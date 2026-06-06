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नैनीताल-मसूरी की भीड़ को छोड़िए! इन सीक्रेट हिल स्टेशंस पर मिलेगी असली शांति; जन्नत से कम नहीं है नजारा

Offbeat Destinations in Uttarakhand: भीड़भाड़ वाले डेस्टिनेशंस, ट्रैफिक और पर्यटकों के शोर-शराबे से दूर अगर आप हिमालय की गोद में सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड में कई ऐसे छिपे हुए स्थान मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इन सीक्रेट हिल स्टेशनों पर आपको प्रकृति का असली और अनछुआ रूप देखने को मिलेगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:34 AM IST
नैनीताल-मसूरी की भीड़ को छोड़िए! इन सीक्रेट हिल स्टेशंस पर मिलेगी असली शांति; जन्नत से कम नहीं है नजारा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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