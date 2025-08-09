कुल्लू- मनाली नहीं... इन 5 हिल स्टेशनों पर मिलेगा झरने, हरियाली और नेचर की खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बो, दिखेंगे जन्नत-से नजारे

जब भी हिल स्टेशन का नाम आता है, ज्यादातर लोग कुल्लू-मनाली की ओर भागते हैं. लेकिन इंडिया में ऐसी कई अनदेखी जगहें हैं जहां झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और नेचर का सुकून आपको जन्नत-सी फील दे देंगे.

अगर आप नेचर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो ये हिल स्टेशन ज्यादा खर्च किए आपको प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराएंगे. यहां कमर्शियलाइजेशन से ज्यादा नेचुरल ब्यूटी और शोर-शराबे से ज्यादा पक्षियों की चहचहाहट मिलेगी, जो आपके भीतर चल रहे शोर को शांत कर देगा, तो चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में जहां अगली छुट्टियां प्लान कर सकते हैं.....

ऊटी, तमिलनाडु

‘क्वीन ऑफ हिल्स’ कहलाने वाला ऊटी नीलगिरि की वादियों में बसा है. यहां के टी गार्डन, ऊटी लेक, रोज गार्डन और डोडाबेट्टा पीक आपको पूरी तरह नेचर में डूबा देंगे. नीलगिरि माउंटेन रेलवे की सवारी यहां का सबसे खास अनुभव है.

मुन्नार, केरल

मुन्नार अपनी चाय बागानों, एराविकुलम नेशनल पार्क और झरनों के लिए मशहूर है. यहां की पहाड़ियां बादलों से घिरी रहती हैं और मौसम सालभर सुहाना रहता है. अट्टुकल और लक्कम वॉटरफॉल्स यहां के बेहतरीन स्पॉट हैं.

कूर्ग, कर्नाटक

‘स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया’ कहे जाने वाले कूर्ग में कॉफी प्लांटेशन, एबी फॉल्स और राजा की सीट जैसे शानदार व्यू प्वाइंट हैं. यहां की ताजी हवा, मसालों की खुशबू और पहाड़ों में बसी शांति इसे साउथ इंडिया के टॉप हिल डेस्टिनेशन में शामिल करती है.

यरकौड, तमिलनाडु

यरकौड ‘पुअर मैन’s ऊटी’ के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसकी खूबसूरती किसी भी बड़े हिल स्टेशन से कम नहीं. यहां का यरकौड लेक, पगोडा प्वाइंट और लेडीज़ सीट व्यू प्वाइंट बेहद आकर्षक हैं.

वायनाड, केरल-

वायनाड में हरे-भरे जंगल, झरने, गुफाएं और ट्रेकिंग ट्रेल्स सब कुछ है. यहां मीनमुट्टी फॉल्स, एड़क्कल केव्स और चेम्ब्रा पीक यहां के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स है. साथ ही मॉनसून में वायनाड की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है.

