/जून के महीने में पहाड़ों को छोड़िए, समंदर के बीच बने इन आलीशान वॉटर विला में बिताएं अपनी गर्मियों की छुट्टियां

Where to travel in June: जून का महीना आते ही हर तरफ गर्मी का पारा चढ़ने लगता है. बच्चे घर पर समर वेकेशन की जिद करने लगते हैं और हर कोई रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कहीं सुकून के पल बिताना चाहता है. अगर आप इस जून वही घिसे-पिटे पहाड़ी इलाकों में जाकर ट्रैफिक और भीड़ का सामना नहीं करना चाहते, तो हमारे पास आपके लिए एक परफेक्ट प्लान है. बिना किसी प्लानिंग और भागदौड़ की टेंशन के, सीधे मालदीव और श्रीलंका के उन आलीशान आइलैंड्स पर चलिए जहां सन सियम रिसॉर्ट्स ने आपकी गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है.
इरु फुशी में समर वेकेशन का असली मजा
अगर आप इस जून अपनी फैमिली या पार्टनर के साथ एक परफेक्ट एस्केप प्लान कर रहे हैं, तो सन सियम इरु फुशी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. यहां के नए और मॉडर्न वॉटर विलास सीधे समंदर के ऊपर बने हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं. जून की गर्मी से राहत पाने के लिए यहां का 'द स्पा बाय थलगो' सबसे बेस्ट जगह है, जहां खास इंटरनेशनल थेरेपी से आपको बिल्कुल रिलैक्स महसूस होगा. इसके अलावा, आप यहां की ऑल-फीमेल डाइविंग टीम की देखरेख में पहली बार स्कूबा डाइविंग का मजा भी ले सकते हैं.
विळू रीफ में चांद की रोशनी और सुकून भरे पल
सन सियम विळू रीफ में कदम रखते ही जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और छुट्टियों का असली फील शुरू होता है. दिन भर समंदर के किनारे ठंडी हवाओं का मजा लेने के बाद, शाम को पूरे परिवार के लिए खुले आसमान के नीचे एक प्राइवेट डिनर का सेटअप किया जाता है. इसके बाद आप 'सिनेमा बाय मूनलाइट' का मजा ले सकते हैं, जहां समंदर किनारे बड़ी स्क्रीन पर आपकी पसंदीदा फिल्म चलाई जाएगी. साथ ही कांच के तले वाली कश्ती में बैठकर रंग-बिरंगी मछलियां देखना बच्चों को बहुत पसंद आता है.
इरु वेली में बिल्कुल वीआईपी वाला फील
गर्मियों की इन छुट्टियों में अगर आप बिल्कुल किंग साइज लाइफ जीना चाहते हैं, तो सन सियम इरु वेली आपके लिए ही बना है. यहां आप एक पूरा सैंडबैंक (समंदर के बीच रेत का छोटा टापू) बुक कर सकते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ नीला पानी होगा और बीच में आपकी फैमिली के लिए शानदार डिनर टेबल सजी होगी. यहां का खास 'इरु वेली रिचुअल' मन और शरीर को पूरी तरह शांत करने का काम करता है.
श्रीलंका में कल्चरल तड़का और मजेदार कुकिंग
अगर आपको ट्रैवलिंग के साथ नया कल्चर और खाना एक्सप्लोर करना पसंद है, तो सन सियम पासिकुडाह, श्रीलंका एक परफेक्ट चॉइस है. यहां आप रिसॉर्ट के शेफ के साथ लोकल मार्केट जाकर ताजी सब्जियां और मसाले खरीद सकते हैं. इसके बाद शेफ के साथ मिलकर पारंपरिक श्रीलंकन लंच बनाने का एक बेहद मजेदार सेशन होता है. जून की सुहानी शाम को समंदर किनारे बोनफायर के पास बैठकर बातें करना इस ट्रिप को यादगार बना देता है.
सियाम वर्ल्ड में घोड़ों की सवारी और अनोखा एडवेंचर
सन सियम ओलुवेली में जहां जेट कार की सवारी और वॉटर स्पा का मजा है, वहीं सियाम वर्ल्ड में कुछ ऐसा है जो पूरे मालदीव में कहीं नहीं मिलेगा. यहां मालदीव का इकलौता हॉर्स रेंच (घोड़ों का अस्तबल) है. सोचिए, जून की शाम को डूबते सूरज की रोशनी में समंदर किनारे घोड़े की सवारी करना कितना रोमांचक होगा. शाम को आप रिसॉर्ट के अंडरग्राउंड वाइन सेलर में जा सकते हैं, जहां शानदार डिनर आपका इंतजार कर रहा होगा. तो फिर देर किस बात की, इस जून पहाड़ों को छोड़िए और समंदर की लहरों के बीच अपनी छुट्टियां बिताइए.