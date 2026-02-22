जहां बारिश लिखती है कविता! मेघालय के सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल का नजारा देख आनंद महिंद्रा भी हुए मंत्रमुग्ध

कई जगहों पर बारिश सिर्फ मौसम बदलती है, लेकिन मेघालय के सोहरा में यही बारिश नजारे को कविता बना देती है. यहां का मशहूर सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल इन दिनों फिर चर्चा में है. इसकी वजह बना एक ऐसा दृश्य, जिसने उद्योगपति आनंद महिंद्रा तक को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने इस झरने को देखते हुए कहा कि आंकड़े तो सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन जब वही आंकड़े आंखों के सामने बहते दिखें तो वह “पोएट्री इन मोशन” बन जाते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना बारिश के रिकॉर्ड के लिए मशहूर सोहरा का यह झरना एक बार फिर लोगों को प्रकृति की ताकत और खूबसूरती का एहसास करा रहा है.

मेघालय के सोहरा में स्थित सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है. बारिश के मौसम में जब यह झरना पूरी रफ्तार से बहता है, तो पहाड़ की दीवार से सात धाराएं एक साथ गिरती दिखाई देती हैं. यही वजह है कि इसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है. हाल ही में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें झरने का भव्य दृश्य लोगों को खूब पसंद आया. प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि यहां का नजारा लाइव देखने पर और भी ज्यादा शानदार लगता है.

जहां बारिश बनाती है रिकॉर्ड

सोहरा, जिसे पहले चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था, दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना बारिश के लिए मशहूर रहा है. यहां का मौसम और भौगोलिक स्थिति इतनी खास है कि बादल पहाड़ियों से टकराकर लगातार बारिश कराते हैं. यही वजह है कि यह इलाका लंबे समय तक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है. विशेषज्ञों के मुताबिक, भारी बारिश ही सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल को उसकी असली भव्यता देती है. जब मानसून चरम पर होता है, तब यह झरना अपने पूरे उफान में नजर आता है.

आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस झरने का जिक्र करते हुए कहा कि सोहरा का रिकॉर्ड तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन जब वही बारिश इस तरह बहती दिखती है तो वह “पोएट्री इन मोशन” जैसी लगती है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने भी माना कि प्रकृति की खूबसूरती को आंकड़ों में नहीं बांधा जा सकता. महिंद्रा की इस टिप्पणी ने एक बार फिर सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल को चर्चा के केंद्र में ला दिया और लोगों की दिलचस्पी इस जगह को लेकर बढ़ गई.

The ‘Seven Sisters Waterfall’ in Sohra in Meghalaya Sohra once held the world record for the highest annual rainfall That’s a statistic. But it’s exhilarating to see how a mere statistic delivers poetry in motion. #SundayWandererpic.twitter.com/CzQigbOjUN — anand mahindra (@anandmahindra) February 22, 2026

प्रकृति का ऐसा शो, जो याद रह जाए

विशेषज्ञों का मानना है कि सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की ताकत का शानदार उदाहरण है. यहां की हरियाली, बादलों का खेल और लगातार गिरता पानी मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. यही वजह है कि मानसून के दौरान यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. सोहरा का यह झरना याद दिलाता है कि कभी-कभी एक साधारण सा मौसम का आंकड़ा भी आंखों के सामने जीवंत कविता बन सकता है.