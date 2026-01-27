Advertisement
पार्टनर या फैमिली संग बिताना चाहते हैं क्वालिटी टाइम? ऑफिस की थकान मिटा देगा यह Cozy प्लेस, खाने के साथ मिलेगा जबरदस्त सुकून

पार्टनर या फैमिली संग बिताना चाहते हैं क्वालिटी टाइम? ऑफिस की थकान मिटा देगा यह 'Cozy' प्लेस, खाने के साथ मिलेगा जबरदस्त सुकून

दिल्ली-एनसीआर में अक्सर जेन जी ऐसे ही जगहों की तलाश में होते हैं लेकिन गूगल पर खोजते-खोजते वे भी थक जाते हैं पर ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है. दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में भी भीड़ होती है. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:42 PM IST
पार्टनर या फैमिली संग बिताना चाहते हैं क्वालिटी टाइम? ऑफिस की थकान मिटा देगा यह 'Cozy' प्लेस, खाने के साथ मिलेगा जबरदस्त सुकून

Weekend Music Plan: वीकेंड पर घूमने-फिरने का मन हो और कहीं पर सूदिंग सी म्यूजिक के साथ बेहतरीन खाने-पीने को मिल जाए तो दिन सुहाना हो जाता है. दिल्ली-एनसीआर में अक्सर जेन जी ऐसे ही जगहों की तलाश में होते हैं लेकिन गूगल पर खोजते-खोजते वे भी थक जाते हैं पर ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है. दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में भी भीड़ होती है. बेस्ट ऑप्शन खोजना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी जगह जहां आपको ये सबकुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही जगह पर.

कैसी है यहां की वाइव?

ऑफिस के थकान के बाद वीकेंड पर अपने पार्टनर या फैमिली संग घूमने के लिए निकले और फिर कहीं पर रुककर क्वालिटी समय बिताना चाहते हैं तो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया ग्रेटर कैलाश 2 बढ़िया ऑप्शन है. वहां आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट कैफ मिल जाएंगे लेकिन एक ऐसा कैफे है जहां पर आपको न सिर्फ लाइव म्यूजिक, बल्कि जेन-जी और मिलेनियल्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा. यह जगह है डिपोट 48, जहां पर शाम बिताने के बाद आप अरसों इस जगह को याद रखेंगे. यहां आप न सिर्फ म्यूजिक का मजा ले सकते हैं बल्कि लाइव म्यूजिक सुनकर आपका दिन बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: न शोर, न भीड़, न फोटो की होड़! फरवरी में भारत की इन 5 जगहों पर असली 'शांति' का करें अनुभव; देखें पूरी लिस्ट

जेन-जी के लिए बेस्ट है ऑप्शन

जेन-जी अगर अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो डिपोट 48 जाकर यहां का मजा ले सकते हैं. यहां पर न हर दिन अलग-अलग मूड के हिसाब से लाइव म्यूजिक चलता है. इतना ही नहीं, समलैंगिंक आधारित लाइव म्यूजिक और गेट-टूगेदर हर गुरुवार को अरेंज किया जाता है. कम भीड़ लेकिन माहौल ऐसा कि खराब सा खराब मूड यहां आकर खुशनुमा हो जाएगा. इतना ही नहीं, यहां का रूफटॉप एरिया आपको शांति और सुकून का पल देता है. डिपोट 48 में कोजी प्लेस की कोई कम नहीं है. हर जगह आपको बेस्ट लगेगा और यहां सीट खोजने की भी जरूरत नहीं होती.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Depot48 (@depot48)

 

यहां पर कैसा है खाना पीना?

अगर आप म्यूजिक के माहौल में कुछ खाना-पीना भी चाहते हैं तो स्नैक्स से लेकर हैवी मील सबकुछ मिलेगा. आपके मूड को अच्छा करने के लिए यहां के स्टाफ अपनी मुस्कान के साथ आपके मन मुताबिक खाने-पीने लिए च्वाइस देते हैं. पिज्जा, सैलेड, मोमोज, चाट समेत कई तरह के स्नैक्स आपके मुंह के टेस्ट को दोगुना बढ़ा देते हैं. इतना ही नहीं, अगर आप खड़े होकर भी खाते-पीते एन्जॉय करना चाहते हैं तो यहां आपको कोई भी नहीं रोकने वाला. झूमते हुए आप अपने आपको खुशनुमा महसूस करेंगे और जब तक बंद न हो जाए, तब तक वापस घर जाने का मन नहीं करेगा.

