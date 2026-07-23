/न प्लास्टिक, न भीड़... 87 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था जुहू बीच, 1939 का वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

मुंबई की पहचान माने जाने वाले जुहू बीच की एक पुरानी तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. बताया जा रहा है कि यह फोटो साल 1939 की है, जिसे पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से रिस्टोर किया गया है. इस तस्वीर को मुंबई हेरिटेज नाम के सोशल मीडिया अकाउंट ने शेयर किया.
फोटो में जुहू बीच का ऐसा रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर शायद आज की पीढ़ी यकीन भी न करे. दूर-दूर तक फैली साफ रेत, किनारे से टकराती लहरें और गिने-चुने लोग. न कहीं प्लास्टिक का कचरा दिखाई देता है और न ही भीड़भाड़. आज जिस बीच पर कदम रखने की जगह मुश्किल से मिलती है, कभी वही इलाका पूरी तरह खुला और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ था.
सिर्फ तस्वीर ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है. यह वीडियो करीब 50 साल पुराना बताया जा रहा है. वीडियो में जुहू बीच पर हल्की-हल्की लहरें आती दिखाई देती हैं. दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई है और पूरे बीच पर मुश्किल से कुछ लोग नजर आते हैं. कहीं शोर नहीं, न खाने-पीने की लंबी लाइनें और न ही प्लास्टिक की बोतलें या कचरे के ढेर. वीडियो देखने वाले लोग कह रहे हैं कि यह किसी विदेशी बीच जैसा लगता है, जबकि यह उसी मुंबई का जुहू बीच है, जहां आज हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं.
Juhu Beach, Mumbai, 1939.
Restored from damaged black-and-white photographs https://t.co/4jk8QnEwp0 pic.twitter.com/Xw5EpevKCD
— Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) July 17, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने खूबसूरत बीच की हालत बदली कैसे. कई लोगों का मानना है कि बढ़ती आबादी, तेजी से हुआ शहरी विकास और लगातार बढ़ते पर्यटन ने जुहू बीच की तस्वीर पूरी तरह बदल दी. इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बड़ी वजह माना जा रहा है. प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और अन्य कचरा अक्सर समुद्र के रास्ते किनारे तक पहुंच जाता है, जिससे बीच की खूबसूरती लगातार प्रभावित हो रही है.
वायरल तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि असली बदलाव तब शुरू हुआ, जब प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया. लोगों ने इसका इस्तेमाल तो बढ़ाया, लेकिन इसे सही तरीके से निपटाने की आदत नहीं बनाई. एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज जुहू बीच पहले से कहीं ज्यादा भीड़भाड़ वाला हो गया है. अब यहां रेत से ज्यादा प्लास्टिक नजर आता है. एक व्यक्ति ने याद करते हुए लिखा कि वह बचपन में जुहू में रहते थे और तब बीच बिल्कुल ऐसा ही दिखता था. उन्होंने चिंता जताई कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो गोवा के कई बीच भी इसी रास्ते पर पहुंच सकते हैं.
यह पहली बार नहीं है जब जुहू बीच अपनी हालत को लेकर चर्चा में आया हो. कुछ महीने पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें समुद्र की लहरों के साथ बड़ी मात्रा में कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट किनारे तक पहुंचता दिखाई दिया था. उस वीडियो के बाद भी लोगों ने समुद्री प्रदूषण, गंदगी और बीच की सफाई को लेकर कई सवाल उठाए थे. पर्यावरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समुद्र में जाने वाले कचरे पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है.
जुहू बीच सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान का अहम हिस्सा है. हर साल लाखों लोग यहां सूर्योदय और सूर्यास्त देखने, समुद्र किनारे घूमने और स्ट्रीट फूड का आनंद लेने पहुंचते हैं. बॉलीवुड सितारों के घर भी इसी इलाके में होने की वजह से यह जगह हमेशा चर्चा में रहती है. देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी अपनी मुंबई यात्रा में जुहू बीच जरूर शामिल करते हैं. लेकिन तेजी से बढ़ती भीड़ और प्रदूषण ने इसकी प्राकृतिक खूबसूरती को काफी हद तक प्रभावित किया है.
1939 की तस्वीर और पुराने वीडियो ने सिर्फ लोगों को पुरानी यादों में नहीं पहुंचाया, बल्कि एक जरूरी सवाल भी खड़ा किया है कि क्या हम अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचा पा रहे हैं? जिस जुहू बीच की पहचान कभी साफ रेत, शांत लहरों और खुले आसमान से होती थी, वह आज प्लास्टिक, भीड़ और गंदगी से जूझ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें लोगों को यही याद दिला रही हैं कि अगर समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में ही ऐसी खूबसूरत जगहों को देख पाएंगी.