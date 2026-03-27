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अप्रैल में इन जगह पर मिल सकती है बर्फबारी, भारत की इन जगह पर मिलेगा स्नोफॉल का खूबसूरत नजारा

अप्रैल के महीने गर्मी बढ़ जाती है. गर्मी के मौसम बर्फीली वादियों में छुट्टियां बिता सकते हैं. आइए जानते हैं अप्रैल के महीने किन जगह पर ट्रेवल करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:55 PM IST
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अप्रैल में इन जगह पर मिल सकती है बर्फबारी, भारत की इन जगह पर मिलेगा स्नोफॉल का खूबसूरत नजारा

घूमने के शौकीन हैं तो आप अप्रैल के महीने में ठंडी जगह पर घूमने जा सकते हैं. अप्रैल की चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान में परिवार के साथ आप ठंडी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि बर्फबारी और स्नोफॉल केवल सर्दियों में ही होता है. लेकिन ऐसा नहीं है अप्रैल में भी कुछ जगह पर आप बर्फ देख सकते हैं. गर्मियों के मौसम में बर्फ से ढका पहाड़ बेहद खूभसूरत लगेगा. इस आर्टिकल में उन जगह के बारे में जानते हैं जहां आपको अप्रैल के महीने में बर्फबारी देखने को मिल सकती है. 

थुमथांग वैली 
थुमथांग वैली को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं. सिक्किम की ये खूबसूरत वेली बर्फ से ढकी होती है. अप्रैल के महीने में यहां बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है. हर तरह रंग-बिरंगे फूल होते हैं जो दिल को छू लेते हैं. इस वेली को फूलों की घाटी भी कहते हैं. यह जगह गंगटोक से लगभग 140 किमी दूर है. 

द्रास लद्दाख 
द्रास को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है. यहां की सर्दियां बेहद सख्त होती है, लेकिन गर्मियों में यहां ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके रहते हैं. अप्रैल के महीने में आप यहां बर्फ देख सकते हैं. अगर आप जोजिला पास के रास्ते से जाएंगे तो गर्मियों में भी आपको बर्फ दिख सकती है. 

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रोहतांग दर्रा 
मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर रोहतांग पास गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट जगह हो सकती है. यहां पर अप्रैल और मई के महीने में भी बर्फ के ढेर लगे रहते हैं. यह आप फैमिली के साथ जा सकते हैं. 

थाजीवास ग्लेशियर 
सोनमर्ग से कुछ किलोमीटर दूर थाजीवास ग्लेशियर में आपको अप्रैल के महीने में बर्फ दिख सकती है. यहां आप घुड़सवारी, स्नो ट्रेकिंग जैसे मजेदार एक्टिविटी कर सकते हैं. अप्रैल के महीने में यहां का मौसम बेहद सुहावना होता है. 

सेला दर्रा 
अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों में के पास 13,700 फीट ऊंचाई पर है. यहां पर बर्फ सालभर ढकी रहती है. गर्मियों के मौसम में भी आप यहां पर बर्फ का मजा ले सकते हैं. सेला दर्रा में आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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