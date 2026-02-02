Advertisement
वैलेंटाइन डे पर वही घिसी-पिटी जगहें? इस बार इन 5 सीक्रेट जगहों पर जाकर जीत लें पार्टनर का दिल!

वैलेंटाइन डे पर वही घिसी-पिटी जगहें? इस बार इन 5 'सीक्रेट' जगहों पर जाकर जीत लें पार्टनर का दिल!

वैलेंटाइन डे पर भीड़भाड़ और घिसे-पिटे प्लान से हटकर कपल्स अब संस्कृति और सुकून से भरी जगहें चुन रहे हैं. ऐसी डेस्टिनेशन रोमांस के साथ जुड़ाव बढ़ाती हैं, जहां शांति, परंपरा और साझा अनुभव रिश्ते को गहराई देते हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari |Last Updated: Feb 03, 2026, 02:21 PM IST
वैलेंटाइन डे पर वही घिसी-पिटी जगहें? इस बार इन 5 'सीक्रेट' जगहों पर जाकर जीत लें पार्टनर का दिल!

वैलेंटाइन डे नजदीक आते ही ज्यादातर कपल्स के सामने वही पुरानी उलझन खड़ी हो जाती है कहां जाएं, कैसे मनाएं और क्या नया करें. भीड़भाड़ वाली जगहें, वही पुराने कैफे और सोशल मीडिया पर दिखने वाले घिसे-पिटे प्लान अब कई लोगों को खास महसूस नहीं कराते. ऐसे में आज के कपल्स कुछ अलग तलाश रहे हैं, जहां दिखावा नहीं बल्कि जुड़ाव हो. जहां शोर नहीं, बल्कि बातचीत और समझ बढ़े. संस्कृति, परंपरा और स्थानीय अनुभवों से भरी यात्राएं अब रोमांस का नया तरीका बन रही हैं. ये जगहें कपल्स को न सिर्फ साथ वक्त बिताने का मौका देती हैं, बल्कि रिश्ते को गहराई भी देती हैं. इस वैलेंटाइन डे, ऐसे ही पांच ‘सीक्रेट’ डेस्टिनेशन हैं, जो प्यार को यादगार बना सकते हैं

क्योटो, जापान

क्योटो उन कपल्स के लिए है जो शोर-गुल से ज्यादा शांति और परंपरा में रोमांस तलाशते हैं. यहां ऐतिहासिक गलियों में हाथ थामकर घूमना, पुराने मंदिरों और श्राइनों में कुछ पल ठहरना एक अलग एहसास देता है. चाय समारोह में साथ बैठना या बांस के जंगलों में टहलना रिश्ते को और करीब लाता है. शाम के वक्त पारंपरिक गलियों में टहलते हुए स्थानीय भोजन का स्वाद लेना, बिना किसी जल्दबाजी के वक्त बिताने का मौका देता है. क्योटो का धीमा जीवन कपल्स को एक-दूसरे पर ध्यान देने और साथ में सादगी भरे लेकिन यादगार पल जीने का अवसर देता है.

 मालदीव 

मालदीव की असली खूबसूरती उसके पोस्टकार्ड जैसे नजारों से कहीं गहरी है, जिसका अहसास तब होता है जब आप यहां के नूनू और धालू जैसे एटोल्स में समय बिताते हैं. यहां कपल्स मूंगा चट्टानों की खोज, सूर्यास्त के समय पारंपरिक 'धोनी' की सवारी, स्थानीय द्वीपों की सैर और पारंपरिक 'बोदुबेरु' संगीत जैसी सच्ची मालदीवी विरासतों का आनंद ले सकते हैं. खाने के शौकीनों के लिए यहां का 'मस हुनी', कोकोनट करी और ताजी ग्रिल्ड फिश का स्वाद लाजवाब है, जबकि सन सियाम इरु वेली (Sun Siyam Iru Veli) और सन सियाम इरु फुशी (Sun Siyam Iru Fushi) जैसे रिसॉर्ट्स प्रकृति, निजता और स्थानीय संस्कृति का ऐसा बेजोड़ मेल पेश करते हैं जो आपके रोमांटिक पलों को बेहद खास और यादगार बना देता है.

अल्गार्वे, पुर्तगाल

पुर्तगाल का अल्गार्वे केवल ऊंची चट्टानों और समुद्र के किनारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और रोमांस के लिए भी जाना जाता है. यहां आप फारो की गलियों में बैठकर पारंपरिक 'फाडो' संगीत के साथ डिनर का आनंद ले सकते हैं, ऐतिहासिक सिल्वेस में घूम सकते हैं या लूले मार्केट में स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं. वाइन टेस्टिंग, कुकिंग क्लासेज और सुकून देने वाले स्पा के साथ-साथ यहां 'रिया फोर्मोसा' में सूर्यास्त के समय नाव की सवारी और 'बेनागिल केव' तक कयाक राइड जैसे एडवेंचर आपके सफर को यादगार बना देते हैं. इस जादुई माहौल के बीच मार्टिनहल साग्रेस जैसे रिसॉर्ट्स आपकी छुट्टियों में आराम देते हैं.

सरवाक, मलेशिया

मलेशिया के सरवाक उन कपल्स के लिए है जो भीड़ से दूर असली संस्कृति को जानना चाहते हैं. यहां पारंपरिक गांवों, संग्रहालयों और जंगलों के बीच जीवन को करीब से देखा जा सकता है. स्थानीय समुदायों की जीवनशैली, पारंपरिक पोशाक और नृत्य कपल्स को एक नया अनुभव देते हैं. नदी किनारे सैर, जंगल के बीच निजी डिनर और शांत शामें रिश्ते में रोमांच और सुकून दोनों जोड़ती हैं. स्थानीय भोजन का स्वाद लेना और प्रकृति के बीच वक्त बिताना सरवाक को वैलेंटाइन डे के लिए एक अनोखा और यादगार विकल्प बनाता है.

फ़ेस, मोरक्को

फेस उन कपल्स को आकर्षित करता है जो इतिहास और परंपरा में डूबना चाहते हैं. यहां की पुरानी गलियां, कारीगरों की दुकानों और सदियों पुरानी संस्कृति को करीब से देखने का मौका देती हैं. पारंपरिक घरों में ठहरना, छत पर बैठकर चाय पीना और स्थानीय संगीत सुनना बेहद खास अनुभव होता है. स्थानीय व्यंजनों का स्वाद रिश्ते को संस्कृति से जोड़ता है. दिन के अंत में ऊंचाई से शहर का नजारा देखना और साथ में सूरज ढलते देखना वैलेंटाइन डे को शांत, गहरा और यादगार बना देता है. 

Valentine Day

