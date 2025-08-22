भारत के इन शाही महलों की बात है एकदम निराली, खासियत जान दीदार करने का हो उठेगा मन!

भारत के शाही महल देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की कहानी बयां करते हैं, इन भव्य महलों में से कई सारे महल आज हैरिटेज पैलेस होटल में बदल चुके हैं. जहां कुछ समय बिताकर सुनहरे अतीत को याद कर सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही खूबसूरत भव्य महलों के बारे में......

अंबा विलास पैलेस, मैसूर-

मैसूर का अंबा विलास पैलेस भारत के खूबसूरत महलों में से एक है. यहां मैसूर के शाही परिवार यानी वड्यार घराने के सदस्य रहते हैं. इसे रॉयल पैलेस ऑफ मैसूर भी कहा जाता है. यह महल 1897 में बनना शुरू हुआ था और 1912 में जाकर पूरा हुआ था. आगे जाकर शाही परिवार के लोगों ने ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इर्विन के जरिए महल का विस्तार किया था. यह महल हिंदु, मुगल, राजपूताना और गोथिक शैली से प्रभावित है. इसकी खासियत यह है कि इसमें 14 हिंदू मंदिर और बगीचे हैं. इस महल में मैसूर का प्रसिद्ध शाही दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है.

जय विलास पैलेस, ग्वालियर-

अक्टूबर से मार्च के बीच ग्वालियर का जय विलास पैलेस घूमने का समय एकदम परफेक्ट है. यहां घूमने के लिए भारतीयों की टिकट 100 रुपये और विदेशी सैलानियों की 600 रुपये प्रति व्यक्ति है. 1874 में बना यह महल काफी शानदार है. इसमें 400 कमरे हैं. इस महल के आर्कीटेक्ट में इतालवी, टस्कन और कोरिंथियन शैलियों का प्रभाव दिखता है.

लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा-

वडोदारा का यह महल भारत के सबसे खूबसूरत राजमहलों में से एक है. इसके इंटीरियर्स और डिजाइन काफी एलिगेंट हैं आपको यहां घूमने में काफी मजा आएगा. भारतीयों को यहां घूमने के लिए 170 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आएगा. इस महल की दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मी विलास पैलेस इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस से चार गुना ज्यादा बड़ा है. इस महल का आर्कीटेक्चर स्टाइल मराठा और इंडो-सारसेनिक है. यह महल 1890 में बना था. यहां घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है.

सिटी पैलेस, उदयपुर-

भारत के भव्य शाही महलों में शुमार उदयपुर का सिटी पैलेसस अपनी सांस्कृतिक समृद्धता की कहानी बतलाता है. यह भारत के टॉप हैरिटेज पैलेस होटल्स का शुमार है. यह महल राजपूताना और मुगल शैली के संगम का बेहतरीन नमूना पेश करता है. इस महल के भीतर छोटे-छोटे 11 महल है. वैसे तो यहां महल घूमने के लिए महज 50 रुपये का खर्च है, लेकिन क्रिस्टल गैलरी, मेवाड़ साउंड एंड लाइट शो के लिए टिकट 500 और 150 रुपये के हैं.

उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर-

जोधपुर का शाही उम्मेद भवन पैलेस सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंस के तौर पर फेमस है. इसमें कुल 347 कमरे हैं. इस महल के तीन हिस्से हैं, जिनमें एक शाही परिवार का घर, एक म्यूजियम और एक लग्जरी होटल है. इस महल का सबसे बड़ा आकर्षण है यहां के शाही घराने की गाड़ियां.

