स्वर्ग से भी सुंदर दिखता है ये गांव, फिर भी यहां कोई रहने को तैयार नहीं; 90 घरों में केवल एक बच्चा

Portleo Village: यह गांव समुद्र के किनारे बसा है और चारों ओर पहाड़ियां और हरियाली से घिरा हुआ है. लेकिन इसके बावजूद, यहां रहने वाला कोई नहीं है. गांव के 90 घरों में से सिर्फ एक बच्चा रह रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:41 AM IST
Most Beautiful Village: शांति और सुकून की तलाश में लोग अक्सर ऐसे स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सके. लेकिन इंग्लैंड के पोर्ट्लो गांव में सब कुछ इसके विपरीत है. यह गांव समुद्र के किनारे बसा है और चारों ओर पहाड़ियां और हरियाली से घिरा हुआ है. लेकिन इसके बावजूद, यहां रहने वाला कोई नहीं है. गांव के 90 घरों में से सिर्फ एक बच्चा रह रहा है. गांव के लोगों ने यहां से जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यहां रहने के लिए बहुत महंगा पड़ता है. गांव में नौकरी के अवसर भी बहुत कम हैं. इसके अलावा, गांव की सरकार भी यहां के लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकाम रही है.

सुनसान जगह क्यों बन गया ये गांव?

यह खूबसूरत गांव लोगों की वजह से ही एक सुनसान जगह बन गया है. इंग्लैंड के पोर्ट्लो गांव की सुंदरता को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. यह गांव समुद्र के किनारे बसा है और चारों ओर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है. यहां की प्राकृतिक घाटी टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करती है. हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहां छुट्टियां मनाने आते हैं और समुद्र किनारे में मछली पकड़ते हैं. लेकिन यह खूबसूरत गांव अपने ही लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया है. यहां रहने की लागत बहुत अधिक है और नौकरी के अवसर बहुत कम हैं. इस वजह से, गांव के लोग यहां से भाग रहे हैं.

अपने ही लोगों के रहने योग्य नहीं, क्यों?

यह एक विडंबना है कि एक ऐसा गांव जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है, अपने ही लोगों के लिए रहने योग्य नहीं है. मिरर में छपी खबर के अनुसार, पोर्ट्लो गांव के अधिकांश घरों के मालिक शहरों में चले गए हैं. उन्होंने अपने घरों को किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी किराया देने को तैयार नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगा है. इसलिए, अधिकांश घर खाली पड़े हैं. पैरिश काउंसिल के चेयरमैन ल्यूक डनस्टोन ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की. उनका कहना है कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह गांव बहुत ही सुंदर है और इसे बचाकर रखना चाहिए. हम नहीं चाहते कि यह गांव हमसे दूर हो जाए.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

