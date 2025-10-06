वीजा का झंझट खत्म... विदेश घूमना हुआ भारत से भी सस्ता! ये 7 देश जहां भारतीयों के लिए एंट्री है आसान और बजट फ्रेंडली

Cheapest Countries to visit: फॉरेन ट्रिप के बारे में तो लगभग हर भारतीय सोचता होगा, क्योंकि लोगों को दूसरे देशों के बारे में जानने और वहां के खूबसूरत नजारों को देखने का शौक भी होता है. लेकिन अक्सर वीजा की लंबी प्रोसेस और ज्यादा खर्च की वजह से यह सपना अधूरा रह जाता है. हालांकि भारतीयों के लिए सबसे अच्छी बात है कि दुनिया में ऐसे कई खूबसूरत देश मौजूद हैं, जहां भारतीय पासपोर्ट पर बिना वीजा के एंट्री मिल जाती है या फिर वीजा ऑन-अराइवल की सुविधा उपलब्ध है. सबसे खास बात यह है कि इन जगहों पर घूमने का खर्च भारत के ही कई फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे गोवा या शिमला) से भी कम पड़ता है. यानी अब आप न केवल वीजा अप्लाई करने के झंझट से बच सकते हैं, बल्कि अपनी जेब पर भी कम बोझ डालकर इंटरनेशनल ट्रिप का मजा ले सकते हैं.

मॉरीशस

यह देश भारतीय टूरिस्ट्स को आगमन पर वीजा (Visa on Arrival) देता है. यहां के खूबसूरत बीच, नेचर ट्रेल्स और कसीनो नाइट्स आपको बेहद सस्ते पैकेज में मिल सकते हैं. यहां आपकी ट्रिप में लगभग 70,000 से 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आएगा.

श्रीलंका

भारतीयों के लिए श्रीलंका ई-वीजा या वीजा ऑन अराइवल ऑफर करता है. कोलंबो, कैंडी और सिगिरिया फोर्ट जैसी जगहों को भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स से भी कम खर्च में घूमा जा सकता है. यहां लगभग 30,000 से 70,000 रुपये तक का खर्च लगेगा.

थाईलैंड

थाईलैंड भारतीयों को ऑन-अराइवल वीजा की सुविधा देता है. यहां के बैंकॉक, पटाया और फुकेत शॉपिंग और बीच लाइफ के लिए बेस्ट हैं और खर्च भी जेब के लिहाज से एकदम सही है. यहां का खर्च लगभग 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक आ सकता है.

इंडोनेशिया (बाली)

इंडोनेशिया का बाली भारतीय ट्रैवलर्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन है. यहां एंट्री के लिए ई-वीजा बहुत आसान है और यहां घूमने का खर्च भी कई देशों के मुकाबले सस्ता पड़ सकता है. यहां की यात्रा में लगभग 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आएगा.

नेपाल

यह भारतीयों के लिए पूरी तरह वीजा-फ्री है. यहां आप काठमांडू के ऐतिहासिक मंदिर, पोखरा की शांत झीलें और हिमालय की शानदार वादियां बेहद किफायती खर्च में घूम सकते हैं. यहां की यात्रा का खर्च लगभग 30,000 से 70,000 रुपये तक आ सकता है.

भूटान

अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए फेमस भूटान भी भारतीयों के लिए वीजा-फ्री है. यहां आप कम खर्च में खूबसूरत मठ और हरी-भरी घाटियां देख सकते हैं. यहां आपकी यात्रा का खर्च करीब 50,000 रुपये तक हो सकता है.

मालदीव

यह सिर्फ फिल्मों का ड्रीम डेस्टिनेशन ही नहीं है, बल्कि भारतीय पासपोर्ट पर यहां भी वीजा-फ्री एंट्री है. यहां आप बजट-फ्रेंडली रिसॉर्ट्स और लोकल आइलैंड्स पर बहुत कम खर्च में बीच का मजा ले सकते हैं. यहां घूमने का खर्च लगभग 60,000 से 1,00,000 रुपये तक आएगा.