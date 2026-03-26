मिजोरम जाने वालों के लिए बड़ा फरमान! अब मनमर्जी नहीं, इन 'सख्त' नियमों के साथ ही मिलेगी एंट्री, वरना होगी भारी कार्रवाई

गर आप भी सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और 'सेवन सिस्टर्स' की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के शौकीन हैं, तो मिजोरम जाने से पहले अपना 'एटीट्यूड' थोड़ा बदल लीजिए. मिजोरम अब सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि कड़े नियमों वाला एक अनुशासित राज्य बनने जा रहा है. राज्य की शीर्ष छात्र संस्था 'मिजो जिरलाई पावल' (MZP) ने पर्यटकों के लिए एक खास 'कोड ऑफ कंडक्ट' जारी किया है. दरअसल, मिजोरम में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां की सांस्कृतिक मर्यादाओं को बचाना जरूरी हो गया है. तो जनाब, अगर आप वहां के पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं, तो वहां की संस्कृति का सम्मान करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना आपकी ट्रिप 'सजा' में भी बदल सकती है!

क्या मिजोरम की मेहमाननवाजी को उसकी कमजोरी समझने की भूल करेंगे?

मिजोरम में पर्यटन का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है. साल 2020-21 के महामारी के दौर में जहां सिर्फ 20,564 लोग आए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 4,69,000 के पार पहुंच गया है. राज्यपाल वी.के. सिंह के अनुसार, बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में निवेश ने इसे मुमकिन बनाया है. लेकिन पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, MZP ने साफ कर दिया है कि स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी को उनकी कमजोरी न समझा जाए. पर्यटकों को 'मिजो जीवन शैली' का सम्मान करना होगा. पर्यटन को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन यह स्थानीय सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर नहीं होना चाहिए. यही वजह है कि अब वहां 'सस्टेनेबल टूरिज्म' और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है.

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क्या सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए अब वहां 'नो-एंट्री' जैसे हालात हैं?

नए नियमों की सबसे बड़ी गाज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर गिरी है. MZP ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मिजो लोगों, उनके धर्म या समाज को बदनाम करने वाला कोई भी वीडियो या फोटो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बिना अनुमति के निजी संपत्तियों या चर्च जैसे धार्मिक स्थलों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर 'अतिरंजित या अनुचित' व्यवहार करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं और बच्चों की अनधिकृत फिल्मिंग पर कड़ी मनाही है. मिजो समुदाय अपनी महिलाओं और बच्चों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है और किसी भी बदतमीजी पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है.

क्या 'रैंडम स्ट्रीट इंटरव्यू' करने वाले यूट्यूबर्स की अब खैर नहीं?

आजकल हर जगह कैमरा लेकर लोगों से सवाल पूछने का चलन बढ़ गया है, लेकिन मिजोरम में अब यह नहीं चलेगा. कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा किए जाने वाले 'रैंडम स्ट्रीट इंटरव्यू', जो अक्सर राज्य की विरासत को गलत तरीके से पेश करते हैं, पर संस्था ने गहरी नाराजगी जताई है. पर्यटकों और क्रिएटर्स को सलाह दी गई है कि वे मिजो विरासत और जीवन शैली की सटीक जानकारी के लिए केवल 'प्रामाणिक और आधिकारिक स्रोतों' का ही सहारा लें. गलत जानकारी फैलाना अब भारी पड़ सकता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया के सामने मिजोरम की छवि वैसी ही जाए जैसी वह वास्तव में है, न कि किसी लाइक और व्यूज के चक्कर में तोड़-मरोड़ कर पेश की गई कहानी.

क्या इन नियमों को माने बिना मिजोरम में कदम रखना मुमकिन है?

मिजोरम में एंट्री के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज 'इनर लाइन परमिट' (ILP) है, जिसके बिना प्रवेश वर्जित है. नए नियमों में आपसी सम्मान पर बहुत जोर दिया गया है, खासकर परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ. मिजोरम में ड्राइवरों और अन्य वर्कर्स के प्रति सम्मान को जीवन का आधार माना जाता है. पर्यटन नीति का लक्ष्य स्थानीय लोगों के लिए आजीविका पैदा करना है, लेकिन पर्यटकों को यह समझना होगा कि वे वहां के मेहमान हैं, मालिक नहीं. नियमों का पालन करना और वहां की शांति को बनाए रखना हर सैलानी की जिम्मेदारी है. संक्षेप में कहें तो, मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आपको वहां के 'कोड ऑफ कंडक्ट' के अनुशासन में बंधना ही होगा.