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Hindi Newsट्रैवलअब स्विट्जरलैंड भूल जाइए, उत्तराखंड का यह ट्रैक मचा रहा है असली गदर; इसकी चोटी से दिखता है सांसें थाम देने वाला नजारा

अब स्विट्जरलैंड भूल जाइए, उत्तराखंड का यह ट्रैक मचा रहा है असली गदर; इसकी चोटी से दिखता है सांसें थाम देने वाला नजारा

Chopta Chandrashila Trek Uttarakhand: अगर आप पहाड़ों के दीवाने हैं और ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां पहुंचकर शहर का शोर पीछे छूट जाए, तो उत्तराखंड का चंद्रशिला ट्रेक आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. यह सिर्फ एक ट्रेक नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है, जहां हर कदम पर बदलते नजारे आपको रुककर देखने पर मजबूर कर देते हैं. खास बात यह है कि कम समय में भी इस ट्रेक को पूरा किया जा सकता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 10:55 AM IST
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प्रतीकात्मक AI इमेज
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Chopta Chandrashila Trek Uttarakhand: क्या आप भी किसी ऐसे एडवेंचर की तलाश में हैं, जो कम समय में पूरा हो जाए, जेब पर भारी न पड़े और जहां से दिखने वाले नजारे सीधे आपके दिल में उतर जाएं? तो फिर उत्तराखंड की वादियों में छिपा चोपता-चंद्रशिला ट्रेक (Chopta Chandrashila Trek) आपके लिए ही बना है. इसे भारत के सबसे खूबसूरत और शुरुआती ट्रैकर्स (Beginners) के लिए सबसे मुफीद ट्रेक में से एक माना जाता है. इस ट्रेक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे महज 1 से 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं. इसका मतलब है कि बिना लंबी छुट्टियों के भी आप ट्रेक के रोमांच का पूरा मजा ले सकते हैं. इस ट्रेक का हर एक कोना आपको जन्नत का अहसास कराएगा और यहां से दिखने वाली हिमालय की चोटियां आपका होश उड़ा देंगी. यही वजह है कि एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के बीच यह जगह तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

क्या है चंद्रशिला ट्रेक?

चंद्रशिला का मतलब होता है 'चांद की चोटी'. यह उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर के ऊपर स्थित एक ऊंची पहाड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 13 हजार फीट से ज्यादा मानी जाती है. यहां पहुंचने के बाद ऐसा महसूस होता है, जैसे आप बादलों के ऊपर खड़े हों. इस ट्रेक की शुरुआत चोपता से होती है. चोपता को लोग 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहते हैं. यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है. घुमावदार सड़कें, हरे-भरे जंगल और दूर तक फैली घाटियां सफर को और खास बना देती हैं.

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तुंगनाथ तक का रास्ता आसान और खूबसूरत

चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है. यह रास्ता न बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान. अगर आप पहली बार ट्रेकिंग कर रहे हैं, तब भी इसे आराम से पूरा कर सकते हैं. रास्ते में छोटे ढाबे, लकड़ी के घर और पहाड़ी नजारे लगातार आपका ध्यान खींचते रहते हैं. आमतौर पर लोगों को तुंगनाथ तक पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लग जाता है. तुंगनाथ मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में गिना जाता है. यहां पहुंचने के बाद यात्रियों को अलग तरह की शांति महसूस होती है.

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तुंगनाथ के बाद शुरू होता है असली रोमांच

बहुत से लोगों को लगता है कि तुंगनाथ पहुंचने के बाद चंद्रशिला बिल्कुल पास होगी. लेकिन यहीं से असली चुनौती शुरू होती है. तुंगनाथ से चंद्रशिला की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है, लेकिन यह हिस्सा सबसे मुश्किल माना जाता है. रास्ते में पत्थर, खड़ी चढ़ाई और कई बार बर्फ भी मिल सकती है. चलते-चलते कई बार ऐसा लगता है कि मंजिल सामने है, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता. हालांकि, जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, सारी थकान पलभर में गायब हो जाती है.

सूर्योदय बना देता है सफर यादगार

चंद्रशिला की सबसे बड़ी खूबसूरती यहां का सूर्योदय है. सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर पड़ती है, पूरा आसमान सुनहरे और गुलाबी रंग से भर जाता है. यहां से नंदा देवी, चौखंबा, केदारनाथ और त्रिशूल जैसी कई प्रसिद्ध हिमालयी चोटियां दिखाई देती हैं. यही कारण है कि लोग इस जगह को सिर्फ ट्रेक नहीं, बल्कि जिंदगी का खास अनुभव मानते हैं.

कैसे पहुंच सकते हैं चंद्रशिला?

अगर आप चंद्रशिला ट्रेक पर जाना चाहते हैं, तो पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होगा. इसके बाद उखीमठ होते हुए सड़क मार्ग से चोपता पहुंचा जा सकता है. दिल्ली से चोपता पहुंचने में लगभग 10 से 11 घंटे लग सकते हैं. हालांकि, सफर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती रास्ते की थकान महसूस नहीं होने देती. यही वजह है कि चंद्रशिला ट्रेक अब उन लोगों की पसंद बनता जा रहा है, जो कम समय में बड़ा रोमांच चाहते हैं. यहां घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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