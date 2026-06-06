/नैनीताल-मसूरी की भीड़ को छोड़िए! इन सीक्रेट हिल स्टेशंस पर मिलेगी असली शांति; जन्नत से कम नहीं है नजारा

Offbeat Destinations in Uttarakhand: गर्मियों की छुट्टियां आते ही ज्यादातर लोगों का मन पहाड़ों पर जाने का करने लगता है. उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों पर हर साल लाखों लोग पहुंच जाते हैं. बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक के कारण कई बार लोग वहां वह सुकून नहीं ढूंढ पाते, जिसकी उम्मीद लेकर वे पहाड़ों का रुख करते हैं. अगर आप भी इस बार किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्रकृति का असली रूप देखने को मिले, इसके साथ ही वहां भीड़भाड़ भी कम हो और आप कुछ दिन शांति से बिता सकें, तो उत्तराखंड के ये सीक्रेट डेस्टिनेशंस आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं. यहां की वादियां, ठंडी हवाएं और हिमालय के शानदार नजारे आपके मन को नई ऊर्जा से भर देते हैं. आइए जानते हैं उत्तराखंड की पांच ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जो धीरे-धीरे ट्रैवलर्स की पसंदीदा डेस्टिनेशन बनती जा रही हैं.