Advertisement
trendingNow13074986
Hindi Newsट्रैवलवीजा का झंझट खत्म! 2026 में इन 10 देशों में रॉयल एंट्री कर पाएंगे भारतीय, बस उठाइए पासपोर्ट और निकल पड़िए

वीजा का झंझट खत्म! 2026 में इन 10 देशों में 'रॉयल एंट्री' कर पाएंगे भारतीय, बस उठाइए पासपोर्ट और निकल पड़िए

2026 में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-फ्री ट्रैवल के मौके बढ़े हैं. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार 55 देशों में आसान एंट्री मिल रही है. जानिए टॉप 10 वीजा-फ्री डेस्टिनेशन, जहां बिना झंझट घूम सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीजा का झंझट खत्म! 2026 में इन 10 देशों में 'रॉयल एंट्री' कर पाएंगे भारतीय, बस उठाइए पासपोर्ट और निकल पड़िए

Visa Free Countries India 2026: भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल फ्रीडम लगातार बेहतर हो रही है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 80वीं है और भारतीय पासपोर्ट पर 55 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल एंट्री मिलती है. इसका मतलब है कम कागजी कार्रवाई, कम दूतावास चक्कर और ज्यादा स्पॉन्टेनियस ट्रैवल प्लान.

नेपाल
नेपाल भारत का सबसे करीबी और आसान पड़ोसी देश है. यहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ वोटर आईडी या आधार कार्ड काफी है. काठमांडू के प्राचीन मंदिर, पोखरा की झीलें और हिमालय की ट्रेकिंग नेपाल को आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव का अनोखा मेल बनाती हैं.

यह भी पढ़ें: 50 हजार में वियतनाम या 60 हजार में गोवा? भारतीयों की पहली पसंद अब विदेश, जानें क्या है असली वजह

Add Zee News as a Preferred Source

भूटान
भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के दर्शन के लिए मशहूर है. भारतीय यहां बिना वीजा एंट्री कर सकते हैं. टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, थिम्पू के द्जोंग और शांत घाटियां भूटान को सुकून भरी छुट्टी का परफेक्ट विकल्प बनाती हैं.

मालदीव
मालदीव नीले समंदर, कोरल रीफ और ओवरवॉटर विला के लिए जाना जाता है. भारतीय नागरिक यहां 90 दिनों तक वीजा-फ्री रह सकते हैं. यह डाइविंग, रिलैक्सेशन और लग्जरी ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है.

मॉरीशस
मॉरीशस में मजबूत भारतीय विरासत देखने को मिलती है. 90 दिन की वीजा-फ्री सुविधा के साथ यहां के समुद्र तट, ज्वालामुखीय लैंडस्केप और सेवन कलर्ड अर्थ जैसे आकर्षण खास हैं. क्रियोल खाना और मेहमाननवाजी ट्रैवल को और यादगार बनाती है.

फिजी
फिजी भारतीयों को चार महीने तक वीजा-फ्री एंट्री देता है. दोस्ताना लोग, रंगीन संस्कृति और शानदार बीच इसे खास बनाते हैं. कोरल कोस्ट और मामानुका आइलैंड्स इसकी नेचुरल ब्यूटी की झलक दिखाते हैं.

जमैका
जमैका रेगे म्यूजिक, ट्रॉपिकल बीच और पहाड़ी एडवेंचर का कॉम्बिनेशन है. भारतीय यहां 30 दिन तक बिना वीजा रह सकते हैं. बॉब मार्ले म्यूजियम, मोंटेगो बे और ब्लू माउंटेन्स यहां के बड़े आकर्षण हैं.

सर्बिया
सर्बिया उन चुनिंदा यूरोपीय देशों में है जहां भारतीयों को वीजा-फ्री एंट्री मिलती है. 30 दिन के स्टे में बेलग्रेड की नाइटलाइफ, नोवी साद के म्यूजिक फेस्टिवल और ऐतिहासिक मठ देखे जा सकते हैं.

कतर
कतर 30 दिन की वीजा-फ्री सुविधा देता है. दोहा का कॉर्निश, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और डेजर्ट सफारी परंपरा और मॉडर्निटी का शानदार मिश्रण दिखाते हैं.

यह भी पढ़ें: पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

सेशेल्स
सेशेल्स में भारतीय 30 दिन तक वीजा-फ्री रह सकते हैं. सफेद रेत वाले बीच, विशाल कछुए और साफ समुद्री जीवन इसे स्नॉर्कलिंग और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

हांगकांग
हांगकांग भारतीयों को 14 दिन की वीजा-फ्री एंट्री देता है. विक्टोरिया पीक, स्ट्रीट मार्केट और डिज्नीलैंड इसे मॉडर्न सिटी लाइफ और पारंपरिक चीनी संस्कृति का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

visa free countriesPassportIndian passporttravel

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज