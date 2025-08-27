एंट्री के लिए इस रेस्टोरेंट में उतारने पड़ते हैं सारे कपड़े, मोटे लोगों के घुसने पर है BAN!
Advertisement
trendingNow12898153
Hindi Newsट्रैवल

एंट्री के लिए इस रेस्टोरेंट में उतारने पड़ते हैं सारे कपड़े, मोटे लोगों के घुसने पर है BAN!

Weird Restaurant: क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा रेस्टोरेंट भी हो सकता है, जो इसलिए फेमस है, क्योंकि आप वहां कपड़े पहनकर नहीं जा सकते. दरअसल इस रेस्टोरेंट में कपड़ों के साथ लोगों को एंट्री ही नहीं मिलेगी.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एंट्री के लिए इस रेस्टोरेंट में उतारने पड़ते हैं सारे कपड़े, मोटे लोगों के घुसने पर है BAN!

Weird Restaurant: दुनियाभर में कई रेस्टोरेंट हैं, जो अपने टेस्टी फूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल हम जिस रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत ही अनोखा है. इसे अनोखा बनाने के पीछे इसके कुछ नियम हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं. बता दें कि इस रेस्टोरेंट में आप कपड़ों साथ नहीं जा सकते हैं. यानी कि आपको यहां जाने के लिए कपड़े उतारने होंगे. इस रेस्टोरेंट में और भी कई ऐसे नियम हैं, जो आपके होश उड़ा देंगे. 

उम्र और ड्रेस कोड
इस रेस्टोरेंट का नाम द अमृत है, जो रेस्‍टोरेंट जापान की राजधानी टोक्‍यो में है. यह भारतीय नाम की तरह ही लगता है. यहां के नियम काफी हैरान करने वाले हैं. दरअसल इस रेस्टोरेंट में सिर्फ 18 से 60 साल के लोग ही जा सकते हैं. यहां कोई आम ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि आपको कपड़े उतारकर ही रेस्टोरेंट में जाना होगा. दरअसल आपको अपने कपड़े यहां जमा कराने होंगे और रेस्टोरेंट आपको कागज के अंडरवियर देगा, जो आपको पहनने होंगे. यहां के स्टाफ के लिए भी यही ड्रेस कोड है. 

मोटे लोगों की नो एंट्री
वहीं इस रेस्टोरेंट का एक अनोखा नियम यह भी है कि यहां मोटे लोगो को एंट्री नहीं मिलती है. एंट्री से पहले आपका वजन किया जाता है और अगर रेस्टोरेंट वालों को लगा कि आपका वजन ज्यादा है तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे. यहां आपके कद के औसत वजन की तुलना में 15 किलो या उससे ज्यादा पाया गया तो भी आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये नियम भी करेंगे हैरान
रेस्टोरेंट के कुछ और भी नियम ऐसे हैं, जो आपको काफी हैरान कर देंगे. दरअसल आपको अपना मोबाइल या कैमरा टेबल में बने बॉक्स में जमा करना होगा. और यहां आप किसी और ग्राहक को भी छू नहीं सकते. खाना खाने के अलावा यहां एक खास शो भी होता है, जिसमें पुरुषों डांस करते हैं. 

किराया
इतने सख्त नियमों के बावजूद भी यहां काफी बुकिंग होती है. यहां 80 हजार येन यानी लगभग 50 हजार रुपये एक व्यक्ति की टिकट है. हालांकि बिना डांस शो के भोजन करते हैं तो आपको 18 हजार रुपये तक देने होंगे. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

The Amrita RestaurantNaked restaurantViral News

Trending news

RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
;