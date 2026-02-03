Spa कराने के हैं शौकीन तो इस वेलेन्टाइन्स डे पार्टनर संग जाएं ये दो जगहें, मूड हो जाएगा रिफ्रेश

Spa On Valentine's Day: इस वैलेंटाइन सीजन में भारत का लग्जरी ट्रैवल और वेलनेस सीन तेजी से बदल रहा है. अब प्यार और सेलिब्रेशन सिर्फ गिफ्ट या डिनर तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि लोग ऐसे अनुभव तलाश रहे हैं जहां सुकून, नेचर और रिलैक्सेशन एक साथ मिले. एक तरफ शहरों में खास स्पा रिट्रीट्स कपल्स और सेल्फ-लव चाहने वालों को आकर्षित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी के पास नेचर-लैड रिसॉर्ट्स शादियों, स्टेकैशन और कॉर्पोरेट ब्रेक्स का नया हब बनते जा रहे हैं. यही ट्रेंड दिखाता है कि आज की नई पीढ़ी के लिए असली लग्जरी आराम, जुड़ाव और यादगार अनुभवों में छुपी है.

भारत में लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का अनुभव तेजी से बदल रहा है और मैरियट इसमें सबसे आगे नजर आ रहा है. एक तरफ पुणे के जेडब्ल्यू मैरियट में क्वान स्पा का खास वैलेंटाइन डे रिट्रीट कपल्स और सेल्फ-लव चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली NCR में नया खुला अरावली मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा एक नेचर-लैड अर्बन रिसॉर्ट का अनुभव दे रहा है. दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि अब ट्रैवल सिर्फ ठहरने का नहीं बल्कि खुद से और अपनों से जुड़ने का तरीका बन चुका है.

पुणे में स्पा का आनंद

जेडब्ल्यू मैरियट पुणे का क्वान स्पा इस वैलेंटाइन डे पर 90 मिनट का खास वेलनेस एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा है. इसमें रोड एंड अल्मॉन्ड बॉडी स्क्रब या एक्सप्रेस फेसियल के साथ 60 मिनट की बालीनीज मसाज शामिल है. साथ में स्विमिंग पूल का एक्सेस भी मिलता है. यह पैकेज कपल्स के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी है जो खुद को स्पेशल फील कराना चाहते हैं. 8,800 रुपये की कीमत पर यह एक ऐसा अनुभव है जो रिलैक्सेशन और रोमांस दोनों को जोड़ता है.

अरावली मैरियट कहां बैठता है फिट?

दिल्ली-एनसीआर के पास अरावली रेंज में खुला नया अरावली मैरियट रिजॉर्ड एंड स्पा शहर की भीड़ से दूर लेकिन आसानी से पहुंचने योग्य एक लग्जरी गेटवे है. टू-फ्लोर सिग्नेचर पूल, खुले वॉकवे, हरियाली और मॉडर्न आर्किटेक्चर इसे एक सुकून भरा माहौल देते हैं. 158 कमरे, विला और सुइट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि हर मेहमान को प्रकृति से जुड़ाव महसूस हो.

डाइनिंग और वेलनेस में क्या खास है?

इस रिजॉर्ट में अरावली किचन, हुआंग, ग्लेज और ऑलिव ग्रूव पूलसाइड बार जैसे कई डाइनिंग ऑप्शन हैं जो लोकल फ्लेवर से लेकर पैन-एशियन और कैफे कल्चर तक सब कुछ कवर करते हैं. इसके साथ ही फुल-सर्विस स्पा, सौना और फिटनेस सेंटर उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल के साथ वेलनेस को भी प्राथमिकता देते हैं. यह सोच क्की वैलेंटाइन पेशकश से पूरी तरह मेल खाती है.

फैमिली और ग्रुप्स के लिए क्या है?

अरावली मैरियट का क्लब हाउस और गिगिल्स किड्स क्लब इसे फैमिली और ग्रुप ट्रैवल के लिए परफेक्ट बनाता है. बच्चे खेल और क्रिएटिव एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, जबकि बड़े लोग रिलैक्स या नेटवर्किंग कर सकते हैं. यह वही संतुलन है जो आज के ट्रैवलर्स ढूंढ रहे हैं.

सेलिब्रेशन और स्टेकैशन का नया ट्रेंड?

20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के बैंक्वेट और लॉन स्पेस के साथ यह रिसॉर्ट शादी, कॉर्पोरेट ऑफसाइट और बड़े इवेंट्स के लिए भी तैयार है. वहीं क्वान स्पा जैसे एक्सपीरियंस यह दिखाते हैं कि मैरियट अब सिर्फ होटल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और वेलनेस डेस्टिनेशन बन चुका है. इस वैलेंटाइन सीजन में मैरियट का यह डुअल फोकस ट्रैवल और रिलैक्सेशन दोनों को एक नई पहचान दे रहा है.