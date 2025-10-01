धरती के नीचे छिपा है पूरा ब्रह्मांड? देखिए दुनिया की 5 सबसे बड़ी और रहस्यमयी गुफाएं, जहां खुलते हैं हैरान करने वाले राज!

Worlds Largest Caves: दुनियाभर में घूमने के लिए वैसे तो कई चौंकाने और हैरान करने वाली जगहे हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ गुफाओं के बारे में बताएंगे, जो दुनियाभर में फेमस हैं. दरअसल ये गुफाएं इतनी लंबी हैं कि इनमें शहर बस जाएं. यहां आपको कई ऐसे नजारे भी मिलेंगे, जिन्हें देख आंखों पर भरोसा नहीं होगा.
Trending Photos
Largest Caves in the world: दुनिया में क्या-क्या अजूबे छुपे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. धरती के अंदर भी एक पूरी अलग दुनिया है, जिसे गुफाएं कहते हैं. ये गुफाएं सिर्फ गड्ढे नहीं हैं, बल्कि कई तो इतनी बड़ी हैं कि उनमें पूरा शहर समा जाए. जब बड़ी गुफाओं की बात होती है तो हमारे दिमाग में बस एक अंधेरी जगह आ जाती है, लेकन हकीकत में ये लाखों साल पुरानी, लंबी-चौड़ी और कमाल की कलाकृतियों से भरी हुई जगहें हैं. आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे लंबी गुफाओं के बारे में बताएंगे, जिनको देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे कि ये गुफाएं हैं या पूरा शहर बसा हुआ है. आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे लंबी और अद्भुत गुफाओं के बारे में, जिनकी खोज आज भी जारी है. ये गुफाएं नेचर की ताकत और समय की कहानी बताती हैं.
मथ केव सिस्टम
सबसे पहले नाम आता है अमेरिका की 'मैमथ केव सिस्टम' का. यह गुफाओं का राजा है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे लंबी गुफा है. यह अमेरिका के केंटकी राज्य में है और अभी तक इसकी 420 मील (करीब 676 किलोमीटर) से ज्यादा की लंबाई खोजी जा चुकी है. यह गुफा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहां गुफा के अंदर बड़े-बड़े हॉल और टेढ़ी-मेढ़ी गलियां हैं. इसे देखकर लगता है जैसे नेचर ने खुद अपने हाथों से यह शानदार आर्टवर्क बनाया हो. यह गुफा बताती है कि धरती के नीचे कितनी बड़ी और जटिल दुनिया हो सकती है.
सिस्टेमा सैक एक्टुन
दूसरे नंबर पर मेक्सिको की 'सिस्टेमा सैक एक्टुन' आती है. यह एक पानी के अंदर बनी हुई गुफा है, जो युकाटन प्रायद्वीप में है. इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी ज्यादातर खोज पानी में डाइविंग करके की गई है. इसकी लंबाई करीब 241 मील (387 किमी) है. यह गुफा माया सभ्यता के इतिहास और उनकी पुरानी चीजों को समझने में बहुत मददगार साबित हुई है. पानी के अंदर होने की वजह से, यह आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है. यह मेक्सिको का एक सीक्रेट खजाना है.
ज्वेल केव
तीसरे नंबर पर फिर से अमेरिका की एक गुफा, 'ज्वेल केव' है, जो साउथ डकोटा में है. इसका नाम 'ज्वेल' (गहना) इसलिए है, क्योंकि यहां आपको चमकीले कैल्साइट क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, जो टॉर्च की रोशनी में मोतियों जैसे चमकते हैं. इसकी लंबाई 200 मील (320 किमी) से ज्यादा खोजी जा चुकी है. यह गुफा भी गलियारों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है, जिसे नेविगेट करना अपने आप में एक चुनौती है.
सिस्टेमा ऑक्स बेल हा
मेक्सिको में एक और पानी के अंदर की गुफा है, जिसका नाम 'सिस्टेमा ऑक्स बेल हा' है. यह दुनिया की चौथी सबसे लंबी गुफा है और इसकी लंबाई करीब 169 मील (272 किमी) है. यह भी युकाटन प्रायद्वीप में है और डाइविंग के शौकीनों के लिए एक बड़ा अजूबा है.
लेचगुइला केव
पांचवें नंबर पर अमेरिका के न्यू मेक्सिको की 'लेचगुइला केव' आती है. इसकी खोज 150 मील (240 किमी) से ज्यादा हो चुकी है. यह गुफा अपनी साफ-सुथरी (pristine) हालत और बहुत ही दुर्लभ, अजीबोगरीब आकृतियों (formations) के लिए फेमस है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलतीं. इस गुफा को बहुत संभालकर रखा गया है और इसकी खोज सीमित है, जिससे यह दुनिया का अजूबा हमेशा सुरक्षित रहे. ये गुफाएं सच में किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं हैं.