वीकेंड पर नहीं है प्लान तो Gen Z के लिए बेस्ट है ये इवेंट, म्यूजिक-डांस से लेकर एन्जॉय करने के लिए सबकुछ

Weekend Plan: जैसे ही वीकेंड करीब आने लगता है तो जेन-जी पार्टी मोड में आने लगते हैं और उन इवेंट को खोजना शुरू कर देते हैं जहां पर म्यूजिक-मस्ती-धमाल का कॉम्बो हो. कुछ ऐसा ही एक धमाल आने वाले वीकेंड पर भी देखने को मिलेगा. इंडियन पॉप म्यूजिक में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और भी चमकते जाते हैं. विशाल ददलानी और शेखर रविजियानी की जोड़ी पिछले 25 सालों से दिलों पर राज कर रही है. अब इस सफर को और भी खास बनाने के लिए ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट और वीजा पेश कर रहे हैं “विशाल और शेखर लाइव टूर” जो 12 सितंबर को दिल्ली और 13 सितंबर को मुंबई में होगा.

यह भी पढ़ें: हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

क्यों खास है यह टूर?

Add Zee News as a Preferred Source

यह टूर सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि 25 साल की यादों, हिट गानों और संगीत की ताकत को सलाम करने वाला मौका है. जेन जी फैन्स को यह अनुभव न सिर्फ उनके पसंदीदा गानों से जोड़ेगा बल्कि उन्हें फिर से वो पल जीने देगा, जिन पर उन्होंने डांस किया, जश्न मनाया और जिंदगी के खास लम्हों को सजाया.

टूर में किन गानों पर मचेगा धमाल?

इस टूर पर विशाल ददलानी ने कहा, “यह 25 साल का सफर शानदार और भावनाओं से भरा रहा. यह शो हर उस फैन को शुक्रिया कहने का हमारा तरीका है, जो हमारे साथ खड़े रहे.” वहीं शेखर बोले, “यह कॉन्सर्ट सिर्फ गानों का नहीं, बल्कि हमारी और नए जमाने के जेन-जी फैंस की साझा यात्रा का जश्न है. मंच पर फिर से वही एनर्जी और जादू लौटाने का इंतज़ार है.”

कौन-कौन बना रहा है इस शो को खास?

वीज़ा इंडिया के कंट्री मैनेजर ऋषि छाबड़ा ने कहा कि भारतीय कॉन्सर्ट सीन तेजी से बढ़ रहा है और जेन-जी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. यह शो एक और ऐतिहासिक पल होगा. वहीं ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट के सीईओ शोवेन शाह ने इसे भारतीय म्यूजिक कल्चर का गर्व बताया. फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि मंच पर ‘दस बहाने’, ‘देसी गर्ल’, ‘शीला की जवानी’, ‘बलम पिचकारी’, ‘स्वैग से स्वागत’, ‘नशे सी चढ़ गई’ जैसे सुपरहिट गानों की गूंज सुनाई देगी. ये वो गाने हैं जिन पर पीढ़ियों ने नाचते-गाते हुए जश्न मनाया है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

क्यों मिस न करें यह शो?

पिछले 25 सालों में विशाल-शेखर ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी भारतीय संगीत की पहचान बनाई. अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में सोल्ड-आउट शो करने के बाद अब वे भारत में एक बार फिर से म्यूजिक का जादू फैलाने जा रहे हैं. यह टूर नॉस्टैल्जिया, एनर्जी और म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा. इस सिल्वर जुबली टूर के टिकट सिर्फ बुकमॉयशो पर लाइव हैं. यह शो हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी भी विशाल-शेखर के गानों पर थिरकते हुए जिंदगी का जश्न मनाया हो.