धर्मशाला में 'मिनी इजराइल', हिमाचल की इस सीक्रेट जगह के दीवाने हैं टूरिस्ट्स, खूबसूरत नजारों को देख भूल जाएंगे स्वर्ग!

Mini Israel in Dharamkot: घूमने के लिए अगर आप हिमाचल प्रदेश का प्लान बना रहे हैं तो धर्मशाला जरूर घूमें. यहां एक 'मिनी इजराइल' है, जो आपको काफी पसंद आएगा. दरअसल धर्मशाला में घूमने के दौरान धर्मकोट गांव पड़ता है, जो अपने नजारों के लिए फेमस है और इसे ही मिनी इजराइल भी कहा जाता है.
Trending Photos
Dharamkot best places: धर्मशाला के पास घूमने के लिए कई फेमस जगहें हैं, लेकिन अगर आप यहां के शानदार नजारों को और भी ज्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो धर्मकोट गांव जरूर घूम लें. बता दें कि इसे 'मिनी इजराइल' भी कहा जाता है. बता दें कि यह इजरायली टूरिस्ट्स के बीच बहुत फेमस है. यहां काफी तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं. वायरल वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहां के दृश्य काफी शानदार हैं. इस गांव में आपको इजराइल की संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है. यहां के कई कैफे और दुकानों के साइनबोर्ड हिब्रू भाषा में लिखे होते हैं, और वहां इजरायली फूड भी मिलता है. नजारों की खूबसूरती आप वीडियो में भी देख सकते हैं.
त्रिउंड ट्रेक
धर्मकोट से त्रिउंड तक का ट्रेक बहुत ही जबरदस्त है. यह एक आसान से मीडियम लेवल का ट्रेक है, जो आपको धौलाधार पर्वतमाला के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है.
ध्यान और योग केंद्र
धर्मकोट अपने शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां कई योग और ध्यान केंद्र हैं, जहां टूरिस्ट्स आकर शांति और सुकून का अनुभव करते हैं.
धर्मकोट स्टूडियो
यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहते हैं. दरअसल यहां पॉटरी बनाने की वर्कशॉप और पैकेज होते हैं. इस जगह के बारे में टूरिस्ट्स काफी जानना चाहते हैं.
कैफे कल्चर
धर्मकोट में कई अनोखे और अनोखे कैफे हैं, जो इजरायली और अन्य इंटरनेशनल फूड्स के लिए जाने जाते हैं. यहां बैठकर आप पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं.
भागसूनाग मंदिर और झरना
धर्मकोट के पास ही घूमने के खिलाफ भागसूनाग मंदिर और एक खूबसूरत झरना है. यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक महत्व के साथ लिए फेमस है. यहां छोटी सी ट्रैकिंग करके झरने तक पहुंचा सकते हैं.