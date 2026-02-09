बोरिंग डेट्स को कहें बाय-बाय! इस वैलेंटाइन पार्टनर के साथ करें ये 5 रोमांचक एडवेंचर, प्यार होगा और भी गहरा

Advertisement
Couple Adventure Trips: वैलेंटाइन वीक पर अगर कपल्स सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एडवेंचर भी चाहते हैं, तो ऋषिकेश से लेकर स्पीति वैली तक ये 5 डेस्टिनेशन्स आपके प्यार को थ्रिल, भरोसे और यादगार पलों से भर देंगे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:31 AM IST
Valentine Week Travel: वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ कैंडललाइट डिनर और लाल गुलाब नहीं होता. इस साल, अपने प्यार के जश्न को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं. क्या आप तैयार हैं अपने पार्टनर का हाथ थामकर बादलों के बीच उड़ने के लिए या पहाड़ों की बर्फीली चोटियों को फतह करने के लिए? सच्चा प्यार सिर्फ साथ बैठने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने में है. जब आप और आपका पार्टनर एक साथ किसी एडवेंचर पर निकलते हैं, तो न केवल आपका डर खत्म होता है, बल्कि एक-दूसरे पर भरोसा भी सौ गुना बढ़ जाता है.

ऋषिकेश 

गंगा किनारे बसा ऋषिकेश सिर्फ आध्यात्मिक शहर नहीं बल्कि एडवेंचर कपल्स के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और सनसेट बोनफायर के साथ रोमांस और रोमांच का अनोखा मेल मिलता है. ऋषिकेश में भारत का पहला प्रोफेशनली मैनेज्ड बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म जंपिन हाइट्स भी है, जिसकी शुरुआत 2010 में एक्स आर्मी ऑफिसर कैप्टन राहुल निगम ने की थी. आज उनकी बेटी निहारिका निगम इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं, जहां कट कॉर्ड बंजी और रनिंग वैली रोप जैसे एडवेंचर कपल्स को दिल धड़काने वाला अनुभव देते हैं.

मनाली सोलांग

अगर आप बर्फीले पहाड़ों में रोमांस और थ्रिल दोनों चाहते हैं तो मनाली और सोलांग वैली परफेक्ट हैं. यहां स्कीइंग, ज़ॉर्बिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर दिन को एक्साइटिंग बना देते हैं. शाम होते ही बोनफायर के पास बैठकर पहाड़ों की ठंडी हवा में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना वैलेंटाइन वीक को और भी खास बना देता है. बर्फ में साथ कदम रखते हुए भरोसा और प्यार अपने आप गहरा होता जाता है.

बिर बिलिंग

बिर बिलिंग दुनिया के टॉप पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में गिना जाता है और कपल्स के लिए यह किसी सपने से कम नहीं. यहां आसमान में साथ उड़ते हुए पहाड़ों और घाटियों का नजारा देखने का मौका मिलता है. हाथों में हाथ और नीचे फैली प्रकृति के बीच उड़ान भरना ऐसा एहसास देता है जो जिंदगी भर याद रहता है. यह जगह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो अपने रिश्ते को नई ऊंचाई देना चाहते हैं.

गोवा

गोवा सिर्फ बीच और पार्टी के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी शानदार जगह है. यहां जेट स्की, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और सनसेट क्रूज़ जैसे अनुभव कपल्स को रोमांच और रोमांस दोनों देते हैं. समुद्र की लहरों के बीच एडवेंचर करते हुए और शाम को सनसेट के साथ प्यार का जश्न मनाना वैलेंटाइन वीक को यादगार बना देता है.

स्पीति वैली

अगर आप भीड़ से दूर वाइल्ड रोमांस चाहते हैं तो स्पीति वैली सबसे बेस्ट ऑप्शन है. ऊंचे पहाड़, ऑफबीट रोड ट्रिप, ट्रेकिंग और रात में तारों भरा आसमान कपल्स को प्रकृति और एक दूसरे के करीब ले आता है. यहां का सुकून और एडवेंचर दोनों मिलकर प्यार को और गहरा बना देते हैं, जो वैलेंटाइन वीक को सच में खास बना देता है.

