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न प्लास्टिक, न भीड़... 87 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था जुहू बीच, 1939 का वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

मुंबई का जुहू बीच आज लाखों लोगों की पसंदीदा जगह है, लेकिन करीब 86 साल पहले इसका नजारा बिल्कुल अलग था. सोशल मीडिया पर 1939 की एक पुरानी तस्वीर और करीब 50 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जुहू बीच साफ-सुथरा, शांत और लगभग खाली दिखाई देता है. इन तस्वीरों ने लोगों को पुरानी मुंबई की याद दिला दी है, वहीं कई यूजर्स ने बीच की मौजूदा हालत पर भी चिंता जताई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:01 PM IST
न प्लास्टिक, न भीड़... 87 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था जुहू बीच, 1939 का वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: X/@mumbaiheritage

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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