Advertisement
trendingNow13106583
Hindi Newsट्रैवलभारत-पाक मैच के लिए जा रहे हैं कोलंबो? स्टेडियम के बाहर ये 7 चीजें नहीं देखीं, तो आपकी ट्रिप रह जाएगी अधूरी!

भारत-पाक मैच के लिए जा रहे हैं कोलंबो? स्टेडियम के बाहर ये 7 चीजें नहीं देखीं, तो आपकी ट्रिप रह जाएगी अधूरी!

Colombo Travel: 15 फरवरी को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच देखने जा रहे हैं तो इस शहर के मंदिरों, टावरों, झीलों और स्ट्रीट फूड के साथ 7 खास जगहें जरूर देखें जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-पाक मैच के लिए जा रहे हैं कोलंबो? स्टेडियम के बाहर ये 7 चीजें नहीं देखीं, तो आपकी ट्रिप रह जाएगी अधूरी!

India vs Pakistan T20 World Cup: कोलंबो सिर्फ एक क्रिकेट शहर नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल है. यहां पुराने औपनिवेशिक भवनों के साथ चमकते गगनचुंबी टावर, भीड़भाड़ वाले बाजारों के साथ शांत मंदिर और मसालेदार स्ट्रीट फूड के साथ लग्जरी डाइनिंग देखने को मिलती है. मैच के बहाने आए पर्यटकों के लिए यह शहर कई रंगों में खुद को पेश करता है.

गंगारामया मंदिर क्यों देखें?

कोलंबो का गंगारामया मंदिर धार्मिक स्थल के साथ-साथ एक छोटा सा म्यूजियम भी है. यहां बुद्ध की मूर्तियां, प्राचीन अवशेष और यहां तक कि विंटेज कारें भी देखने को मिलती हैं. झील के किनारे स्थित यह मंदिर शहर की भागदौड़ से दूर शांति का अहसास कराता है और आध्यात्मिक अनुभव देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

लोटस टावर क्या दिखाता है?

दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा लोटस टावर कोलंबो की आधुनिक पहचान है. यहां से शहर और हिंद महासागर का शानदार नज़ारा दिखता है. रात के समय जब यह टावर रंगीन रोशनी में जगमगाता है, तो फोटो खींचने के लिए यह सबसे बेहतरीन जगह बन जाती है.

इंडिपेंडेंस स्क्वायर क्यों जाएं?

यह ऐतिहासिक स्थान श्रीलंका की आज़ादी की याद दिलाता है. यहां का विशाल स्मारक और हरी-भरी जगहें सुकून भरी सैर के लिए मशहूर हैं. स्थानीय लोग यहां जॉगिंग करते नजर आते हैं, जिससे आपको कोलंबो की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक मिलती है.

सीमा मालाका मंदिर में क्या खास है?

बीरा झील पर तैरता सीमा मालाका मंदिर मशहूर आर्किटेक्ट ज्योफ्री बावा की रचना है. इसका सरल डिजाइन और शांत पानी इसे कोलंबो की सबसे खूबसूरत और फोटो-फ्रेंडली जगहों में से एक बनाता है. यहां बैठकर आप मन को सुकून दे सकते हैं.

खाने में क्या ट्राय करें?

कोलंबो का स्ट्रीट फूड आपकी ट्रिप का सबसे मजेदार हिस्सा हो सकता है. कोट्टू रोटी, जिसमें कटी हुई रोटी को सब्ज़ी और मांस के साथ भुना जाता है, जरूर खाएं. हॉपर्स नाम की कटोरी जैसी पैनकेक भी मसालेदार सांबल के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है. अलुथकडे जैसे इलाकों में असली स्ट्रीट फ्लेवर मिलता है.

डच हॉस्पिटल प्रीसिंक्ट क्यों जाएं?

यह पुरानी औपनिवेशिक इमारत अब शॉपिंग और डाइनिंग का हॉटस्पॉट बन चुकी है. यहां बुटीक स्टोर्स और स्टाइलिश रेस्टोरेंट हैं, जहां घूमते हुए आप इतिहास और आधुनिकता का संगम देख सकते हैं. यह जगह दिनभर घूमने के बाद आराम करने के लिए परफेक्ट है.

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

क्रिकेट का माहौल कैसा होगा?

भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच के चलते कोलंबो की सड़कों पर झंडे, जर्सी और जश्न का माहौल है. कैफे, बार और पब्लिक स्क्रीनिंग में क्रिकेट की गूंज सुनाई देती है. इस समय यहां आना क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Colombo

Trending news

स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री