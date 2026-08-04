/रोमांच के साथ न करें लापरवाही! माउंटेन एवलांच से जुड़ी ये बातें हर ट्रैकर को जरूर समझनी चाहिए, यात्रा से पहले जान लें सेफ्टी टिप्स

ऊंचे-ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं. हर साल हजारों लोग हिमालय, काराकोरम और दुनिया की दूसरी ऊंची चोटियों पर ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए पहुंचते हैं. लेकिन इन पहाड़ों पर एक ऐसा खतरा हमेशा मौजूद रहता है, जो कुछ ही सेकंड में पूरी तस्वीर बदल सकता है. इस खतरे का नाम है माउंटेन एवलांच यानी हिमस्खलन.
हाल ही में दुनिया के सबसे चर्चित पर्वतारोहियों में शामिल निर्मल पुर्जा, जिन्हें पूरी दुनिया Nims Dai के नाम से जानती थी, पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के दौरान एवलांच की चपेट में आ गए. इस दुखद हादसे ने एक बार फिर लोगों का ध्यान पहाड़ों पर मौजूद इस प्राकृतिक खतरे की ओर खींच दिया है. अगर आप भी ट्रेकिंग, एडवेंचर ट्रिप या माउंटेनियरिंग के शौकीन हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि एवलांच आखिर होता क्या है और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
निर्मल पुर्जा नेपाल में जन्मे दुनिया के सबसे मशहूर पर्वतारोहियों में गिने जाते थे. उन्होंने केवल 6 महीने और 6 दिन में दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह कर इतिहास रच दिया था. यह रिकॉर्ड आज भी पर्वतारोहण की दुनिया में बेहद खास माना जाता है. उनकी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी और लाखों लोग उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे. लेकिन अनुभवी होने के बावजूद वे भी एवलांच जैसी प्राकृतिक आपदा से खुद को नहीं बचा सके.
माउंटेन एवलांच का मतलब है पहाड़ की ढलान पर जमा बर्फ का अचानक बड़ी मात्रा में टूटकर तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहना. इसे हिंदी में हिमस्खलन कहा जाता है. पहाड़ों पर सर्दियों के दौरान बर्फ कई परतों में जमा होती रहती है. समय के साथ इन परतों का संतुलन कमजोर होने लगता है. जब किसी वजह से यह संतुलन टूट जाता है, तो ऊपर की पूरी बर्फ नीचे की तरफ खिसकने लगती है. कुछ ही सेकंड में लाखों टन बर्फ पहाड़ से नीचे गिर सकती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है.
हिमस्खलन किसी एक वजह से नहीं आता. इसके पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण हो सकते हैं. भारी बर्फबारी के बाद जब नई बर्फ पुरानी परत पर जमा होती है, तब संतुलन बिगड़ सकता है. तापमान अचानक बढ़ने या घटने से भी बर्फ की पकड़ कमजोर हो जाती है. तेज हवा, भूकंप, ग्लेशियर में हलचल या कई बार पर्वतारोहियों की गतिविधियां भी एवलांच की वजह बन सकती हैं. यही कारण है कि कई बार मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन अचानक पूरी पहाड़ी से बर्फ टूटकर नीचे आ जाती है.
एवलांच की सबसे बड़ी खतरनाक बात इसकी रफ्तार है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह 80 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से नीचे आ सकता है. इतनी तेज गति से आने वाली बर्फ इंसान को संभलने का मौका तक नहीं देती. अगर कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाए, तो वह कुछ ही सेकंड में कई फीट मोटी बर्फ के नीचे दब सकता है. बर्फ के नीचे दबने के बाद सबसे बड़ा खतरा ऑक्सीजन की कमी का होता है. कई मामलों में लोग चोट से नहीं, बल्कि दम घुटने की वजह से जान गंवा देते हैं.
एवलांच कब आएगा, इसका सटीक समय बताना आसान नहीं है. हालांकि, एक्सपर्ट्स मौसम, बर्फ की परतों, तापमान और ढलान की स्थिति देखकर खतरे का अनुमान जरूर लगाते हैं. इसी वजह से बड़े पर्वतारोहण अभियान शुरू करने से पहले मौसम की रिपोर्ट, सैटेलाइट डेटा और स्थानीय गाइड की सलाह को काफी महत्व दिया जाता है. अगर किसी इलाके में एवलांच का खतरा ज्यादा हो, तो वहां जाने से बचने की सलाह दी जाती है.
अगर किसी ट्रेकर या पर्वतारोही के सामने अचानक एवलांच आ जाए, तो सबसे पहले उसकी दिशा से हटने की कोशिश करनी चाहिए. अगर समय मिले, तो किसी मजबूत चट्टान या सुरक्षित जगह की तरफ जाना बेहतर माना जाता है. अगर बर्फ में दबने की आशंका हो, तो चेहरे के सामने थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे सांस लेने में आसानी हो सके. रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे हालात में घबराने के बजाय अपनी एनर्जी बचाना ज्यादा जरूरी होता है.
पहाड़ों की यात्रा जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है. ट्रेकिंग या माउंटेनियरिंग पर निकलने से पहले हमेशा मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें. अनुभवी गाइड के साथ ही सफर करें और जरूरी सेफ्टी गियर अपने साथ रखें. एवलांच बीकन, हेलमेट, जीपीएस डिवाइस और इमरजेंसी किट जैसे उपकरण कई बार जिंदगी बचा सकते हैं. साथ ही, कभी भी चेतावनी वाले इलाकों में बिना अनुमति जाने की गलती नहीं करनी चाहिए.
Nims Dai जैसे अनुभवी पर्वतारोही की मौत यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना भी मजबूत क्यों न हो, लापरवाही की कोई जगह नहीं होती. अगर आप भी पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो रोमांच के साथ सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता दें. सही तैयारी, सही जानकारी और सतर्कता ही पहाड़ों की यात्रा को यादगार और सुरक्षित बना सकती है.