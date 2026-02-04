Advertisement
trendingNow13098217
Hindi Newsट्रैवलवैलेंटाइन डे पर भीड़ से दूर प्यार के 3 ठिकाने! जहां लग्जरी, प्राइवेसी और नेचर मिलकर बना देते हैं परफेक्ट रोमांस

वैलेंटाइन डे पर भीड़ से दूर प्यार के 3 ठिकाने! जहां लग्जरी, प्राइवेसी और नेचर मिलकर बना देते हैं परफेक्ट रोमांस

वैलेंटाइन डे पर आयताना रिसॉर्ट्स कपल्स को भीड़ से दूर, प्रकृति और प्राइवेसी से जुड़े खास रिट्रीट्स का अनुभव दे रहा है. यहां शांत माहौल, निजी विला और सुकून भरे पल प्यार को नए अंदाज़ में जीने का मौका देते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैलेंटाइन डे पर भीड़ से दूर प्यार के 3 ठिकाने! जहां लग्जरी, प्राइवेसी और नेचर मिलकर बना देते हैं परफेक्ट रोमांस

वैलेंटाइन डे आते ही अक्सर लोग भीड़भाड़, शोर प्लान्स में उलझ जाते हैं, लेकिन इस बार प्यार को मनाने का अंदाज़ कुछ अलग रखा गया है. यह जश्न दिखावे से ज्यादा साथ बिताए गए सुकून भरे पलों पर फोकस करता है. ऐसा माहौल, जहां समय की रफ्तार धीमी हो जाए, बातचीत को जगह मिले और रिश्ते फिर से ताज़ा महसूस हों. यही सोच सामने रखकर आयताना रिसॉर्ट्स ने कपल्स को रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर, प्रकृति और प्राइवेसी से जुड़े खास ठिकानों का न्योता दिया है. यहां वैलेंटाइन किसी एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि साथ बिताया गया वो वक्त बन जाता है, जो यादों में लंबे समय तक बना रहता है.

प्रकृति के बीच रोमांस का मजेदार नजारा

आयताना रिसॉर्ट्स को भीड़भाड़ वाले लग्ज़री ठिकानों से अलग, निजी और शांत रिट्रीट के तौर पर तैयार किया गया है. यहां हर जगह को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कपल्स आराम से वक्त बिता सकें और एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस करें. रिसॉर्ट्स का फोकस दिखावटी गतिविधियों के बजाय सुकून, निजता और प्राकृतिक माहौल पर है. घने जंगल, पहाड़ों की शांति या समुद्र के किनारे खुला आकाश हर लोकेशन अपने आप में एक अलग रोमांटिक कहानी रचती है. यहां ठहरना किसी तयशुदा प्लान का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद के साथ और अपने साथी के साथ वक्त बिताने का मौका बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 हर कपल के लिए खास अंदाज़

आयताना कूर्ग में हरियाली और प्राकृतिक झरने के बीच रोमांस को नया रूप मिलता है. रिसॉर्ट के भीतर मौजूद निजी वॉटरफॉल और हाल ही में शुरू किए गए प्राइवेट पूल विला कपल्स को पूरी तरह से अलग-थलग और शांत माहौल देते हैं. वहीं, आयताना ऊटी में चाय के बागानों और धुंध भरी पहाड़ियों के बीच प्राइवेट जैकूज़ी शैलेट्स कपल्स को सुकून और गोपनीयता का अनुभव कराते हैं. दूसरी ओर, अज़ोरा बाय आयताना समुद्र किनारे एक मॉडर्न गोअन अनुभव देता है, जहां विशाल लैगून पूल, स्विम-अप बार और प्राइवेट विला आराम और रोमांस को सहज बनाते हैं.

पलों को जीने का मौका, दिखावे से दूर

यहां वैलेंटाइन डे किसी औपचारिक सेलिब्रेशन की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से बिताए गए पलों की तरह महसूस होता है. कहीं खुले आसमान के नीचे कैंडललाइट डिनर, कहीं प्राइवेट वेलनेस रिचुअल तो कहीं सुबह की धुंध को साथ बैठकर निहारने का सुकून हर अनुभव रिश्ते को गहराई देता है. आयताना के ये रिट्रीट्स कपल्स को यह मौका देते हैं कि वे बिना किसी जल्दबाज़ी के एक-दूसरे के साथ वक्त बिताएं. यहां प्यार किसी शोरगुल वाले जश्न में नहीं, बल्कि शांति, प्रकृति और साथ के एहसास में खुद-ब-खुद खिलता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल