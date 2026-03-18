आखिर क्यों कम हो रहे हैं अमेरिका जाने वाले भारतीय? फ्लाइट सर्च डेटा ने खोली बुकिंग की असली पोल

India US Travel Trends: भारत से अमेरिका जाने वाले यात्रियों के ट्रेंड में बड़ा बदलाव सामने आया है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अब लोग पहले की तरह सीधे टिकट बुक नहीं कर रहे, बल्कि हर पहलू को बारीकी से जांच रहे हैं. इंटरनेशनल रूट्स में आ रही दिक्कतों ने यात्रियों को ज्यादा सतर्क बना दिया है. अब वे अपने सफर को लेकर ज्यादा प्लानिंग और रिसर्च कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

रिपोर्ट बताती है कि भारतीय यात्री अब फेयर अलर्ट और फ्लाइट ट्रैकिंग जैसे डिजिटल टूल्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं. इन टूल्स की मदद से वे टिकट की कीमतों में बदलाव, फ्लाइट की देरी या कैंसिलेशन जैसी जानकारियां तुरंत पा लेते हैं. इससे उन्हें अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है और अचानक होने वाले बदलावों से बचाव भी होता है.

यह भी पढ़ें: 500 साल पुरानी किताब में चौंकाने वाला राज, क्या सच में साइंटिस्ट गैलीलियो ने खुद लिखे थे ये रहस्यमयी नोट्स?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या समर ट्रैवल की प्लानिंग पहले जैसी ही है?

आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच का समय भारत से अमेरिका यात्रा के लिए सबसे व्यस्त रहता है. वीगो इंडिया के जनरल मैनेजर बेर्नार्ड कोराया ने कहा कि इस दौरान फैमिली वेकेशन और स्टूडेंट्स की विदेश यात्रा बढ़ जाती है. लेकिन इस साल शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सोच-समझकर प्लानिंग कर रहे हैं. यानी ट्रैवल का उत्साह तो है, लेकिन तरीका बदल गया है. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि H-1B और स्टूडेंट वीजा से जुड़े ट्रैवल में थोड़ी गिरावट आई है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे वीजा स्पॉन्सरशिप की बढ़ती लागत, स्टूडेंट्स की कम होती संख्या और B1/B2 वीजा अपॉइंटमेंट्स की कमी. इन सभी वजहों ने यात्रियों के फैसलों को प्रभावित किया है.

यह भी पढ़ें: आसमान का 'यमराज': इसके पंजे भालू से भी बड़े हैं, 20 किलो के हिरण को हवा में उठा ले जाता है यह पक्षी!

क्या फ्लेक्सिबल ट्रैवल अब नई जरूरत?

अब यात्री अपनी यात्रा को लेकर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं. वे एडवांस बुकिंग, अलग-अलग तारीखों में यात्रा और वैकल्पिक एयरपोर्ट्स को भी ध्यान में रख रहे हैं. इसका मकसद है कम खर्च में बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प चुनना. यानी अब सिर्फ सस्ता टिकट ही नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरी हो गई है. बेर्नार्ड ने आगे कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर अभी भी अमेरिका यात्रा सर्च में आगे हैं, लेकिन अहमदाबाद और अमृतसर जैसे शहरों से भी रुचि बढ़ रही है. यह संकेत है कि अब ट्रैवल का ट्रेंड सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे शहरों के लोग भी इंटरनेशनल यात्रा के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं.