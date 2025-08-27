एंट्री के लिए इस रेस्टोरेंट में उतारने पड़ते हैं सारे कपड़े, मोटे लोगों के घुसने पर है BAN!

Weird Restaurant: दुनियाभर में कई रेस्टोरेंट हैं, जो अपने टेस्टी फूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल हम जिस रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत ही अनोखा है. इसे अनोखा बनाने के पीछे इसके कुछ नियम हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं. बता दें कि इस रेस्टोरेंट में आप कपड़ों साथ नहीं जा सकते हैं. यानी कि आपको यहां जाने के लिए कपड़े उतारने होंगे. इस रेस्टोरेंट में और भी कई ऐसे नियम हैं, जो आपके होश उड़ा देंगे.

उम्र और ड्रेस कोड

इस रेस्टोरेंट का नाम द अमृत है, जो रेस्‍टोरेंट जापान की राजधानी टोक्‍यो में है. यह भारतीय नाम की तरह ही लगता है. यहां के नियम काफी हैरान करने वाले हैं. दरअसल इस रेस्टोरेंट में सिर्फ 18 से 60 साल के लोग ही जा सकते हैं. यहां कोई आम ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि आपको कपड़े उतारकर ही रेस्टोरेंट में जाना होगा. दरअसल आपको अपने कपड़े यहां जमा कराने होंगे और रेस्टोरेंट आपको कागज के अंडरवियर देगा, जो आपको पहनने होंगे. यहां के स्टाफ के लिए भी यही ड्रेस कोड है.

मोटे लोगों की नो एंट्री

वहीं इस रेस्टोरेंट का एक अनोखा नियम यह भी है कि यहां मोटे लोगो को एंट्री नहीं मिलती है. एंट्री से पहले आपका वजन किया जाता है और अगर रेस्टोरेंट वालों को लगा कि आपका वजन ज्यादा है तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे. यहां आपके कद के औसत वजन की तुलना में 15 किलो या उससे ज्यादा पाया गया तो भी आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी.

ये नियम भी करेंगे हैरान

रेस्टोरेंट के कुछ और भी नियम ऐसे हैं, जो आपको काफी हैरान कर देंगे. दरअसल आपको अपना मोबाइल या कैमरा टेबल में बने बॉक्स में जमा करना होगा. और यहां आप किसी और ग्राहक को भी छू नहीं सकते. खाना खाने के अलावा यहां एक खास शो भी होता है, जिसमें पुरुषों डांस करते हैं.

किराया

इतने सख्त नियमों के बावजूद भी यहां काफी बुकिंग होती है. यहां 80 हजार येन यानी लगभग 50 हजार रुपये एक व्यक्ति की टिकट है. हालांकि बिना डांस शो के भोजन करते हैं तो आपको 18 हजार रुपये तक देने होंगे.