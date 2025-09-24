श्रीलंका में वीजा फ्री एंट्री के बाद भी डायरेक्ट नहीं घूम सकते आप, जानिए कौन से डॉक्यूमेंट की होती है सबसे ज्यादा जरूरत?
Sri Lanka ETA: घूमने के लिए अगर आप भी श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह परफेक्ट देश है. सबसे बड़ी बात है कि भारत के इस पड़ोसी देश में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है. यानी की आप बिना वीजा की टेंशन के श्रीलंका घूम सकते हैं. हालांकि यहां एक जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:07 AM IST
Sri Lanka tourism: भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने खूबसूरत बीच ऐतिहासिक जगहों और भव्यता के लिए जाना जाता है. भारतीय टूरिस्ट्स के लिए यह एक बहुत ही पसंदीदा जगह है. यहां घूमने के लिए भारतीयों का वीजा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यह देश इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देता है. ऐसे में आप यहां घूमकर देश के इतिहास, संस्कृति और आर्किटेक्चर के बारे में कई महत्त्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं. यहां की खूबसूरती को देख सकते हैं.

वीजा फ्री एंट्री का मतलब क्या है?
श्रीलंका ने 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश (Visa-Free Entry) की सुविधा शुरू की है. इसका मतलब यह है कि भारतीयों को पहले से वीजा लेने की लंबी और कठिन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा. हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिना किसी तैयारी के सीधे श्रीलंका जा सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) क्या है?
वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि आपको अब पारंपरिक वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देश में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) के लिए आवेदन करना होगा. यह एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, जो आपकी ट्रिप की अनुमति देता है. यह प्रक्रिया काफी सरल और तेज है.

ETA के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन
आप श्रीलंका की आधिकारिक ETA वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म भरें
आपको वहां एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत और ट्रिप से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी.

डॉक्यूमेंट्स
आपको अपने पासपोर्ट की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो और वापसी की टिकट की जरूरत होगी. आपका पासपोर्ट ट्रिप की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए वैलिड होना चाहिए.

फीस 
ETA के लिए एक मामूली प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सकती है, जो समय-समय पर बदल सकती है.

स्वीकृति पत्र
आवेदन स्वीकार होने के बाद, आपको एक स्वीकृति पत्र मिलेगा, जिसे आपको प्रिंट करके अपने पास रखना होगा. यह आपको श्रीलंका पहुंचने पर दिखाना होगा.

ध्यान रखने योग्य बातें
ETA के लिए आवेदन करना, वीजा के लिए आवेदन करने से कहीं ज्यादा आसान और तेज है. ETA आमतौर पर 30 दिनों के लिए वैलिड होता है और इसके साथ दो बार प्रवेश (double entry) की सुविधा मिलती है. ट्रिप के समय आपके पास वापसी का टिकट और ठहरने की जगह का प्रमाण होना चाहिए.

कुल मिलाकर कहें तो श्रीलंका ने भारतीय टूरिस्ट्स के लिए ट्रैवल को बहुत आसान बना दिया है. आपको बस अपनी ट्रिप से पहले ऑनलाइन ETA के लिए आवेदन करना है और आप श्रीलंका के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं.

;