मुंबई से लेकर शिमला तक, इस वैलेंटाइन डे पर अपने रिश्ते को बनाएं यादगार! सरप्राइज देकर जीत लें दिल

Valentine’s Day Getaway: फरवरी 1 से 28 तक चलने वाला यह रोमांटिक एक्सपीरियंस अथिवा ने हर दिन को प्यार का जश्न बनाने के लिए तैयार किया है. इसमें कपल्स को कैंडललाइट 5-कोर्स डिनर, वाइन, 60 मिनट का स्पा, शेफ स्पेशल हाई टी और कमरे में खास सरप्राइज मिलते हैं. इसके साथ ही आगमन पर बिंज बॉक्स, पॉटरी और कैरिकेचर जैसी एक्टिविटीज भी दी जा रही हैं, जिससे कपल्स अपने पलों को अलग अंदाज में कैद कर सकें.

मुंबई

इस वैलेंटाइन डे पर कपल्स के लिए मुंबई के आइकॉनिया एक प्रीमियम स्टेकेशन लेकर आया है, जिसकी कीमत ₹25,999 प्लस टैक्स से शुरू होती है. इसमें प्रेस्टीज रूम के साथ रोमांटिक रूम डेकोर, चॉकलेट्स और वाइन शामिल हैं. कपल्स को 60 मिनट का कपल स्पा और वाइन के साथ चार कोर्स का शानदार डिनर भी मिलता है. जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, वे ₹3,000 में परफ्यूम-मेकिंग वर्कशॉप चुन सकते हैं, जहां पार्टनर के लिए खुद की खुशबू बनाई जा सकती है.

जयपुर

जयपुर के रॉयल ऑर्चिड होटल का वेलेंटाइन्स क्यूपिड पैकेज 14 और 15 फरवरी 2026 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत ₹18,999 प्लस टैक्स पर नाइट है. इसमें प्लंग पूल रूम में स्टे, वेलकम ड्रिंक, रोमांटिक बेड डेकोर, चॉकलेट प्लेटर, फूल, बुफे ब्रेकफास्ट, कैंडललाइट डिनर और बेवरेज की एक बोतल शामिल है. लिमिटेड रूम्स और जल्दी चेक-इन, लेट चेक-आउट का ऑप्शन इसे और भी खास बनाता है.

हम्पी

हम्पी के वेलेन्टाइन्स स्पेशल पैकेज 14 से 16 फरवरी तक उपलब्ध है. रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल किरीति, हॉस्पेट में एक रात का पैकेज ₹14,000 प्लस टैक्स और दो रातों का पैकेज ₹21,000 प्लस टैक्स से शुरू होता है. इसमें वेलकम ड्रिंक, रोमांटिक रूम डेकोर, ब्रेकफास्ट, कैंडललाइट डिनर और केक या डेज़र्ट प्लेटर दिया जाता है. कपल्स चाहें तो स्पा, प्राइवेट डाइनिंग, पूलसाइड सेटअप और लाइव वायलिनिस्ट जैसी सुविधाएं भी जोड़ सकते हैं.

बेलगावी

कर्नाटक के बेलगाम में वेलेंटाइन्स डे पर रिजेंटा रिजॉर्ट में इस बार लव इन द एयर पैकेज पैकेज 14 फरवरी के लिए है, जिसकी कीमत ₹7,000 या ₹7,499 प्लस टैक्स प्रति कपल रखी गई है. इसमें सुपीरियर रूम में एक रात का स्टे, रोमांटिक डेकोर, वैलेंटाइन स्पेशल केक, कैंडललाइट डिनर, ब्रेकफास्ट और दोपहर 2 बजे तक लेट चेक-आउट शामिल है. 10 फरवरी से पहले बुकिंग करने पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है.

शिमला

शिमला एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपने रोमांटिक पलों को जीना चाहता है. यहां के मशोबरा स्थित रिजेंटा रिजॉट एंड स्पा में वैलेंटाइन पैकेज ₹7,499 पर नाइट से शुरू होता है. इसमें वेलकम पर चॉकलेट्स, रोमांटिक रूम डेकोर, नॉन-अल्कोहलिक वेलकम ड्रिंक, शाम की सिग्नेचर हाई टी, स्नैक्स और मॉकटेल के साथ स्पेशल डिनर, ब्रेकफास्ट और लेट चेक-आउट शामिल है. यह पैकेज उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो पहाड़ों के बीच शांत और लग्जरी अनुभव चाहते हैं.