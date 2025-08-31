धर्मशाला में 'मिनी इजराइल', हिमाचल की इस सीक्रेट जगह के दीवाने हैं टूरिस्ट्स, खूबसूरत नजारों को देख भूल जाएंगे स्वर्ग!
Advertisement
trendingNow12904013
Hindi Newsट्रैवल

धर्मशाला में 'मिनी इजराइल', हिमाचल की इस सीक्रेट जगह के दीवाने हैं टूरिस्ट्स, खूबसूरत नजारों को देख भूल जाएंगे स्वर्ग!

Mini Israel in Dharamkot: घूमने के लिए अगर आप हिमाचल प्रदेश का प्लान बना रहे हैं तो धर्मशाला जरूर घूमें. यहां एक 'मिनी इजराइल' है, जो आपको काफी पसंद आएगा. दरअसल धर्मशाला में घूमने के दौरान धर्मकोट गांव पड़ता है, जो अपने नजारों के लिए फेमस है और इसे ही मिनी इजराइल भी कहा जाता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मशाला में 'मिनी इजराइल', हिमाचल की इस सीक्रेट जगह के दीवाने हैं टूरिस्ट्स, खूबसूरत नजारों को देख भूल जाएंगे स्वर्ग!

Dharamkot best places: धर्मशाला के पास घूमने के लिए कई फेमस जगहें हैं, लेकिन अगर आप यहां के शानदार नजारों को और भी ज्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो धर्मकोट गांव जरूर घूम लें. बता दें कि इसे 'मिनी इजराइल' भी कहा जाता है. बता दें कि यह इजरायली टूरिस्ट्स के बीच बहुत फेमस है. यहां काफी तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं. वायरल वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहां के दृश्य काफी शानदार हैं. इस गांव में आपको इजराइल की संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है. यहां के कई कैफे और दुकानों के साइनबोर्ड हिब्रू भाषा में लिखे होते हैं, और वहां इजरायली फूड भी मिलता है. नजारों की खूबसूरती आप वीडियो में भी देख सकते हैं. 

त्रिउंड ट्रेक
धर्मकोट से त्रिउंड तक का ट्रेक बहुत ही जबरदस्त है. यह एक आसान से मीडियम लेवल का ट्रेक है, जो आपको धौलाधार पर्वतमाला के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है.

ध्यान और योग केंद्र
धर्मकोट अपने शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां कई योग और ध्यान केंद्र हैं, जहां टूरिस्ट्स आकर शांति और सुकून का अनुभव करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@himaalyan__walker)

धर्मकोट स्टूडियो
यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहते हैं. दरअसल यहां पॉटरी बनाने की वर्कशॉप और पैकेज होते हैं. इस जगह के बारे में टूरिस्ट्स काफी जानना चाहते हैं.

कैफे कल्चर
धर्मकोट में कई अनोखे और अनोखे कैफे हैं, जो इजरायली और अन्य इंटरनेशनल फूड्स के लिए जाने जाते हैं. यहां बैठकर आप पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं.

भागसूनाग मंदिर और झरना
धर्मकोट के पास ही घूमने के खिलाफ भागसूनाग मंदिर और एक खूबसूरत झरना है. यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक महत्व के साथ लिए फेमस है. यहां छोटी सी ट्रैकिंग करके झरने तक पहुंचा सकते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Mini Israel in Dharamkottravel

Trending news

'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
;