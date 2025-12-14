दुनिया के सबसे सस्ते देशों की सैर करना चाहते हैं? जानें एक हफ्ते में कितने में हो जाएगी विदेश यात्रा

अगर आप विदेश घूमने का सपना देखते हैं लेकिन बजट आड़े आ जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारतीय यात्रियों के लिए दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां कम पैसों में शानदार ट्रिप की जा सकती है. इन देशों में भारतीय रुपये की वैल्यू अच्छी मिलती है, जिससे होटल, खाना, ट्रैवल और शॉपिंग सब कुछ बजट में हो जाता है. खास बात यह है कि इनमें से कई देशों में वीजा की झंझट भी नहीं है. ऐसे में कम बजट में विदेश घूमने का सपना अब हकीकत बन सकता है.

वियतनाम और नेपाल

वियतनाम इन दिनों भारतीय ट्रैवलर्स का सबसे पसंदीदा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन बन गया है. यहां भारतीय रुपया मजबूत है और करीब 5,000 रुपये में 15 लाख डोंग मिल जाते हैं. इतने पैसों में एक दिन आराम से घूम सकते हैं. वियतनाम की एक हफ्ते की ट्रिप का खर्च लगभग 45,000 से 70,000 रुपये आता है. वहीं नेपाल भारतीयों के लिए सबसे आसान ऑप्शन है, क्योंकि यहां पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती. नेपाल की एक हफ्ते की ट्रिप 20 से 30 हजार रुपये में पूरी हो जाती है.

श्रीलंका और म्यांमार

भारत के नजदीक होने के कारण श्रीलंका भी एक बजट फ्रेंडली विदेशी देश माना जाता है. यहां की फ्लाइट्स और लोकल ट्रैवल ज्यादा महंगे नहीं होते. भारतीय पर्यटक कोलंबो, गॉल और कैंडी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. श्रीलंका में एक हफ्ते की ट्रिप का खर्च करीब 35,000 से 55,000 रुपये तक आता है. वहीं म्यांमार अपने प्राचीन मंदिरों, सुनहरे पैगोडा और सस्ते स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है. यहां लो-कॉस्ट ट्रांसपोर्ट के चलते एक हफ्ते का खर्च 40,000 से 55,000 रुपये के बीच रहता है.

कंबोडिया और भूटान

अगर आपको इतिहास पसंद है, तो कंबोडिया आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है. यहां स्थित अंगकोर वाट मंदिर कॉम्प्लेक्स दुनिया भर में मशहूर है. कंबोडिया की एक हफ्ते की ट्रिप का खर्च करीब 40,000 से 60,000 रुपये आता है. वहीं भूटान को दुनिया का ‘हैप्पीनेस नेशन’ कहा जाता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है. भारतीयों को भूटान के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, जिससे खर्च और कम हो जाता है. भूटान की एक हफ्ते की ट्रिप 40,000 से 65,000 रुपये में पूरी हो सकती है.