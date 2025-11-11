इस कंट्री में आते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, हिमाचल प्रदेश से भी सस्ता है यह देश

Trending Photos
Indian Rupee to Lao Kip: लाओस जिसका आधिकारिक नाम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. यह दक्षिण-पूर्व एशिया का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक देश है. इसकी राजधानी वियनतियाने है. भारत और लाओस के रिश्ते प्राचीन काल से जुड़े हैं. कहा जाता है कि सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद दक्षिण भारत से कई लोग असम और मणिपुर के रास्ते इंडोचाइना क्षेत्र तक पहुंचे और वहीं बस गए.
क्या सच में भारतीय बन जाते हैं करोड़पति?
लाओस में 1 भारतीय रुपया करीब 251.91 लाओ किप के बराबर है. यानी अगर आप ₹50,000 लेकर जाते हैं, तो वहाँ पहुंचते ही आप 1.26 करोड़ लाओ किप के मालिक बन जाते हैं. हालांकि सुनने में यह रकम बड़ी लगती है, पर स्थानीय खर्च उसी हिसाब से सस्ता भी है.
लाओस में भारतीय पर्यटक के लिए अपनापन
आज भी लाओस के कई स्थानीय लोग खुद को भारतीय मूल से जुड़ा मानते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया का इकलौता देश है जिसके पास समुद्री तट नहीं है, यानी यह पूरी तरह जमीन से घिरा है. फिर भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सुकून भरा माहौल हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है. यहां का स्ट्रीट फूड बेहद किफायती है. स्वादिष्ट स्टिकी राइस, लार्ब और नूडल सूप जैसी डिशेज मात्र ₹20 से ₹40 में मिल जाती हैं. वहीं लोकल ट्रांसपोर्ट बसें और टुक-टुक सिर्फ ₹12 से ₹40 प्रति सवारी में यात्रा करा देते हैं.
अगर पूरा दिन बिताना हो तो कितना खर्च आएगा?
खाने, घूमने और ठहरने का कुल खर्च औसतन ₹1,500 से ₹3,000 प्रति दिन आता है जो भारत के किसी बड़े शहर में एक दिन की आउटिंग के बराबर है. 7 दिन की विदेश यात्रा सिर्फ ₹40,000 से ₹70,000 में पूरी हो सकती है, जिसमें होटल, खाना और घूमना सब शामिल है.
क्या भारतीयों के लिए लाओस जाना आसान है?
भारतीय यात्रियों के लिए लाओस सबसे आसान देशों में से एक है. यहां Visa on Arrival की सुविधा है, यानी पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं. मुद्रा विनिमय सरल है और लोग बेहद मेहमाननवाज हैं. इसलिए अगर आप कम बजट में विदेशी ट्रिप का सपना देख रहे हैं, तो लाओस आपके लिए एक छुपा हुआ स्वर्ग साबित हो सकता है.