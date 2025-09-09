वीकेंड पर नहीं है प्लान तो Gen Z के लिए बेस्ट है ये इवेंट, म्यूजिक-डांस से लेकर एन्जॉय करने के लिए सबकुछ
Advertisement
trendingNow12914944
Hindi Newsट्रैवल

वीकेंड पर नहीं है प्लान तो Gen Z के लिए बेस्ट है ये इवेंट, म्यूजिक-डांस से लेकर एन्जॉय करने के लिए सबकुछ

Best Event On Weekend: जैसे ही वीकेंड करीब आने लगता है तो जेन-जी पार्टी मोड में आने लगते हैं और उन इवेंट को खोजना शुरू कर देते हैं जहां पर म्यूजिक-मस्ती-धमाल का कॉम्बो हो. कुछ ऐसा ही एक धमाल आने वाले वीकेंड पर भी देखने को मिलेगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीकेंड पर नहीं है प्लान तो Gen Z के लिए बेस्ट है ये इवेंट, म्यूजिक-डांस से लेकर एन्जॉय करने के लिए सबकुछ

Weekend Plan: जैसे ही वीकेंड करीब आने लगता है तो जेन-जी पार्टी मोड में आने लगते हैं और उन इवेंट को खोजना शुरू कर देते हैं जहां पर म्यूजिक-मस्ती-धमाल का कॉम्बो हो. कुछ ऐसा ही एक धमाल आने वाले वीकेंड पर भी देखने को मिलेगा. इंडियन पॉप म्यूजिक में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और भी चमकते जाते हैं. विशाल ददलानी और शेखर रविजियानी की जोड़ी पिछले 25 सालों से दिलों पर राज कर रही है. अब इस सफर को और भी खास बनाने के लिए ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट और वीजा पेश कर रहे हैं “विशाल और शेखर लाइव टूर” जो 12 सितंबर को दिल्ली और 13 सितंबर को मुंबई में होगा.

यह भी पढ़ें: हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

क्यों खास है यह टूर?

Add Zee News as a Preferred Source

यह टूर सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि 25 साल की यादों, हिट गानों और संगीत की ताकत को सलाम करने वाला मौका है. जेन जी फैन्स को यह अनुभव न सिर्फ उनके पसंदीदा गानों से जोड़ेगा बल्कि उन्हें फिर से वो पल जीने देगा, जिन पर उन्होंने डांस किया, जश्न मनाया और जिंदगी के खास लम्हों को सजाया.

टूर में किन गानों पर मचेगा धमाल?

इस टूर पर विशाल ददलानी ने कहा, “यह 25 साल का सफर शानदार और भावनाओं से भरा रहा. यह शो हर उस फैन को शुक्रिया कहने का हमारा तरीका है, जो हमारे साथ खड़े रहे.” वहीं शेखर बोले, “यह कॉन्सर्ट सिर्फ गानों का नहीं, बल्कि हमारी और नए जमाने के जेन-जी फैंस की साझा यात्रा का जश्न है. मंच पर फिर से वही एनर्जी और जादू लौटाने का इंतज़ार है.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TribeVibe (@tribevibe.live)

 

कौन-कौन बना रहा है इस शो को खास?

वीज़ा इंडिया के कंट्री मैनेजर ऋषि छाबड़ा ने कहा कि भारतीय कॉन्सर्ट सीन तेजी से बढ़ रहा है और जेन-जी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. यह शो एक और ऐतिहासिक पल होगा. वहीं ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट के सीईओ शोवेन शाह ने इसे भारतीय म्यूजिक कल्चर का गर्व बताया. फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि मंच पर ‘दस बहाने’, ‘देसी गर्ल’, ‘शीला की जवानी’, ‘बलम पिचकारी’, ‘स्वैग से स्वागत’, ‘नशे सी चढ़ गई’ जैसे सुपरहिट गानों की गूंज सुनाई देगी. ये वो गाने हैं जिन पर पीढ़ियों ने नाचते-गाते हुए जश्न मनाया है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

क्यों मिस न करें यह शो?

पिछले 25 सालों में विशाल-शेखर ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी भारतीय संगीत की पहचान बनाई. अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में सोल्ड-आउट शो करने के बाद अब वे भारत में एक बार फिर से म्यूजिक का जादू फैलाने जा रहे हैं. यह टूर नॉस्टैल्जिया, एनर्जी और म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा. इस सिल्वर जुबली टूर के टिकट सिर्फ बुकमॉयशो पर लाइव हैं. यह शो हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी भी विशाल-शेखर के गानों पर थिरकते हुए जिंदगी का जश्न मनाया हो.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

weekend plan

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
;