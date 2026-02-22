Advertisement
जहां बारिश लिखती है कविता! मेघालय के सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल का नजारा देख आनंद महिंद्रा भी हुए मंत्रमुग्ध

जहां बारिश लिखती है कविता! मेघालय के सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल का नजारा देख आनंद महिंद्रा भी हुए मंत्रमुग्ध

मेघालय के सोहरा स्थित सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल का शानदार नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी इसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हुए और इसे “पोएट्री इन मोशन” बताया. मानसून में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 11:48 AM IST
कई जगहों पर बारिश सिर्फ मौसम बदलती है, लेकिन मेघालय के सोहरा में यही बारिश नजारे को कविता बना देती है. यहां का मशहूर सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल इन दिनों फिर चर्चा में है. इसकी वजह बना एक ऐसा दृश्य, जिसने उद्योगपति आनंद महिंद्रा तक को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने इस झरने को देखते हुए कहा कि आंकड़े तो सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन जब वही आंकड़े आंखों के सामने बहते दिखें तो वह “पोएट्री इन मोशन” बन जाते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना बारिश के रिकॉर्ड के लिए मशहूर सोहरा का यह झरना एक बार फिर लोगों को प्रकृति की ताकत और खूबसूरती का एहसास करा रहा है.

मेघालय के सोहरा में स्थित सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है. बारिश के मौसम में जब यह झरना पूरी रफ्तार से बहता है, तो पहाड़ की दीवार से सात धाराएं एक साथ गिरती दिखाई देती हैं. यही वजह है कि इसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है. हाल ही में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें झरने का भव्य दृश्य लोगों को खूब पसंद आया. प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि यहां का नजारा लाइव देखने पर और भी ज्यादा शानदार लगता है.

 जहां बारिश बनाती है रिकॉर्ड 

सोहरा, जिसे पहले चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था, दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना बारिश के लिए मशहूर रहा है. यहां का मौसम और भौगोलिक स्थिति इतनी खास है कि बादल पहाड़ियों से टकराकर लगातार बारिश कराते हैं. यही वजह है कि यह इलाका लंबे समय तक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है. विशेषज्ञों के मुताबिक, भारी बारिश ही सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल को उसकी असली भव्यता देती है. जब मानसून चरम पर होता है, तब यह झरना अपने पूरे उफान में नजर आता है.

आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस झरने का जिक्र करते हुए कहा कि सोहरा का रिकॉर्ड तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन जब वही बारिश इस तरह बहती दिखती है तो वह “पोएट्री इन मोशन” जैसी लगती है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने भी माना कि प्रकृति की खूबसूरती को आंकड़ों में नहीं बांधा जा सकता. महिंद्रा की इस टिप्पणी ने एक बार फिर सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल को चर्चा के केंद्र में ला दिया और लोगों की दिलचस्पी इस जगह को लेकर बढ़ गई.

 

प्रकृति का ऐसा शो, जो याद रह जाए

विशेषज्ञों का मानना है कि सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की ताकत का शानदार उदाहरण है. यहां की हरियाली, बादलों का खेल और लगातार गिरता पानी मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. यही वजह है कि मानसून के दौरान यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. सोहरा का यह झरना याद दिलाता है कि कभी-कभी एक साधारण सा मौसम का आंकड़ा भी आंखों के सामने जीवंत कविता बन सकता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Anand Mahindra

