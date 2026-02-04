Advertisement
trendingNow13097400
Hindi Newsट्रैवलमुंबई से लेकर शिमला तक, इस वैलेंटाइन डे पर अपने रिश्ते को बनाएं यादगार! सरप्राइज देकर जीत लें दिल

मुंबई से लेकर शिमला तक, इस वैलेंटाइन डे पर अपने रिश्ते को बनाएं यादगार! सरप्राइज देकर जीत लें दिल

Valentines Day 2026: वैलेंटाइन डे 2026 के लिए भारत के अलग-अलग शहरों में रोमांटिक होटल पैकेज, कपल स्पा, कैंडललाइट डिनर और लग्ज़री स्टे के साथ कपल्स के लिए खास गेटअवे तैयार किए गए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई से लेकर शिमला तक, इस वैलेंटाइन डे पर अपने रिश्ते को बनाएं यादगार! सरप्राइज देकर जीत लें दिल

Valentine’s Day Getaway: फरवरी 1 से 28 तक चलने वाला यह रोमांटिक एक्सपीरियंस अथिवा ने हर दिन को प्यार का जश्न बनाने के लिए तैयार किया है. इसमें कपल्स को कैंडललाइट 5-कोर्स डिनर, वाइन, 60 मिनट का स्पा, शेफ स्पेशल हाई टी और कमरे में खास सरप्राइज मिलते हैं. इसके साथ ही आगमन पर बिंज बॉक्स, पॉटरी और कैरिकेचर जैसी एक्टिविटीज भी दी जा रही हैं, जिससे कपल्स अपने पलों को अलग अंदाज में कैद कर सकें.

मुंबई

इस वैलेंटाइन डे पर कपल्स के लिए मुंबई के आइकॉनिया एक प्रीमियम स्टेकेशन लेकर आया है, जिसकी कीमत ₹25,999 प्लस टैक्स से शुरू होती है. इसमें प्रेस्टीज रूम के साथ रोमांटिक रूम डेकोर, चॉकलेट्स और वाइन शामिल हैं. कपल्स को 60 मिनट का कपल स्पा और वाइन के साथ चार कोर्स का शानदार डिनर भी मिलता है. जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, वे ₹3,000 में परफ्यूम-मेकिंग वर्कशॉप चुन सकते हैं, जहां पार्टनर के लिए खुद की खुशबू बनाई जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महीने की सैलरी 2 लाख से ज्यादा, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये 5 काम! क्या आप उठाएंगे ये रिस्क?

जयपुर

जयपुर के रॉयल ऑर्चिड होटल का वेलेंटाइन्स क्यूपिड पैकेज 14 और 15 फरवरी 2026 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत ₹18,999 प्लस टैक्स पर नाइट है. इसमें प्लंग पूल रूम में स्टे, वेलकम ड्रिंक, रोमांटिक बेड डेकोर, चॉकलेट प्लेटर, फूल, बुफे ब्रेकफास्ट, कैंडललाइट डिनर और बेवरेज की एक बोतल शामिल है. लिमिटेड रूम्स और जल्दी चेक-इन, लेट चेक-आउट का ऑप्शन इसे और भी खास बनाता है.

हम्पी

हम्पी के वेलेन्टाइन्स स्पेशल पैकेज 14 से 16 फरवरी तक उपलब्ध है. रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल किरीति, हॉस्पेट में एक रात का पैकेज ₹14,000 प्लस टैक्स और दो रातों का पैकेज ₹21,000 प्लस टैक्स से शुरू होता है. इसमें वेलकम ड्रिंक, रोमांटिक रूम डेकोर, ब्रेकफास्ट, कैंडललाइट डिनर और केक या डेज़र्ट प्लेटर दिया जाता है. कपल्स चाहें तो स्पा, प्राइवेट डाइनिंग, पूलसाइड सेटअप और लाइव वायलिनिस्ट जैसी सुविधाएं भी जोड़ सकते हैं.

बेलगावी

कर्नाटक के बेलगाम में वेलेंटाइन्स डे पर रिजेंटा रिजॉर्ट में इस बार लव इन द एयर पैकेज पैकेज 14 फरवरी के लिए है, जिसकी कीमत ₹7,000 या ₹7,499 प्लस टैक्स प्रति कपल रखी गई है. इसमें सुपीरियर रूम में एक रात का स्टे, रोमांटिक डेकोर, वैलेंटाइन स्पेशल केक, कैंडललाइट डिनर, ब्रेकफास्ट और दोपहर 2 बजे तक लेट चेक-आउट शामिल है. 10 फरवरी से पहले बुकिंग करने पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

शिमला

शिमला एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपने रोमांटिक पलों को जीना चाहता है. यहां के मशोबरा स्थित रिजेंटा रिजॉट एंड स्पा में वैलेंटाइन पैकेज ₹7,499 पर नाइट से शुरू होता है. इसमें वेलकम पर चॉकलेट्स, रोमांटिक रूम डेकोर, नॉन-अल्कोहलिक वेलकम ड्रिंक, शाम की सिग्नेचर हाई टी, स्नैक्स और मॉकटेल के साथ स्पेशल डिनर, ब्रेकफास्ट और लेट चेक-आउट शामिल है. यह पैकेज उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो पहाड़ों के बीच शांत और लग्जरी अनुभव चाहते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Valentines Day 2026travel

Trending news

इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल