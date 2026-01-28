महंगे गिफ्ट्स नहीं, यादें जरूरी! वेलेंटाइन पर कपल्स की पहली पसंद बने ये डेस्टिनेशन, जानें क्या है खास?

Valentine’s Day 2026: वैलेंटाइन डे 2026 को लेकर ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. अब कपल्स केवल फूल और डिनर तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि एक ऐसा अनुभव चाहते हैं जहां वे एक-दूसरे के साथ शांति, प्राइवेसी और यादगार पल बिता सकें. सकलेसपुर और गोवा ऐसी जगह है जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं लेकिन भीड़-भाड़ से बचना भी चाहते हैं. वैलेंटाइन्स डे के मौके पर कपल्स को नेचर, लग्जरी और रोमांस का अनोखा संगम चाहिए होता है. चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी.

नेचर के बीच रोमांस का अनुभव

सकलेशपुर कर्नाटक की वो जगह है जहां पर लोग नेचर से कनेक्ट होने के लिए पहुंचते हैं. साउथ इंडिया में यह जगह बेहद ही खास मानी जाती है. रोसेटा हॉस्पिटैलिटी ने अपने दो शानदार प्रॉपर्टीज रोसेटा सकलेशपुर और एलिमेंट बाय रोसेटा वार्का गोवा में खास वैलेंटाइन पैकेज लॉन्च किए हैं. रोसेटा सकलेशपुर का वैलेंटाइन स्टे पैकेज 14 फरवरी की रात के लिए ₹24,500 प्लस टैक्स से शुरू होता है. यह प्रॉपर्टी बेंगलुरु से करीब तीन घंटे की दूरी पर 100 एकड़ के कॉफी प्लांटेशन में स्थित है, जहां शांति और हरियाली खुद एक रोमांटिक माहौल बना देती है.

कपल्स को यहां पहुंचते ही स्पार्कलिंग वेलकम ड्रिंक, इन-रूम पेटिट फोर प्लेटर और लंच फॉर टू दिया जाएगा. इसके अलावा कपल्स के लिए स्क्रब थैरेपी, सितारों के नीचे डिनर, बोनफायर के साथ हॉट चॉकलेट और मार्शमैलो तथा सुबह बिस्तर पर शेफ-क्यूरेटेड ब्रेकफास्ट का विकल्प भी मौजूद है.

क्या गोवा में भी कपल्स के लिए शांति के पल?

गोवा के वारका बीच पर स्थित एलिमेंट बाय रोसेटा उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो समुद्र, स्पा और स्वादिष्ट खाने के साथ वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं. यहां दो रात का पैकेज ₹28,000 प्लस टैक्स से शुरू होता है जिसमें ओजू डेलमर पर BBQ डिनर, हार्ट-शेप्ड केक, केसर और बादाम दूध के साथ नाइटकैप, स्पा पर छूट और फूड-बेवरेज पर खास डिस्काउंट शामिल हैं. यह पैकेज रिलैक्सेशन और रोमांस दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है.

वारका बीच पर वैलेंटाइन डे के मौके पर ओडू डेलमर खास कैंडललाइट BBQ डिनर का आयोजन किया जा रहा है. यहां लाइव ग्रिल, जलते हुए फायर पिट्स, हल्की रोमांटिक म्यूजिक और बीचफ्रंट का नज़ारा मिलकर एक जादुई शाम बना देंगे. इस डिनर में प्रीमियम मीट्स, सीफूड, वेजिटेरियन ग्रिल्स और हैंडक्राफ्टेड डेज़र्ट्स शामिल होंगे. इस खास वैलेंटाइन नाइट के दौरान कपल्स के लिए इंटरैक्टिव गेम्स और बॉन्डिंग एक्टिविटीज भी होंगी. इनमें जीतने वाले कपल को इयास्या स्पा में 60 मिनट की फ्री कपल थैरेपी मिलेगी. यह सिर्फ एक डिनर नहीं बल्कि एक पूरा रोमांटिक अनुभव बनने जा रहा है, जहां कपल्स हंसी, बातचीत और प्यार के साथ वक्त बिता सकेंगे.