गुजरात के 5 सबसे खूबसूरत और शानदार शहर, जहां घूमने के लिए देश के कोने-कोने से आते हैं लोग

Best Cities In Gujarat: जब गुजरात का ख्याल आता है तो दिमाग में रंग-बिरंगी संस्कृति, स्वादिष्ट खाना (जैसे ढोकला और फाफड़ा) और ढेर सारी अच्छी-अच्छी जगहें आती हैं. गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो इतिहास, व्यापार और सुंदरता का कमाल का मिश्रण है. यहां आपको एक तरफ पुराने किले और मंदिर मिलेंगे. वहीं दूसरी तरफ चमचमाते मॉडर्न शहर भी देखने को मिल जाएंगे. हम आपको आज गुजरात के 5 ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे, जो अपनी खूबसूरती और खास बातों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं. यहां घूमना आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा.

अहमदाबाद (Ahmedabad)

अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे खास शहर है. इसे "भारत का मैनचेस्टर" भी कहते थे. यहां आपको पुरानी दिल्ली जैसी 'पोल' (छोटी गलियां) मिलेंगी, जो यूनेनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं. साथ ही साबरमती नदी के किनारे बना सुंदर रिवरफ्रंट (Riverfront) इस शहर को मॉडर्न लुक देता है. आप यहां साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी के बारे में जान सकते हैं और अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता देख सकते हैं. अगर आपको इतिहास और आज की जिंदगी का मिश्रण देखना है तो अहमदाबाद बेस्ट है.

कच्छ (Kutch)

कच्छ को शहर कहना शायद थोड़ा कम होगा, यह एक पूरा जिला है, लेकिन यहां भुज बहुत खूबसूरत है. कच्छ की सबसे बड़ी पहचान 'रण ऑफ कच्छ' है. यानी सफेद रेगिस्तान, जहां दूर-दूर तक सिर्फ सफेद नमक की चादर बिछी दिखती है. खासकर रण उत्सव के दौरान पूर्णिमा की रात में यहां का नजारा स्वर्ग जैसा लगता है. भुज में भी कई ऐतिहासिक महल, जैसे आइना महल, देखने लायक हैं. अगर आप कुछ हटके और जादुई देखना चाहते हैं तो कच्छ जरूर जाइए.

द्वारका (Dwarka)

द्वारका एक बहुत ही पवित्र और सुंदर शहर है, जो समुद्र के किनारे बसा है. यह हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है और इसे भगवान कृष्ण की असली नगरी माना जाता है. यहां का द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है. मंदिर के पास समुद्र का किनारा, शांत माहौल और धार्मिक वाइब्स इसे बहुत खास बनाते हैं. शाम के समय गोमती घाट पर बैठकर सूर्यास्त देखना मन को शांति देता है.

वडोदरा (Vadodara)

वडोदरा को पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था. यह शहर गायकवाड़ राजाओं की राजधानी थी, इसलिए यहां कई शानदार महल और इमारतें हैं. लक्ष्मी विलास पैलेस यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो बकिंघम पैलेस से भी चार गुना बड़ा बताया जाता है. शहर में कई सुंदर पार्क और म्यूजियम भी हैं. वडोदरा गुजरात के उन शहरों में से है, जहां संस्कृति और इतिहास को बहुत संभालकर रखा गया है.

सूरत (Surat)

सूरत को 'डायमंड सिटी' और 'सिल्क सिटी' के नाम से जाना जाता है. यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. सूरत की खूबसूरती यहां के साफ-सुथरे रास्तों, बेहतरीन बुनियादी ढांचे और व्यस्त जीवन में है. यहां का डुमास बीच घूमने के लिए अच्छा है और अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो सूरत की कपड़ा मार्केट आपको बहुत पसंद आएगा. साथ ही सूरत का स्ट्रीट फूड भी बहुत जबरदस्त होता है