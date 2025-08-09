कुल्लू- मनाली नहीं... इन 5 हिल स्टेशनों पर मिलेगा झरने, हरियाली और नेचर की खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बो, दिखेंगे जन्नत-से नजारे
Advertisement
trendingNow12873419
Hindi Newsट्रैवल

कुल्लू- मनाली नहीं... इन 5 हिल स्टेशनों पर मिलेगा झरने, हरियाली और नेचर की खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बो, दिखेंगे जन्नत-से नजारे

अगर आप नेचर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो ये हिल स्टेशन ज्यादा खर्च किए आपको प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराएंगे. यहां  कमर्शियलाइजेशन से ज्यादा नेचुरल ब्यूटी और शोर-शराबे से ज्यादा पक्षियों की चहचहाहट मिलेगी, जो आपके भीतर चल रहे शोर को शांत कर देगा.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुल्लू- मनाली नहीं... इन 5 हिल स्टेशनों पर मिलेगा झरने, हरियाली और नेचर की खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बो, दिखेंगे जन्नत-से नजारे

जब भी हिल स्टेशन का नाम आता है, ज्यादातर लोग कुल्लू-मनाली की ओर भागते हैं. लेकिन इंडिया में ऐसी कई अनदेखी जगहें हैं जहां झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और नेचर का सुकून आपको जन्नत-सी फील दे देंगे.

अगर आप नेचर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो ये हिल स्टेशन ज्यादा खर्च किए आपको प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराएंगे. यहां  कमर्शियलाइजेशन से ज्यादा नेचुरल ब्यूटी और शोर-शराबे से ज्यादा पक्षियों की चहचहाहट मिलेगी, जो आपके भीतर चल रहे शोर को शांत कर देगा, तो चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में जहां अगली छुट्टियां प्लान कर सकते हैं.....

Sunset दीदार के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट हैं भारत की खूबसूरत लोकेशन, पार्टनर के संग बना लें डेट का प्लान

ऊटी, तमिलनाडु

‘क्वीन ऑफ हिल्स’ कहलाने वाला ऊटी नीलगिरि की वादियों में बसा है. यहां के टी गार्डन, ऊटी लेक, रोज गार्डन और डोडाबेट्टा पीक आपको पूरी तरह नेचर में डूबा देंगे. नीलगिरि माउंटेन रेलवे की सवारी यहां का सबसे खास अनुभव है.

मुन्नार, केरल

मुन्नार अपनी चाय बागानों, एराविकुलम नेशनल पार्क और झरनों के लिए मशहूर है. यहां की पहाड़ियां बादलों से घिरी रहती हैं और मौसम सालभर सुहाना रहता है. अट्टुकल और लक्कम वॉटरफॉल्स यहां के बेहतरीन स्पॉट हैं.

कूर्ग, कर्नाटक

‘स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया’ कहे जाने वाले कूर्ग में कॉफी प्लांटेशन, एबी फॉल्स और राजा की सीट जैसे शानदार व्यू प्वाइंट हैं. यहां की ताजी हवा, मसालों की खुशबू और पहाड़ों में बसी शांति इसे साउथ इंडिया के टॉप हिल डेस्टिनेशन में शामिल करती है.

यरकौड, तमिलनाडु

यरकौड ‘पुअर मैन’s ऊटी’ के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसकी खूबसूरती किसी भी बड़े हिल स्टेशन से कम नहीं. यहां का यरकौड लेक, पगोडा प्वाइंट और लेडीज़ सीट व्यू प्वाइंट बेहद आकर्षक हैं. 

वायनाड, केरल-

वायनाड में हरे-भरे जंगल, झरने, गुफाएं और ट्रेकिंग ट्रेल्स सब कुछ है. यहां मीनमुट्टी फॉल्स, एड़क्कल केव्स और चेम्ब्रा पीक यहां के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स है. साथ ही मॉनसून में वायनाड की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है.

दुनिया के सबसे एडवेंचरस कैंपिंग स्पॉट्स! इन खतरनाक जगहों पर लगाए जाते हैं सबसे खूबसूरत कैंप्स, एक्सपीरियंस रहेगा शानदार

 

About the Author
author img
सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

best hill station in south station

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;