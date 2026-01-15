वीजा का झंझट खत्म! 2026 में इन 10 देशों में 'रॉयल एंट्री' कर पाएंगे भारतीय, बस उठाइए पासपोर्ट और निकल पड़िए

Visa Free Countries India 2026: भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल फ्रीडम लगातार बेहतर हो रही है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 80वीं है और भारतीय पासपोर्ट पर 55 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल एंट्री मिलती है. इसका मतलब है कम कागजी कार्रवाई, कम दूतावास चक्कर और ज्यादा स्पॉन्टेनियस ट्रैवल प्लान.

नेपाल

नेपाल भारत का सबसे करीबी और आसान पड़ोसी देश है. यहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ वोटर आईडी या आधार कार्ड काफी है. काठमांडू के प्राचीन मंदिर, पोखरा की झीलें और हिमालय की ट्रेकिंग नेपाल को आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव का अनोखा मेल बनाती हैं.

भूटान

भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के दर्शन के लिए मशहूर है. भारतीय यहां बिना वीजा एंट्री कर सकते हैं. टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, थिम्पू के द्जोंग और शांत घाटियां भूटान को सुकून भरी छुट्टी का परफेक्ट विकल्प बनाती हैं.

मालदीव

मालदीव नीले समंदर, कोरल रीफ और ओवरवॉटर विला के लिए जाना जाता है. भारतीय नागरिक यहां 90 दिनों तक वीजा-फ्री रह सकते हैं. यह डाइविंग, रिलैक्सेशन और लग्जरी ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है.

मॉरीशस

मॉरीशस में मजबूत भारतीय विरासत देखने को मिलती है. 90 दिन की वीजा-फ्री सुविधा के साथ यहां के समुद्र तट, ज्वालामुखीय लैंडस्केप और सेवन कलर्ड अर्थ जैसे आकर्षण खास हैं. क्रियोल खाना और मेहमाननवाजी ट्रैवल को और यादगार बनाती है.

फिजी

फिजी भारतीयों को चार महीने तक वीजा-फ्री एंट्री देता है. दोस्ताना लोग, रंगीन संस्कृति और शानदार बीच इसे खास बनाते हैं. कोरल कोस्ट और मामानुका आइलैंड्स इसकी नेचुरल ब्यूटी की झलक दिखाते हैं.

जमैका

जमैका रेगे म्यूजिक, ट्रॉपिकल बीच और पहाड़ी एडवेंचर का कॉम्बिनेशन है. भारतीय यहां 30 दिन तक बिना वीजा रह सकते हैं. बॉब मार्ले म्यूजियम, मोंटेगो बे और ब्लू माउंटेन्स यहां के बड़े आकर्षण हैं.

सर्बिया

सर्बिया उन चुनिंदा यूरोपीय देशों में है जहां भारतीयों को वीजा-फ्री एंट्री मिलती है. 30 दिन के स्टे में बेलग्रेड की नाइटलाइफ, नोवी साद के म्यूजिक फेस्टिवल और ऐतिहासिक मठ देखे जा सकते हैं.

कतर

कतर 30 दिन की वीजा-फ्री सुविधा देता है. दोहा का कॉर्निश, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और डेजर्ट सफारी परंपरा और मॉडर्निटी का शानदार मिश्रण दिखाते हैं.

सेशेल्स

सेशेल्स में भारतीय 30 दिन तक वीजा-फ्री रह सकते हैं. सफेद रेत वाले बीच, विशाल कछुए और साफ समुद्री जीवन इसे स्नॉर्कलिंग और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

हांगकांग

हांगकांग भारतीयों को 14 दिन की वीजा-फ्री एंट्री देता है. विक्टोरिया पीक, स्ट्रीट मार्केट और डिज्नीलैंड इसे मॉडर्न सिटी लाइफ और पारंपरिक चीनी संस्कृति का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं.