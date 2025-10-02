US Shutdown 2025: अमेरिका में 2018 जैसा संकट फिर लौटेगा? सैलरी रुकने के बाद ट्रैवल पर लग सकता है ब्रेक

US Shutdown 2025 Effect: अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो चुका है. इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच सरकारी खर्च को लेकर डील नहीं हो पाई है, जिससे कई सरकारी कामों के लिए पैसा आना बंद हो गया है. अगर यह शटडाउन लंबा खिंचता है तो लोगों की ट्रिप पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है. भले ही शुरुआत में आपको कोई खास दिक्कत महसूस न हो, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है और हजारों कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद होती है तो एयरपोर्ट से लेकर नेशनल पार्क तक, हर जगह तनाव बढ़ सकता है. दरअसल जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी तो इस स्थिति में कई लोग छुट्टी पर जा सकते हैं और ट्रैवल पर इसका खासा असर दिख सकता है.

एयर ट्रैवल

शटडाउन के बाद आप अभी भी उड़ान भर सकते हैं. लगभग 61,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA सुरक्षाकर्मी) और 13,200 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (जो विमानों को संभालते हैं) बिना सैलरी के भी काम करते रहेंगे, लेकिन यही असली चिंता है. जब 2018-2019 में शटडाउन 35 दिन चला था तो कई सुरक्षाकर्मी काम पर नहीं आए थे, जिससे मियामी एयरपोर्ट को अपना एक टर्मिनल बंद करना पड़ा था. इस बार भी अगर शटडाउन लंबा चलता है तो कर्मचारियों की कमी और तनाव के कारण एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें, फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन की समस्याएं बढ़ सकती हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कर्मचारियों पर काम का बोझ और जरूरी उपकरणों का ठीक से मेंटेनेंस न होने से विमानन सुरक्षा पर भी खतरा आ सकता है.

ट्रेन, इंटरनेशनल एंट्री और डॉक्यूमेंट्स

अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल Amtrak (रेल ऑपरेटर) ने साफ कर दिया है कि उनकी ट्रेनें चलती रहेंगी. इसलिए ट्रेन ट्रैवल फिलहाल सुरक्षित है. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बंदरगाह भी खुले रहेंगे, क्योंकि कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के हजारों कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे. इसके अलावा पासपोर्ट और वीजा संबंधी काम पर बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि इनका फंड ज्यादातर एप्लीकेशन फीस से आता है. वहीं अगर आप कोई नई नौकरी शुरू कर रहे हैं तो E-Verify नाम का ऑनलाइन सिस्टम फिलहाल बंद हो सकता है.

नेशनल पार्क और म्यूजियम घूमने का प्लान

अगर आपका प्लान नेशनल पार्क (जैसे ग्रैंड कैन्यन या येलोस्टोन) घूमने का है तो ज्यादातर पार्क खुले रहेंगे. पार्क की सड़कें, ट्रेल्स और खुली जगहें आमतौर पर चालू रहेंगी. हालांकि पार्क सर्विस में स्टाफ की कमी के कारण सभी सुविधाएं शायद उपलब्ध न हों और अगर पार्कों में कूड़ा या गंदगी बहुत ज्यादा जमा होती है, तो कुछ जगहें बंद भी हो सकती हैं. वहीं शिंगटन डी.सी. के मशहूर स्मिथसोनियन म्यूजियम और नेशनल ज़ू कुछ दिनों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको उनकी वेबसाइट चेक करते रहना होगा.