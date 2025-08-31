फॉरेन ट्रिप का है प्लान तो भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना विदेश घूमने का सपना रह सकता है अधूरा!

Travel With Damaged Passport: फॉरेन ट्रिप के लिए अगर आपका भी प्लान बन रहा है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो थोड़ा पासपोर्ट को लेकर कुछ नियम जान लीजिए, नहीं तो आपकी ट्रिप अधूरी रह सकती है और आपको एयरपोर्ट से वापस घर आना पड़ सकता है. दरअसल पासपोर्ट को लेकर लोगों का अक्सर यह मानना होता है कि अगर उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है तो उन्हें एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं होगी. हालांकि नियम काफी कडे हैं. ऐसे में आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी दिक्कत भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है.

डैमेज्ड पासपोर्ट

यह सवाल कई लोगों के मन में होता है कि अगर उनका पासपोर्ट थोड़ा-सा भी खराब हो जाए, तो क्या उससे यात्रा की जा सकती है? इसका जवाब स्थितियों पर निर्भर करता है. बता दें कि भले ही आपका वीजा वैध हो, लेकिन खराब पासपोर्ट होने पर आपको हवाई अड्डे पर रोक दिया जा सकता है या फिर दूसरे देश में प्रवेश से मना किया जा सकता है.

पासपोर्ट में महत्वपूर्ण हैं ये चीजें

आजकल पासपोर्ट में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं. इसमें एम्बेडेड चिप्स, होलोग्राम और मशीन-रीडेबल एरिया. अगर ये डैमेज्ड हो जाते हैं तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके चलते स्कैनर डॉक्यूमेंट को सही से रीड नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको ट्रैवल करने से रोका जा सकता है. अगर आपका पासपोर्ट फटा हुआ तो अधिकारी छेड़छाड़ या जालसाजी का भी संदेह कर सकते हैं.

कई देशों में है सख्त नियम

पासपोर्ट को लेकर कई देशों में नियम काफी सख्त हैं. इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है. दरअसल यहां तो पासपोर्ट की बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है.

ऐसे में चिप नहीं पढ़ी जा सकती या फिर डेटा पेज धुंधला होता है तो उस वीजा के आधार पर आपको प्रवेश के रोका जा सकता है.

एयरलाइन द्वारा बोर्डिंग से इनकार

अगर आपका पासपोर्ट डैमेज होता है तो एयरलाइंस के पास कई अधिकार होते हैं. अगर उन्हें लगता है कि आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन में दिक्कत कर सकता है, तो वे आपको प्लेन में चढ़ने से रोक सकते हैं.

इमिग्रेशन द्वारा प्रवेश से इनकार

अगर आप दूसरे देश पहुंच भी जाते हैं, तो वहां के इमिग्रेशन अधिकारी आपके खराब पासपोर्ट को देखकर आपको देश में घुसने से मना कर सकते हैं.

बायोमेट्रिक स्कैनिंग में दिक्कत

आजकल कई देशों में ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक चिप लगी होती है. अगर आपका पासपोर्ट मुड़ा-तुड़ा है या चिप खराब हो गई है, तो स्कैनिंग में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपकी यात्रा रुक सकती है.

पासपोर्ट को कब माना जाता है खराब?

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट को 'आंशिक रूप से खराब' या 'पूरी तरह से खराब' माना जा सकता है. अगर आपके पासपोर्ट की फोटो, आपकी पर्सनल डिटेल या उसका कवर फटा हुआ है, या उसकी बाइंडिंग ढीली है, तो इसे खराब माना जाएगा. सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि अगर आपको अपने पासपोर्ट में कोई भी खराबी नजर आए, तो तुरंत उसे बदलवा लें.