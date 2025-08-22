भारत के इन शाही महलों की बात है एकदम निराली, खासियत जान दीदार करने का हो उठेगा मन!
Advertisement
trendingNow12892509
Hindi Newsट्रैवल

भारत के इन शाही महलों की बात है एकदम निराली, खासियत जान दीदार करने का हो उठेगा मन!

भारत के शाही महल देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की कहानी बयां करते हैं, इन भव्य महलों में से कई सारे महल आज हैरिटेज पैलेस होटल में बदल चुके हैं. जहां कुछ समय बिताकर सुनहरे अतीत को याद कर सकते हैं. 

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इन शाही महलों की बात है एकदम निराली, खासियत जान दीदार करने का हो उठेगा मन!

भारत के शाही महल देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की कहानी बयां करते हैं, इन भव्य महलों में से कई सारे महल आज हैरिटेज पैलेस होटल में बदल चुके हैं. जहां कुछ समय बिताकर सुनहरे अतीत को याद कर सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही खूबसूरत भव्य महलों के बारे में......

ट्रैवल या एंटरटेनमेंट नहीं ये हैं असली वजह, जो कि Gen Z को अपनी तरफ खींचता है थाईलैंड?

अंबा विलास पैलेस, मैसूर-

Add Zee News as a Preferred Source

मैसूर का अंबा विलास पैलेस भारत के खूबसूरत महलों में से एक है. यहां मैसूर के शाही परिवार यानी वड्यार घराने के सदस्य रहते हैं. इसे रॉयल पैलेस ऑफ मैसूर भी कहा जाता है. यह महल 1897 में बनना शुरू हुआ था और 1912 में जाकर पूरा हुआ था. आगे जाकर शाही परिवार के लोगों ने ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इर्विन के जरिए महल का विस्तार किया था. यह महल हिंदु, मुगल, राजपूताना और गोथिक शैली से प्रभावित है. इसकी खासियत यह है कि इसमें 14 हिंदू मंदिर और बगीचे हैं. इस महल में मैसूर का प्रसिद्ध शाही दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है.

जय विलास पैलेस, ग्वालियर-

अक्टूबर से मार्च के बीच ग्वालियर का जय विलास पैलेस घूमने का समय एकदम परफेक्ट है. यहां घूमने के लिए भारतीयों की टिकट 100 रुपये और विदेशी सैलानियों की 600 रुपये प्रति व्यक्ति है. 1874 में बना यह महल काफी शानदार है. इसमें 400 कमरे हैं. इस महल के आर्कीटेक्ट में इतालवी, टस्कन और कोरिंथियन शैलियों का प्रभाव दिखता है.

लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा-

वडोदारा का यह महल भारत के सबसे खूबसूरत राजमहलों में से एक है. इसके इंटीरियर्स और डिजाइन काफी एलिगेंट हैं आपको यहां घूमने में काफी मजा आएगा. भारतीयों को यहां घूमने के लिए 170 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आएगा. इस महल की दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मी विलास पैलेस इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस से चार गुना ज्यादा बड़ा है. इस महल का आर्कीटेक्चर स्टाइल मराठा और इंडो-सारसेनिक है. यह महल 1890 में बना था. यहां घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है.

सिटी पैलेस, उदयपुर-

भारत के भव्य शाही महलों में शुमार उदयपुर का सिटी पैलेसस अपनी सांस्कृतिक समृद्धता की कहानी बतलाता है. यह भारत के टॉप हैरिटेज पैलेस होटल्स का शुमार है. यह महल राजपूताना और मुगल शैली के संगम का बेहतरीन नमूना पेश करता है. इस महल के भीतर छोटे-छोटे 11 महल है. वैसे तो यहां महल घूमने के लिए महज 50 रुपये का खर्च है, लेकिन क्रिस्टल गैलरी, मेवाड़ साउंड एंड लाइट शो के लिए टिकट 500 और 150 रुपये के हैं.

उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर-

जोधपुर का शाही उम्मेद भवन पैलेस सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंस के तौर पर फेमस है. इसमें कुल 347 कमरे हैं. इस महल के तीन हिस्से हैं, जिनमें एक शाही परिवार का घर, एक म्यूजियम और एक लग्जरी होटल है. इस महल का सबसे बड़ा आकर्षण है यहां के शाही घराने की गाड़ियां. 

Travel Tips: सफर को यादगार बनने के लिए अपनाएं ये कुछ टिप्स, ट्रिप का मजा हो जाएगा दोगुना

 

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

royal palaces of india

Trending news

बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
aaj ki taaza khabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
;