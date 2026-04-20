1 लाख की एक रात! देखें उस रॉयल रिजॉर्ट की झलक जहां विजय और रश्मिका ने मनाया हनीमून

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Honeymoon: दुनिया में हनीमून तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दुनिया की नजरों से दूर सिर्फ सुकून के लिए होते हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी के बाद कुछ ऐसा ही रास्ता चुना है. 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में भव्य शादी रचाने के बाद इस पावर कपल ने हनीमून के लिए किसी विदेशी जगह के बजाय कूर्ग की हरी-भरी पहाड़ियों को चुना. कोहरे से ढके पहाड़ और प्राइवेट कॉफी के बागानों के बीच यह कपल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है.

तीन गुना बड़ा जश्न

विजय और रश्मिका के लिए यह सफर सिर्फ हनीमून नहीं था. कूर्ग की यह ट्रिप उनके लिए ट्रिपल सेलिब्रेशन बन गई. शादी के बाद का पहला वेकेशन होने के साथ-साथ यह रश्मिका मंदाना का 30वां जन्मदिन भी था. रश्मिका का कूर्ग से गहरा नाता है, इसलिए यहां आना उनके लिए किसी लग्जरी ट्रिप से ज्यादा अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा था. विजय ने रश्मिका के इस खास दिन को कूर्ग की वादियों में और भी यादगार बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गुड़गांव की 'दमघोंटू' नौकरी को मारी लात, अब पहाड़ों में सुकून की जिंदगी जी रही ये लड़की

1 लाख रुपये प्रति रात का शाही रिजॉर्ट

इस कपल ने रुकने के लिए कूर्ग के सबसे मशहूर 'इवॉल्व बैक रिजॉर्ट' (Evolve Back Resort) को चुना. यह रिजॉर्ट 300 एकड़ में फैले कॉफी और मसालों के बागान के बीच स्थित है. यहां के एक आलीशान विला का किराया 1 लाख रुपये प्रति रात से शुरू होता है. यह जगह आधुनिक सुख-सुविधाओं और पारंपरिक कोडावा वास्तुकला का बेजोड़ संगम है. यहां की प्राइवेसी और शांति ही इसे सेलिब्रिटीज की पहली पसंद बनाती है.

शाही विला और खास सुविधाएं

रिजॉर्ट के हर विला में एक प्राइवेट बटलर सर्विस, प्राइवेट पूल और जकूजी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. विला के अंदरूनी हिस्सों को प्राचीन फर्नीचर, फोर-पोस्टर बेड और स्थानीय कलाकृतियों से सजाया गया है. यहां का 'ओपन-टू-स्काई' बाथरूम पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. विजय और रश्मिका यहां निजी बागान दौरों, पारंपरिक कूर्गी व्यंजनों और प्राचीन आयुर्वेदिक वेलनेस थैरेपी का आनंद ले रहे हैं.

थाईलैंड की खूबसूरती के पीछे का कड़वा सच! भारतीय यात्री ने सुनाई आपबीती, पुलिस आई और..

जहां आज के समय में अधिकतर सेलिब्रिटी कपल हनीमून के लिए मालदीव या यूरोप जाते हैं, वहीं विजय और रश्मिका का कूर्ग को चुनना उनकी संस्कृति के प्रति जुड़ाव को दर्शाता है. कूर्ग का सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली ने शादी की थकान के बाद इस कपल को तरोताजा होने का पूरा मौका दिया है. यहां की फॉरेस्ट ट्रेल्स और शांत वातावरण ने उनके इस निजी समय को और भी खुशनुमा बना दिया है.