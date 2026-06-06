/नैनीताल-मसूरी की भीड़ को छोड़िए! इन सीक्रेट हिल स्टेशंस पर मिलेगी असली शांति; जन्नत से कम नहीं है नजारा

Offbeat Destinations in Uttarakhand: गर्मियों की छुट्टियां आते ही ज्यादातर लोगों का मन पहाड़ों पर जाने का करने लगता है. उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों पर हर साल लाखों लोग पहुंच जाते हैं. बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक के कारण कई बार लोग वहां वह सुकून नहीं ढूंढ पाते, जिसकी उम्मीद लेकर वे पहाड़ों का रुख करते हैं. अगर आप भी इस बार किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्रकृति का असली रूप देखने को मिले, इसके साथ ही वहां भीड़भाड़ भी कम हो और आप कुछ दिन शांति से बिता सकें, तो उत्तराखंड के ये सीक्रेट डेस्टिनेशंस आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं. यहां की वादियां, ठंडी हवाएं और हिमालय के शानदार नजारे आपके मन को नई ऊर्जा से भर देते हैं. आइए जानते हैं उत्तराखंड की पांच ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जो धीरे-धीरे ट्रैवलर्स की पसंदीदा डेस्टिनेशन बनती जा रही हैं.
अल्मोड़ा जिले में स्थित कौसानी को अक्सर लोग भारत का स्विट्जरलैंड कह देते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यहां से दिखाई देने वाली हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं. नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी पर्वत श्रृंखलाएं यहां से बेहद साफ नजर आती हैं. सुबह जब सूरज की पहली किरणें इन चोटियों पर पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है. यहां का शांत माहौल, हरी-भरी वादियां और साफ हवा शहरों की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं.
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जो नेचर और ट्रैकिंग के शौकीन हैं. घने देवदार और बुरांश के जंगलों से घिरा यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहीं से प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रेक की शुरुआत होती है. ट्रेक के दौरान दिखाई देने वाले हिमालय के दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. खास बात यह है कि यहां अभी भी बड़े पर्यटन स्थलों जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलती.
पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत लेकिन कम चर्चित पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. यह जगह पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के अद्भुत नजारों के लिए मशहूर है. यहां पहुंचकर ऐसा लगता है, जैसे समय की रफ्तार धीमी हो गई हो. चारों तरफ फैले हरे-भरे मैदान, शांत वातावरण और स्थानीय संस्कृति का अनोखा मेल यात्रियों को अलग अनुभव देता है. जो लोग भीड़ से दूर कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, उनके लिए मुनस्यारी बेहतरीन विकल्प है.
पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित खिर्सू अभी भी आम पर्यटकों की नजरों से काफी हद तक दूर है. यही वजह है कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आज भी अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में दिखाई देता है. सेब के बागान, देवदार के जंगल और दूर-दूर तक फैली हिमालय की चोटियां यहां की पहचान हैं. यहां न तो ज्यादा होटल दिखाई देते हैं और न ही पर्यटकों की भीड़. अगर आप किताब पढ़ते हुए पहाड़ों के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो खिर्सू आपके लिए आदर्श जगह साबित हो सकती है.
उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल का शानदार मेल है. यहां पहुंचते ही आपको महसूस होगा कि जीवन की भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई है. छोटे-छोटे गांव, सीढ़ीनुमा खेत, बहते झरने और पहाड़ों के बीच फैली हरियाली इस जगह को खास बनाते हैं. यह स्थान उन लोगों के लिए बेहद खास है, जो यात्रा के साथ-साथ मानसिक और आत्मिक शांति भी तलाश रहे हैं.
पिछले कुछ वर्षों में लोग भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों की बजाय शांत और कम चर्चित जगहों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह प्रकृति के करीब रहने का अवसर और बिना शोर-शराबे के छुट्टियां बिताने का अनुभव है. उत्तराखंड के ये ऑफबीट हिल स्टेशन न सिर्फ खूबसूरत नजारों से भरपूर हैं, बल्कि यहां स्थानीय संस्कृति और पहाड़ी जीवन को करीब से देखने का मौका भी मिलता है.
ऐसे में अगर इस बार आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं और मसूरी-नैनीताल की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो कौसानी, चोपता, मुनस्यारी, खिर्सू और कल्पेश्वर घाटी जैसे ऑफबीट ठिकानों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. ये जगहें सिर्फ खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि मन को सुकून और प्रकृति के करीब ले जाने वाले अनुभव के लिए भी जानी जाती हैं. यहां बिताया गया हर पल आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक नई ताजगी और यादगार अनुभव देकर लौटाएगा.
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