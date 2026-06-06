Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /जून के महीने में पहाड़ों को छोड़िए, समंदर के बीच बने इन आलीशान वॉटर विला में बिताएं अपनी गर्मियों की छुट्टियां

जून के महीने में पहाड़ों को छोड़िए, समंदर के बीच बने इन आलीशान वॉटर विला में बिताएं अपनी गर्मियों की छुट्टियां

जून के महीने में समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं? सन सियम रिसॉर्ट्स के साथ मालदीव और श्रीलंका के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स की सैर करें. वॉटर विला, स्पा, और एडवेंचर के साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बेहद खास बनाएं.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 06, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:53 AM IST
जून के महीने में पहाड़ों को छोड़िए, समंदर के बीच बने इन आलीशान वॉटर विला में बिताएं अपनी गर्मियों की छुट्टियां

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समंदर के बीच बने इन आलीशान वॉटर विला में बिताएं अपनी गर्मियों की छुट्टियां
travel2 min ago
2
Mamata Banerjee4 min ago
3
US Market6 min ago
4
Supreme Court9 min ago
5
Uttarakhand Tourist places21 min ago