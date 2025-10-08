यहां इंसानों से ज्यादा रहती हैं बिल्लियां! वो रहस्यमयी द्वीप जो जहां कम ही आते हैं टूरिस्ट, लेकिन खूबसूरती स्विटजरलैंड जैसी

Spain island: स्पेन के दक्षिण-पूर्वी कोने में, एलिकांटे शहर के पास स्थित है एक छोटा सा द्वीप न्यूवा टबार्का. यह द्वीप सिर्फ 1.8 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी पहचान दुनिया में अनोखी है. यहां करीब 50 लोग रहते हैं, लेकिन बिल्लियों की संख्या उनसे दो गुना ज्यादा बताई जाती है. शांत गलियां, धूप में सुस्ताती बिल्लियां और सफेद पत्थरों से बनी गलियां इस जगह को किसी चित्र जैसा बना देती हैं.

इतिहास इतना अनोखा क्यों है?

सीएनएन रिपोर्ट्स के मुताबिक, टबार्का का इतिहास 18वीं सदी तक जाता है. असल में यहां के लोगों की जड़ें ट्यूनीशिया के तट से जुड़ी हैं. 1741 में जब ओटोमन बे ऑफ ट्यूनिस ने पुरानी टबार्का पर कब्जा किया, तो वहां के जेनोइस लोगों को बंदी बना लिया गया. कुछ लोग भागकर स्पेन पहुंचे जहां उन्हें एक नया ठिकाना मिला. यही इलाका जिसे बाद में न्यूवा टबार्का कहा गया. सैन्य इंजीनियरों ने यहां सटीक प्लानिंग से चौड़ी सड़कों और सुरक्षा दीवारों वाला शहर बसाया, जो आज भी मौजूद है.

क्या यह द्वीप आज भी दुनिया से कटा हुआ है?

न्यूवा टबार्का भले ही छोटा है, लेकिन यह बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता है. यह एलिकांटे से कुछ ही मील दूर है, जहां से ग्लास-बॉटम नावें रोजाना पर्यटकों को लेकर आती हैं. लेकिन जैसे ही नावें लौट जाती हैं, द्वीप फिर से शांत हो जाता है. सर्दियों में यहां शायद ही कोई आता हो. स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि नवंबर से मार्च के बीच फेरी सेवाएं कम हो जाती हैं, जिससे मुख्यभूमि तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

पर्यटकों से ज्यादा ‘कैट टूरिस्ट’ क्यों हैं यहां?

रेस्टोरेंट मालिक मारिया डेल मार वैलेरा के मुताबिक, गर्मियों में यहां रोज 6,000 से 10,000 पर्यटक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्दियों में यह जगह बिल्कुल सूनी पड़ जाती है. जब टूरिस्ट नहीं होते, तब यहां सिर्फ बिल्लियां और कुछ बुजुर्ग निवासी रह जाते हैं. यही वजह है कि कहा जाता है, “टबार्का में बिल्लियां इंसानों से ज्यादा हैं.”

1986 में न्यूवा टबार्का को स्पेन का पहला मरीन रिजर्व घोषित किया गया था. द्वीप का दो-तिहाई हिस्सा आज भी अछूता है, जहां मछलियां, कोरल और समुद्री जीवों के लिए प्राकृतिक शरण स्थल बने हुए हैं. शहर का बाकी हिस्सा पारंपरिक घरों, छोटे रेस्टोरेंट्स और गेस्टहाउसों में तब्दील है पर यहां कोई ऊंची बिल्डिंग या चमकदार होटल नहीं दिखता.

