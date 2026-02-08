सिर्फ ₹3500 में स्वर्ग की सैर! पहाड़ों की गोद में छिपा है 'महाभारत' काल का ये गांव, आज ही बैग पैक करें

शहरों की भागदौड़ और भीड़भाड़ भरी सड़कों ने लोगों की जिंदगी से सुकून छीन लिया है. वीकेंड आते ही ज्यादातर लोग ऐसी जगह की तलाश करते हैं, जहां शांति हो, हवा साफ हो और जेब पर ज्यादा बोझ भी न पड़े. कई मशहूर पर्यटन स्थलों पर अब सुकून से ज्यादा शोर सुनाई देता है, जिससे लोग नए और कम चर्चित ठिकानों की ओर रुख कर रहे हैं. अगर आप भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां प्रकृति, इतिहास और सादगी एक साथ मिले, तो यह कहानी आपके लिए है. खास बात यह है कि यहां की दो दिन की यात्रा बेहद कम बजट में पूरी हो सकती है. कम खर्च, शांत माहौल और ऐतिहासिक जुड़ाव इस सफर को खास बना देता है.

एक ऐसा गांव, जहां इतिहास बोलता है

देहरादून जिले में यमुना नदी के किनारे बसा यह गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का संगम है. यहां मौजूद प्राचीन शिव मंदिर का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि पांडवों के लिए बनाया गया लाक्षागृह यहीं स्थित था. मंदिर परिसर में सैकड़ों छोटे-बड़े शिवलिंग और पुरानी गुफाएं आज भी लोगों को भारत की प्राचीन विरासत से जोड़ती हैं. चारों ओर ऊंचे पहाड़ और पास में बहती यमुना नदी इस जगह को बेहद शांत और आध्यात्मिक बना देती है. यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रकृति की गोद में सादगी भरा अनुभव

इस गांव की सबसे बड़ी खासियत इसका सादा और शांत माहौल है. यहां न तो भारी ट्रैफिक है और न ही पर्यटकों की भीड़. पहाड़ों की हरियाली, नदी की कलकल और ठंडी हवा मन को तुरंत सुकून देती है. सुबह-सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को पहाड़ों के पीछे ढलता सूरज इस जगह को यादगार बना देता है. यहां की गलियों में टहलना, स्थानीय लोगों से बातचीत करना और प्रकृति के करीब वक्त बिताना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जो लंबे समय तक याद रहता है.

सिर्फ ₹3500 में कैसे बनाएं ट्रिप प्लान

कम बजट में घूमने वालों के लिए यह जगह किसी वरदान से कम नहीं है. दिल्ली या देहरादून से बस या शेयरिंग कैब से आने-जाने का खर्च करीब ₹1000 से ₹1200 तक आता है. यहां बड़े होटल नहीं हैं, लेकिन साफ-सुथरे होमस्टे और आश्रम आसानी से मिल जाते हैं, जहां एक रात का किराया ₹600 से ₹800 के बीच होता है. खाने के लिए शुद्ध पहाड़ी भोजन मिलता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ सस्ता भी है. दो दिन के खाने का खर्च ₹600-₹800 में पूरा हो जाता है. मंदिर दर्शन और घूमने-फिरने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, जिससे कुल खर्च करीब ₹3500 में ही सिमट जाता है.

FAQs

1. इस गांव की खास पहचान क्या है?

यह गांव अपने प्राचीन शिव मंदिर और महाभारत काल से जुड़े इतिहास के लिए जाना जाता है.

2. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.

3. क्या यह जगह फैमिली ट्रिप के लिए सही है?

हां, शांत माहौल और सुरक्षित वातावरण के कारण यह फैमिली ट्रिप के लिए उपयुक्त है.

4. यहां रहने की क्या व्यवस्था है?

यहां सस्ते और साफ होमस्टे व आश्रम उपलब्ध हैं, जहां स्थानीय लोगों के साथ रहने का अनुभव मिलता है.

5. क्या यहां घूमने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है?

नहीं, पूरी दो दिन की यात्रा लगभग ₹3500 में आराम से पूरी की जा सकती है.