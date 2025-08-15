वंदे भारत ट्रेन की EC और CC सीट्स में क्या है अंतर? बुक करने से पहले जान लें सीटिंग सीक्रेट

EC vs CC seat know difference: भारत की ट्रेनों में सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत को माना जाता है. इस ट्रेन में यात्री अपनी यात्रा कम समय में अधिक दूरी तक कर सकते हैं और इस ट्रेन की यात्रा को काफी सुविधाजनक और कंफर्टेबल माना जाता है. ऐसे में आप जब भी इस ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो आपने देखा होगा की इसमें EC और CC सीट्स चुनने का ऑप्शन होता है. आपको बता दें कि EC को Executive Chair Car और CC को Chair Car कहते हैं. आप इसमें अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से दोनों में से एक सीट को चुन सकते हैं. आज हम आपको इन्हीं दोनों सीट के बीच का अंतर समझाएंगे.

चेयर कार (Chair Car)

चेयर कार में सीटें आरामदायक और एर्गोनोमिक होती हैं लेकिन पैरों के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होता है. आपको बता दें कि चेयर कार में 3x2 सीटिंग व्यवस्था होती है मतलब एक तरफ 3 सीटें होती हैं और दूसरी तरफ 2 सीटें होती हैं. अगर आप ज्यादा लग्जरी नहीं चाहते हैं और आपकी यात्रा ज्यादा दूरी की नहीं है तो आपको लिए CC बुक करना बेहतर हो सकता है.

एग्जीक्यूटिव चेयर कार (Executive Chair Car)

एग्जीक्यूटिव चेयर कार को घुमाया जा सकता है और यह आपकी यात्रा को बहुत ही आरामदायक बनाता है. इसमें 2x2 का ही सीटिंग अरेंजमेंट होता है यही वजह है की हमें इसमें अधिक लेग स्पेस मिल जाता है. अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.