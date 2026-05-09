इस झील को कहते हैं 'आंसुओं का समंदर', क्या सच में एक बहन के आंसुओं से भरी है ये जगह? खूबसूरती के पीछे छिपा है गहरा राज

Umiam Lake Meghalaya: भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं, जिनकी सुंदरता के साथ उनसे जुड़ी कहानियां भी लोगों को आकर्षित करती हैं. ऐसी ही एक जगह है मेघालय की उमियम झील, जिसे लोग 'आंसुओं का पानी' के नाम से भी जानते हैं. हर साल हजारों पर्यटक इस झील को देखने पहुंचते हैं. कोई यहां सुकून ढूंढने आता है, तो कोई प्रकृति की खूबसूरती को करीब से महसूस करने. शिलांग से कुछ दूरी पर मौजूद यह झील चारों तरफ पहाड़ों, हरियाली और बादलों से घिरी हुई है. यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है, जैसे किसी पेंटिंग के बीच आ गए हों. शांत पानी और ठंडी हवा लोगों को घंटों वहीं बैठने पर मजबूर कर देती है.

नाम के पीछे छिपी है भावुक कहानी

उमियम झील सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने नाम को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है. स्थानीय खासी भाषा में 'उम' का मतलब पानी और 'इयाम' का मतलब आंसू होता है. इसी वजह से इसे 'वॉटर ऑफ टीयर्स' यानी 'आंसुओं का पानी' कहा जाता है. इस झील से जुड़ी एक पुरानी लोककथा भी लोगों के बीच काफी मशहूर है. कहा जाता है कि बहुत समय पहले स्वर्ग से दो बहनें धरती पर आई थीं. लेकिन रास्ते में एक बहन कहीं बिछड़ गई. दूसरी बहन अपनी बहन को ना पाकर इतना रोई कि उसके आंसुओं से यह झील बन गई. स्थानीय लोग आज भी इस कहानी को बड़े भावुक अंदाज में सुनाते हैं. यही वजह है कि यह झील सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई मानी जाती है.

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'बड़ापानी' नाम से भी मशहूर

उमियम झील को स्थानीय लोग 'बड़ापानी' भी कहते हैं. इसका मतलब होता है 'बहुत बड़ा पानी'. दरअसल, यह झील काफी विशाल इलाके में फैली हुई है और दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है. यह झील 1960 के दशक में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी. शुरुआत में इसका मकसद बिजली उत्पादन था, लेकिन धीरे-धीरे यह जगह मेघालय के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में शामिल हो गई.

From my camera roll You could see into the endless greenery and dark green water Umiam lake, Shillong, Meghalaya https://t.co/9tEb7dxFMn pic.twitter.com/EZr07L72vI Fai sal (@Sailaff) April 14, 2026

यहां पहुंचते ही बदल जाता है मूड

उमियम झील की सबसे खास बात यहां का शांत माहौल है. शहरों के शोर और भागदौड़ से दूर यह जगह लोगों को अलग ही सुकून देती है. सुबह के समय झील के ऊपर तैरते बादल और शाम के वक्त डूबते सूरज का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. यही वजह है कि यहां बड़ी संख्या में कपल्स, फैमिली और ट्रैवलर्स पहुंचते हैं. कई लोग यहां सिर्फ बैठकर प्रकृति को देखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लेते हैं.

बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा

उमियम झील सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर पसंद लोगों के लिए भी खास जगह मानी जाती है. यहां बोटिंग, कायाकिंग, वाटर स्कूटर और दूसरी कई वाटर एक्टिविटीज कराई जाती हैं. पर्यटक झील के बीच बोट राइड का मजा लेते हैं और आसपास फैली पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखते हैं. कई लोग यहां कैंपिंग के लिए भी पहुंचते हैं. खासकर सर्दियों और मानसून के समय यहां का दृश्य और ज्यादा आकर्षक हो जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं तस्वीरें

पिछले कुछ सालों में उमियम झील सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यहां के वीडियो और तस्वीरें लगातार वायरल होती रहती हैं. लोग इसे 'पूर्वोत्तर भारत का छिपा हुआ स्वर्ग' तक कहने लगे हैं. कई ट्रैवल ब्लॉगर भी इस जगह को भारत की सबसे शांत और खूबसूरत लोकेशनों में गिनते हैं. खासकर बारिश के बाद यहां की हरियाली और बादलों से घिरी झील लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

नेचर लवर के लिए खास जगह

अगर किसी को नेचर, पहाड़ और शांति पसंद है, तो उमियम झील उसके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है. यहां का मौसम ज्यादातर समय सुहावना रहता है और आसपास का वातावरण लोगों को तनाव से दूर ले जाता है. यही वजह है कि मेघालय घूमने आने वाले लोग शिलांग के साथ उमियम झील जरूर देखने जाते हैं. अब यह झील सिर्फ मेघालय ही नहीं, बल्कि पूरे देश के पर्यटन नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है.

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