फॉरेन ट्रिप के लिए नहीं चाहिए बड़ा बजट, 10 हजार में फ्लाइट और 5 हजार में लग्जरी लाइफ! इंडियंस के लिए बेहद सस्ता है ये देश

Vietnam tourist places: फॉरेन ट्रिप का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में बजट आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत देश भी है, जहां भारतीय रुपया राज करता है. हम बात कर रहे हैं वियतनाम की. यह साउथ एशिया का एक शानदार देश है, जहां पैसे की चिंता आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी. यहां अगर आप भारत के 5,000 रुपये लेकर जाते हैं तो आपकी जेब में सीधे-सीधे करीब 15 लाख वियतनामी डोंग (VND) आ जाते हैं. यह सुनकर ही मन करता है कि बस अभी टिकट बुक कर लें. यह देश सस्ता होने के साथ-साथ शानदार बीच, नदियां और अद्भुत संस्कृति से भरा हुआ है. ऐसे में ये आपके घूमने के लिए काफी खास हो सकता है. यहां आप जमकर इंजॉय कर सकेंगे.

रुपये की ताकत

वियतनाम की ट्रिप इतनी सस्ती इसलिए है, क्योंकि भारतीय रुपये की वैल्यू वहां बहुत ज़्यादा है. इस समय एक भारतीय रुपये की कीमत करीब 300 वियतनामी डोंग है. इसी जबरदस्त एक्सचेंज रेट की वजह से आपके महज 5 हज़ार रुपये वहां 15 लाख डोंग के आसपास हो जाते हैं. मतलब यह कि आप वहां कम बजट में भी राजाओं जैसी लक्जरी लाइफस्टाइल का मजा ले सकते हैं. यह देश सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि यहां के कल्चर, नदियां और बीच विदेशी टूरिस्ट्स को खूब आकर्षित करते हैं.

फ्लाइट और वीजा का इंतजाम

अगर आप वियतनाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट भी ज़्यादा महंगी नहीं है. भारत के बड़े-बड़े शहर, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु से आपको वियतनाम के लिए आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी. दोनों तरफ का यानी 'आने-जाने' का किराया भी काफी सस्ता है, जो करीब 20 हज़ार से 21 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है. जो लोग वियतनाम जाना चाहते हैं, वे हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh) या हनोई (Hanoi) जैसे बड़े शहरों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं.

वीजा का ध्यान रखें

एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वियतनाम जाने के लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है. यह वीजा आपको 30 दिनों के लिए मिलता है. इसलिए अगर आप अपनी ट्रिप को बिना किसी टेंशन के एन्जॉय करना चाहते हैं तो ट्रिप से करीब 10 दिन पहले ही वीजा के लिए आवेदन कर दें.

घूमने के लिए शानदार जगहें

वियतनाम में देखने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है. अगर आप यहां घूमने जाते हैं तो हनोई की पुरानी गलियों, है लॉन्ग बे (Ha Long Bay) के खूबसूरत नजारों और सापा (Sapa) की हरियाली को देखना मत भूलिएगा. इसके अलावा, फोंग न्हा-के बैंग नेशनल पार्क (Phong Nha-Ke Bang National Park) और दा नांग (Da Nang) के बीच भी बहुत फेमस हैं. ऐसे में देर किस बात की. अगर आपका मन विदेश घूमने का है और बजट भी कम रखना है तो वियतनाम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है.