम मलाणा है, जो अपनी खूबसूरती और अपने अनोखे रिवाजों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यह गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है और इसकी अपनी ही दुनिया है. यहां अगर आपने गलती से कुछ भी छू लिया तो सजा दी जाती है.
'किसी भी चीज को छूना मना है'
इस गांव में टूरिस्ट्स का स्वागत तो होता है, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ कि आप यहां किसी भी स्थानीय व्यक्ति या उसकी किसी भी चीज, जैसे घर, मंदिर, या किसी बर्तन को छू नहीं सकते. अगर कोई गलती से भी ऐसा कर दे तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है. गांव की गलियों में कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर यह साफ-साफ लिखा है कि 'किसी भी चीज को छूना मना है'. यह नियम इतना सख्त है कि अगर आप किसी दुकान से कुछ खरीदते भी हैं, तो दुकानदार आपकी हथेली पर सामान नहीं रखता, बल्कि उसे वहीं रख देता है जहां से आप उसे उठा सकते हैं. यह उनकी संस्कृति और विश्वास का हिस्सा है, जिसे वे पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं.
क्यों है यह नियम?
दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो sealontour नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 3 लाख 48 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं गांव के इन नियमों के पीछे शख्स ने जाति व्यवस्था को बताया है. शख्स के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को लगता है कि ये जाति व्यवस्था की सीढ़ी पर सबसे ऊपर हैं. वहीं ट्रिपोटो वेबसाइट के अनुसार एक इस गांव के बारे में एक अफवाह भी है कि यहां के लोग खुद को दुनिया के महान राजा सिकंदर के वंशज मानते हैं. वहीं यहां एक मान्यता ये भी है कि अगर इन्होंने किसी टूरिस्ट को छू लिया, तो इनके भगवान जामलू इन्हें सजा देंगे. यहां की परंपराओं और लोगों के अनुसार भगवान ने गांव की स्वच्छता को कायम रखने के लिए ये नियम बनाए थे.