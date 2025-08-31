हवा हो गया अमेरिकन ड्रीम! 25 साल में पहली बार भारतीयों में घट गया यूएस जाने का क्रेज
Hindi Newsट्रैवल

हवा हो गया अमेरिकन ड्रीम! 25 साल में पहली बार भारतीयों में घट गया यूएस जाने का क्रेज

Indian visitors to US: एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जाने वाले टूरिस्ट्स की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले साल की तुलना में जून के महीने में करीब 8 फीसदी कम टूरिस्ट्स अमेरिका गए हैं. दरअसल 2001 के बाद भारतीय पहली बार इतनी कम संख्या में अमेरिका विजिट के लिए गए हैं.  

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:32 AM IST
हवा हो गया अमेरिकन ड्रीम! 25 साल में पहली बार भारतीयों में घट गया यूएस जाने का क्रेज

US travel statistics 2025: भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की कड़वाहट के बीच अब ट्रैवल को लेकर भी दोनों देशों के बीच आंकड़ों में काफी असर देखने को मिला है. बता दें कि भारत से काफी तादाद में हर साल लोग अमेरिका विजिट करते हैं. हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ घूमना-फिरना नहीं, बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन लेना, व्यापार के लिए जाना और रिश्तेदारों से मिलना शामिल है. लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल के जून महीने में अमेरिका जाने वाले टूरिस्ट्स के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है. वहीं ये चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की गिरावट 2001 में देखने को मिली थी. 

8 फीसदी कम हुई संख्या
अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के नेशनल ट्रैवल ऑफ टूरिज्म ऑफिस (एनटीटीओ) ने हाल ही में जो आंकडे दिए हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं. बता दें कि जून 2024 में करीब 2.3 लाख भारतीय अमेरिका गए, लेकिन जून 2025 में यह ग्राफ गिरता नजर आया. जहां इस साल जून के महीने में 2.1 लाख भारतीय ही अमेरिका की यात्रा पर गए. यानी की बीते साल के मुकाबले इस साल 8 फीसदी की गिरावट हुई. वहीं जुलाई में भी पिछले साल की तुलना में 5.5 फीसदी कम भारतीय ही अमेरिका गए. ऐसे में यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसी गिरावट 24 साल पहले 2001 में हुई थी. दरअसल 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला हुआ था. 

इस तरह गिरा अमेरिकी टूरिज्म का गिराफ
अमेरिकी टूरिज्म को लेकर सिर्फ भारतीयों की संख्या में गिरावट नहीं हुई, बल्कि दुनियाभर के टूरिस्ट्स की संख्या में कमी देखने को मिली है. एनटीटीओ के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ भारत से ही नहीं एनटीटीओ का कहना है कि अमेरिका आने वाले गैर-अमेरिकी निवासी अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट्स की कुल संख्या जून 2024 की तुलना में जून 2025 में काफी कम हुई है. जहां टूरिस्ट्स की संख्या में जून में 6.2%, मई में 7%, मार्च में 8% और फरवरी में 1.9% गिरावट हुई. 

क्यों कम हुई संख्या? 
अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं. दरअसल वीजा सहित कई वजहों से यह ग्राफ घट रहा है. दरअसल अमेरिका का वीजा मिलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. बहुत से लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है, और कुछ लोगों को तो वीजा मिल भी नहीं रहा है. वहीं भारतीयों के पास अब कई ऐसे विकल्प हैं, जहां आसानी से वीजा मिल जाता है और अमेरिका के मुकाबले ये काफी सस्ते देश भी हैं. 

 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

US travel statistics 2025travelindia

