करने जा रही हैं सोलो ट्रैवल तो अकेले होटल में नहीं लगेगा डर, बोतल ट्रिक से दूर करें सारी टेंशन!

अगर आप भी अक्सर सोलो ट्रैवल करते हैं तो यह काफी रोमांच और आजादी भरा होता है लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां और सुरक्षा चिंताएं भी साथ लेकर आती हैं. खासतौर से जब आप किसी होटल के कमरे में चेक-इन करते हैं. अक्सर लोग कमरे का दरवाजे, खिड़कियां और अन्य चीजें चेक करते हैं लेकिन एक जगह को नजरअंदाज करते हैं और वो है बिस्तर के नीचे और यही वह जगह है जहां कोई घुसपैठिया छिप सकता है.

हाल ही में, सोशल मीडिया पर फ्लाइट अटेंडेंट एस्थर स्टुरस ने होटल सेफ्टी हैक शेयर किया है. यह ट्रिक न केवल फायदेमंद है बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है.

क्या है बोतल ट्रिक-

एस्थर ने बताया है कि जैसे ही आप होटल के कमरे में दाखिल हों, एक खाली बोतल बिस्तर के नीचे फेंक दें. अगर दूसरी तरफ से बोतल बाहर निकल आती है तो इसरा मतलब है कि वहां कोई छिपा नहीं है. यह तरीका इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको झुकने, शोर करने या बिस्तर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

किनके लिए है जरूरी-

यह ट्रिक ग्राउंड फ्लोर के कमरे, एक से ज्यादा दरवाजों वाले रूम या फिर ऐसे होटलों में ज्यादा काम आती है जहां बाहर से आसानी से एंट्री हो सकती है. ऐसे कमरे घुसपैठियों के लिए आसान टारगेट बन सकते हैं.

सावधानी रखना है जरूरी-

आमतौर पर होटल रूम पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं लेकिन सतर्क रहना काफी जरूरी है. बिस्तर के नीचे छिपना घुसपैठियों की पुरानी ट्रिक है. इसलिए आप बोतल ट्रिक से तुरंत श्योर हो जाते हैं कि आपका रूम सेफ है और आप आराम से ठहर सकते हैं.

